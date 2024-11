Austérité avérée: suppressions de postes au CHUM

MONTRÉAL, le 11 nov. 2024 /CNW/ - Bien que le gouvernement de la CAQ se défende d'avoir amorcé une période d'austérité, depuis le printemps 2024, c'est 26 postes de préposé-es aux bénéficiaires et 7 postes d'agentes administratives qui ont été supprimés au Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM). Le syndicat des employé-es du CHUM (SECHUM-CSN) confirme que ces coupures ont été imposées dans le cadre des politiques de redressement budgétaire du gouvernement. Il s'associe à la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), au conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN) ainsi qu'à M. Vincent Marissal, porte-parole de Québec solidaire en matière de santé, pour réclamer un rétablissement des postes supprimés ainsi que l'annulation immédiate des politiques de réduction des dépenses en santé et services sociaux.

Déshumanisation et augmentation des accidents

Alors que la mission du CHUM est d'être un établissement universitaire de pointe, le personnel ne parvient plus à répondre efficacement aux besoins des patients. '' Le ratio de préposée est passé de 4 à 3 sur l'ensemble des unités de soins, incluant l'urgence. On a déjà remarqué une augmentation d'incidents et d'accidents. Par exemple, un usager a chuté et s'est brisé une hanche en allant voir pourquoi personne ne venait quand il sonnait la cloche d'appel. Le personnel en place a de plus en plus de difficulté à nourrir adéquatement les patients et à les mobiliser régulièrement, augmentant ainsi les risques de dénutrition et de déconditionnement physique. Le gouvernement semble oublier que ce sont des êtres humains dont on s'occupe'' de dénoncer Anick Mailhot, présidente du SECHUM-CSN.

Un contexte d'austérité qui encourage le secteur privé

Ces mesures d'austérité créent des brèches dans notre réseau public dans lesquelles s'immiscent le secteur privé. ''En rendant le réseau public de moins en moins accessible, le gouvernement prend la population en otage. Cela crée des conditions où les services privés apparaissent, à tort, comme des alternatives viables, voire nécessaires, alors qu'en fait ils coutent beaucoup plus cher à l'ensemble de la société.'' d'affirmer Carole Duperré, vice-présidente pour le secteur public de la FSSS-CSN.

Pour Dominique Daigneault, présidente du CCMM-CSN ''Cette situation de coupes dans les services publics est malheureusement loin d'être unique. La réduction de personnel et de services se propage à vitesse grand V un peu partout dans la grande région de Montréal. L'austérité est là, le gouvernement ne peut plus le nier et ces mesures affecteront le bien-être de milliers de gens si on les laisse faire.''

Plus de cadres pour palier la surcharge de travail et à la détresse du personnel

''Ces coupures ont un impact profond et dévastateur sur les conditions de travail des employé-es. Le personnel est épuisé, tant physiquement que mentalement, ce qui mène à des risques accrus de burn-out. En réponse, le CHUM a créé trois nouveaux postes de cadre pendant la même période. Or, les gestionnaires utilisent une approche autoritaire et punitive pour gérer la situation, contribuant ainsi à un climat de travail stressant et peu attractif. Ce faisant, le ministre Dubé renie sa promesse d'être un employeur de choix'' de terminer Anick Mailhot, présidente du SECHUM-CSN.

« La CAQ peut jouer sur les mots, le personnel du réseau de la Santé et les patients ne sont pas dupes : les coupes sont bien réelles et elles font mal, en plus de mettre la population en danger. La population de Montréal et les travailleuses du réseau peuvent compter sur les députés de Québec solidaire. Nous continuerons le combat contre cette austérité qui fait des ravages » de compléter Vincent Marissal, député de Rosemont et responsable pour Québec solidaire du dossier santé.

Pour le SECHUM-CSN, la FSSS-CSN, le CCMM-CSN ainsi que pour Québec Solidaire, il est essentiel que le gouvernement cesse de mettre en œuvre des politiques d'austérité qui fragilisent le réseau public et adopte plutôt des mesures qui le renforcent pour qu'il puisse continuer à offrir des soins de qualité à tous les citoyen-ne-s, indépendamment de leur capacité de payer.

À propos

Le syndicat des employé-es du CHUM affilié à la CSN compte près de 5 100 membres. Il est appuyé dans ses revendications par la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) qui compte plus de 145 000 membres dans les secteurs public, parapublic et privé, dont plus de 120 000 dans le réseau public de la santé et des services sociaux, partout au Québec, et ce, dans toutes les catégories de personnel. Le Conseil central du Montréal métropolitain-CSN représente tous les membres de la CSN de la région du Montréal métropolitain, de Laval, du Nunavik et d'Eeyou Istchee Baie-James. Il compte 400 syndicats affiliés représentant plus de 110 000 membres œuvrant dans tous les secteurs d'emplois.

SOURCE Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN)

Renseignements : Geneviève Lambert-Pilotte, Conseillère à l'information à la Fédération de la santé et des services sociaux - CSN, 514 266-7855 ou [email protected]; Camille Godbout, Attachée de presse du caucus de Québec solidaire, 514 562-8204 ou [email protected]