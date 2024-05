Autonomie alimentaire et promotion des produits marins - C'est la Semaine des poissons et des fruits de mer du Québec!

QUÉBEC, le 23 mai 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, et l'adjoint gouvernemental aux pêches et député de Gaspé, M. Stéphane Sainte-Croix, encouragent les consommateurs à profiter de la Semaine des poissons et des fruits de mer du Québec pour se familiariser avec la grande variété de produits marins d'ici.

Du 23 mai au 1er juin prochains, plusieurs restaurateurs du Québec serviront des plats mettant en vedette les poissons et les fruits de mer de chez nous.

Cette semaine, organisée en collaboration avec Aliments du Québec, vise à faire découvrir aux consommateurs québécois les différentes espèces pêchées et élevées au Québec. Elle a aussi pour objectif de les encourager à consommer plus de produits aquatiques.

« Nous sommes choyés d'avoir accès à une diversité de produits de la mer de très grande qualité, en raison de notre proximité avec le fleuve Saint-Laurent et son golfe. Nous avons tout avantage à intégrer les poissons et les fruits de mer d'ici à notre alimentation. En visitant la section "Pêchés ici, mangés ici" du site Internet du MAPAQ, on trouve l'inspiration pour cuisiner des plats faciles et abordables. Profitez de cette semaine pour encourager les travailleurs de la mer. Vous contribuerez au dynamisme des régions côtières. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« La Semaine des poissons et des fruits de mer du Québec est une occasion parfaite de découvrir les richesses de notre Saint-Laurent. Les pêcheurs et les transformateurs proposent aux consommateurs une variété de produits, parfois méconnus, qui permettent de diversifier notre menu tout en mangeant des produits d'ici. J'invite les Québécoises et les Québécois à faire honneur à leur savoir-faire et à ajouter davantage de poissons et de fruits de mer d'ici dans leur assiette. Ils sont frais, savoureux et de qualité. »

Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé et adjoint gouvernemental du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

« Aliments du Québec se réjouit de collaborer à nouveau à la Semaine des poissons et des fruits de mer du Québec, un événement qui met en lumière la richesse de nos espèces marines d'ici et des restaurateurs qui les mettent en valeur. Grâce à leur savoir-faire, les chefs de partout dans la province nous font découvrir de nouveaux produits et de nouvelles saveurs. Cette année, vingt-et-un restaurants reconnus par notre programme Aliments du Québec au menu participent à cette semaine de célébration. J'invite donc tout le monde à s'assoir à leur table, à se laisser tenter par la nouveauté et à faire honneur à notre garde-manger marin. »

Isabelle Roy, directrice générale d'Aliments du Québec

Plusieurs produits aquatiques du Québec sont identifiés aux différents points de vente :

De nombreuses espèces sont vérifiées par Aliments du Québec.



Les homards pêchés en Gaspésie portent sur l'une de leurs pinces un médaillon qui permet aux consommateurs de connaître leur origine exacte.



Le poissonnier peut vous indiquer les homards qui proviennent des Îles-de-la-Madeleine et ceux de la Côte-Nord.

Voici quelques conseils pour repérer les poissons et fruits de mer du Québec :

En saison, surveillez les arrivages de produits frais.



Demandez au poissonnier la provenance des produits.



Cherchez le logo Aliments du Québec.

Certains produits transformés sont offerts toute l'année : algue, buccin, crabe des neiges, crevette nordique, sébaste, esturgeon, flétan de l'Atlantique, flétan du Groenland, homard, mactre d'Amérique, mactre de Stimpson, omble chevalier, pétoncle et truite arc-en-ciel.

Pour découvrir la grande variété de poissons et fruits de mer du Québec, s'inspirer de délicieuses recettes ou surveiller les arrivages : Pêchés ici, mangés ici

Alimentsduquebec.com

Quebecaumenu.com

