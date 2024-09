Autonomie alimentaire et vitalité économique des régions - 2,1 M$ supplémentaires pour le développement du secteur bioalimentaire de la Chaudière-Appalaches

QUÉBEC, le 30 sept. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec confirme un appui financier de 2 100 000 $ pour le développement du secteur bioalimentaire de la Chaudière-Appalaches. Cette somme couvrira la période 2024-2028 et permettra la mise en œuvre de projets qui répondent directement aux priorités de la région comme les Arrêts gourmands et la remise en culture des terres agricoles en friche.

Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, et la députée de Lotbinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecours, en ont fait l'annonce aujourd'hui, à Kinnear's Mills.

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) accorde une aide de 2 000 000 $. De son côté, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) octroie 100 000 $.

« Avec le renouvellement de l'entente sectorielle de la Chaudière-Appalaches, votre gouvernement pose un geste concret pour assurer la vitalité du secteur bioalimentaire dans la région. Les projets soutenus grâce à ces nouvelles sommes contribueront à l'accroissement de notre autonomie alimentaire ainsi qu'au dynamisme de notre économie. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Le renouvellement de cette entente permettra aux partenaires de la région de poursuivre leur travail concerté pour le développement du potentiel du secteur bioalimentaire. Leurs efforts et leur collaboration contribuent significativement à la vitalité de la Chaudière-Appalaches et je les en remercie. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« La Chaudière-Appalaches, avec ses terres fertiles et ses fiers producteurs agricoles, contribue à l'autonomie alimentaire du Québec; contribue donc à nourrir les Québécois. Le bioalimentaire est un secteur stratégique de notre économie régionale, et c'est pourquoi il est essentiel d'y investir. C'est ce que nous faisons aujourd'hui et j'en suis fier. »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

« Je suis fière que notre gouvernement contribue à renforcer la concertation sectorielle et régionale. Les entreprises du secteur bioalimentaire de la région, majoritairement des PME, profitent pleinement de l'émulation que favorise une telle entente. »

Isabelle Lecours, députée de Lotbinière-Frontenac

« Cette entente verra trois grandes actions qui seront mises en application. La première est de faire découvrir à la population la diversité des produits, des projets, des initiatives et les individus derrière les entreprises bioalimentaires de la région. La deuxième est de favoriser l'engagement dans les différents projets, événements et autres occasions de promotion. Et la dernière est de sensibiliser les entreprises bioalimentaires aux défis et aux enjeux de notre région pour qu'elles deviennent des acteurs socioresponsables. »

Natacha Lagarde, présidente de la Table agroalimentaire de la Chaudière-Appalaches

La nouvelle entente vise à poursuivre des projets amorcés au cours de la période 2021- 2024 et à en monter de nouveaux, à maintenir la mobilisation développée entre les différents partenaires de la région en vue d'appuyer le développement du secteur bioalimentaire, à réaliser une planification stratégique et à assurer la mise en œuvre du plan d'action régional.

à en monter de nouveaux, à maintenir la mobilisation développée entre les différents partenaires de la région en vue d'appuyer le développement du secteur bioalimentaire, à réaliser une planification stratégique et à assurer la mise en œuvre du plan d'action régional. L'Entente sectorielle de développement du secteur bioalimentaire de la Chaudière-Appalaches 2024-2028 est constituée de contributions financières gouvernementales et de contributions monétaires et non monétaires d'acteurs du milieu. Les contributions totales se détaillent ainsi : MAPAQ : 2 000 000 $ MAMH : 100 000 $ provenant du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité L'ensemble des municipalités régionales de comté : 399 829 $ Fédération de l'UPA de la Chaudière-Appalaches : 156 198 $



