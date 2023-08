Automatisation dans le secteur bioalimentaire - Québec accorde près de 1 140 000 $ à la Fromagerie L'Ancêtre pour augmenter sa productivité et développer de nouveaux marchés

QUÉBEC, le 14 août 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec accorde une somme de près de 1 140 000 $ à la Fromagerie L'Ancêtre afin de la soutenir dans le développement de nouveaux marchés et d'appuyer ses projets d'automatisation au sein de ses installations de Bécancour et de Sainte-Anne-de-la-Pérade.

Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, en a fait l'annonce aujourd'hui à Trois-Rivières. De ce montant, un prêt de 350 000 $ est accordé par l'entremise du Fonds du développement économique du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, de même qu'un prêt de 350 000 $ provenant des fonds propres d'Investissement Québec. De plus, une somme de 340 000 $ est allouée en vertu du programme Transformation alimentaire : robotisation et systèmes de qualité, en vue de soutenir la réalisation de trois projets d'automatisation. Cette dernière permettra à l'entreprise d'accroître sa productivité, de réduire l'utilisation de film plastique et d'avoir accès à des emballages écoresponsables. Une somme pouvant atteindre jusqu'à 100 000 $ lui est également accordée et sera administrée par le Groupe Export agroalimentaire Québec-Canada. Cet appui vise à augmenter la visibilité de l'entreprise à l'extérieur du Québec et à faire rayonner ses produits.

« L'engagement que nous avons pris en vue de favoriser une plus grande autonomie alimentaire durable au Québec passe notamment par un appui à nos entreprises du secteur de la transformation alimentaire. Les sommes octroyées à la Fromagerie L'Ancêtre contribueront, entre autres, à favoriser sa productivité et l'adoption de pratiques durables. Je souhaite le meilleur des succès à cette entreprise qui offre, ici comme ailleurs, des fromages et des beurres biologiques de qualité! »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Développement durable, excellence et passion sont des valeurs qui guident la Fromagerie L'Ancêtre! Je me réjouis de l'appui de notre gouvernement qui va contribuer à l'accroissement de la productivité de l'entreprise, et ce, de manière écoresponsable. Les retombées seront certainement bénéfiques pour toute la région. Félicitations à la Fromagerie L'Ancêtre! »

Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie et de la région du Nord-du-Québec

« Notre gouvernement et Investissement Québec travaillent sans relâche à accompagner les entreprises québécoises dans leurs projets d'automatisation et le développement de marchés hors Québec. On met en place les leviers financiers nécessaires pour le faire, mais surtout des équipes d'experts dans toutes les régions pour les appuyer à chacune des étapes de leur croissance. La Fromagerie L'Ancêtre est un bel exemple de ce qu'on peut accomplir ensemble pour l'essor de notre économie. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Le soutien qu'accorde le gouvernement du Québec à la Fromagerie L'Ancêtre de Sainte-Anne-de-la-Pérade permettra l'automatisation et la robotisation de ses procédés. Elle continuera ainsi d'offrir une variété de fromages et de beurres d'une grande qualité aux consommateurs de partout à travers le Canada. Félicitations à l'entreprise pour sa belle croissance et sa contribution significative au rayonnement de l'agriculture locale. »

Sonia LeBel, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor

« Je suis très fier de l'appui donné par notre gouvernement à la Fromagerie L'Ancêtre. Le succès de cette entreprise créée à Bécancour il y a maintenant plus de 30 ans tient à l'audace et à la détermination de ses entrepreneurs qui, au fil des ans, ont su faire en sorte qu'elle devienne une véritable institution chez nous. Je leur souhaite le meilleur des succès dans leurs nouveaux projets. »

Donald Martel, député de Nicolet-Bécancour

« Nous sommes fiers de soutenir les efforts de développement hors Québec de la Fromagerie L'Ancêtre, dans le cadre du programme Soutien aux exportations bioalimentaires (SEB) administré par le Groupe Export. Le Québec est un réel chef de file en transformation laitière, et les efforts déployés par ce secteur dans le développement des exportations représentent une clé importante dans l'attente de l'objectif de 14 milliards de dollars, d'ici 2025, établi dans le cadre de la Politique bioalimentaire. La Fromagerie L'Ancêtre fait partie de ces producteurs-transformateurs agroalimentaires qui contribuent à faire rayonner la qualité des produits laitiers du Québec à l'international. »

Martin Lavoie, président-directeur général du Groupe Export agroalimentaire Québec-Canada

« Cet investissement annoncé aujourd'hui en collaboration avec les gouvernements fédéral et provincial est, avant toute chose, un investissement dans l'agriculture durable qui contribue à la lutte contre les changements climatiques ainsi qu'à la protection de la biodiversité et des sols agricoles. Une agriculture qui élève les standards de bien-être animal et apporte des bénéfices pour la santé des consommateurs. C'est plus de 12 millions de dollars que la Fromagerie L'Ancêtre a investis depuis 10 ans afin d'augmenter et d'améliorer sa production de fromages et de beurres biologiques destinés aux marchés canadien et québécois. Notre apport à une agriculture durable depuis plus de 30 ans représente une grande fierté. »

Pascal Désilets, président-directeur général de la Fromagerie L'Ancêtre

Faits saillants

Le Fonds du développement économique est un véhicule privilégié par le gouvernement du Québec pour effectuer des interventions structurantes en matière de développement économique. Il contribue à relever les défis auxquels font face les entreprises québécoises, et plus largement l'économie du Québec, et ce, tout en maximisant les retombées économiques des interventions.

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat, ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations.

Le programme Transformation alimentaire : robotisation et systèmes de qualité est destiné à accroître les investissements en transformation alimentaire pour remédier au manque de main-d'œuvre et augmenter la compétitivité des entreprises.

L'investissement par le Groupe Export agroalimentaire Québec- Canada provient du programme Soutien aux exportations bioalimentaires, lequel est financé par le Fonds à l'exportation dans le cadre du Partenariat canadien pour l'agriculture.

Rappelons que le Partenariat représente un engagement de 3 milliards de dollars sur 5 ans (2018-2023) de la part des gouvernements fédéral et provinciaux du Canada . Ce programme appuie le secteur des produits agroalimentaires et agroindustriels. Cela comprend un engagement de 2 milliards de dollars dont les coûts sont partagés entre le gouvernement fédéral (60 %) et les gouvernements provinciaux (40 %), pour des programmes conçus et exécutés par les provinces, afin de renforcer et de faire croître le secteur canadien de l'agriculture.

La Fromagerie L'Ancêtre est le plus gros transformateur de lait biologique au Québec. Ses produits se retrouvent dans plus de 2 500 points de vente partout au pays.

