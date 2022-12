OTTAWA, ON, le 6 déc. 2022 /CNW/ - Alors que la crise dans le système des soins de santé du Canada perdure, l'Association médicale canadienne (AMC) et un groupe de spécialistes en la matière vont examiner, dans le cadre d'une discussion virtuelle, comment les soins de santé sont prodigués partout au pays, lors de la deuxième séance du Sommet sur la santé | Hors-série : choix audacieux pour les soins de santé.

Partout au Canada, les soins de santé sont prodigués dans différents cadres, par divers prestataires de soins de santé. Il arrive trop souvent que les équipes de soins, les personnes et les organisations fonctionnent de façon indépendante, sans beaucoup de soutien ou de responsabilisation quant à la continuité des soins. La patientèle et les familles peuvent être laissées pour compte quand elles changent de prestataires de soins de santé, ou qu'elles sont obligées de naviguer seules dans le système de santé.

« Le cloisonnement des soins est difficile pour la patientèle comme pour les prestataires de soins de santé », explique le président de l'AMC, le Dr Alika Lafontaine, animateur et modérateur du Sommet sur la santé | Hors-série : choix audacieux pour les soins de santé. « Cette approche fragmentée, gérée par des entités autonomes, isolées et non coordonnées, crée une mauvaise expérience pour la patientèle, et des goulots d'étranglement frustrants pour les prestataires de soins de santé, ainsi qu'une pression inutile dans un environnement déjà stressant. Nous devons trouver des façons innovatrices d'améliorer l'expérience de la patientèle et des prestataires de soins de santé. »

Cette deuxième séance visera à examiner à quoi ressemblerait un modèle de soins intégré et collaboratif. Elle aura lieu virtuellement le jeudi 8 décembre, de 18 h 30 à 20 h (HE), et mettra en vedette les panélistes suivants : le Dr Brian Goldman, urgentologue, auteur et animateur, Deb Matthews, ancienne ministre de la Santé et des Soins de longue durée de l'Ontario, la Dre Rita McCracken, médecin de famille en soins primaires et chercheuse dans le domaine des ressources humaines de la santé, et Claire Snyman, auteure et représentante des patients.

Les personnes qui souhaitent assister à l'événement peuvent s'inscrire ici. Les médias intéressés sont priés d'écrire à l'adresse [email protected].

