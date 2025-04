NEW YORK, le 16 avril 2025 /CNW/ - viaim, une entreprise de matériel d'IA spécialisée dans les solutions bureautiques intelligentes, lance une promotion à durée limitée pour aider les professionnels à accroître leur productivité ce printemps.

Du 16 au 28 avril, les clients peuvent profiter d'une réduction de 5 % sur l'assistant de bureau IA NoteKit et les écouteurs IA RecDot, les outils intelligents les plus vendus de viaim qui permettent d'atteindre un niveau d'efficacité supérieur.

viaim

L'ensemble NoteKit et RecDot est disponible pour seulement 378 $ pendant la période de promotion. Cette offre exclusive comprend une réduction de 5 % et offre également 600 minutes de transcription gratuite par mois.

NoteKit sera proposé avec une remise immédiate de 5 % du 16 avril à 00 h 00 au 22 avril à 23 h 59 (Heure du Pacifique). Du 23 avril à 00 h 00 au 28 avril à 23 h 59 (Heure du Pacifique), la même remise de 5 % sera reconduite pour NoteKit, et une remise spéciale de 5 % sur les offres groupées sera disponible pour tout achat simultané de NoteKit et de RecDot.

Disponibles sur le site Web de l'entreprise, ces outils sont conçus pour améliorer l'efficacité sur le lieu de travail en transformant les conversations en tâches exploitables. Agissant comme un « deuxième cerveau » pour les professionnels, les appareils aident à capturer les détails omis et à convertir les dialogues quotidiens en plans d'action clairs et organisés.

NoteKit utilise la transcription et la gestion des tâches assistées par l'IA pour améliorer l'efficacité au travail. Il se connecte directement aux ordinateurs portables (Windows 10 et plus, et bientôt Mac) pour enregistrer et transférer sans oreillettes ni pilotes. Ses deux microphones omnidirectionnels enregistrent un son clair dans un rayon de cinq mètres et fonctionnent à l'aide de boutons physiques. Il prend en charge jusqu'à 15 langues pour la reconnaissance vocale, la traduction et la transcription, et peut ajouter des sous-titres aux vidéos en langue étrangère. NoteKit agit comme un « capteur d'informations invisible » qui utilise l'IA pour transformer les conversations informelles autour d'un café en opportunités de projets susceptibles d'améliorer les résultats des entreprises. Les nouveaux projets mentionnés lors d'une conversation informelle avec le patron, mais qui ne sont pas enregistrés, peuvent facilement entraîner un manque de soutien des ressources. La solution IA de viaim marque les « exigences budgétaires » et les « collaborateurs de différents services », et génère une liste de tâches pour le lancement d'un nouveau projet. Elle se synchronise automatiquement avec les boîtes courriel et les outils de collaboration, tels que Slack, et notifie les responsables concernés pour le suivi. Sally Williams, responsable de produit dans la Silicon Valley et cliente de viaim, a partagé une histoire vécue récemment : « La semaine dernière, j'ai simplement évoqué une étude de marché, et NoteKit a directement généré un document sur la répartition des tâches. Plus tard, mon patron m'a félicitée pour mon "exécution complète". »

Les écouteurs RecDot, dotés d'une IA et d'un matériel avancés, permettent aux professionnels du monde entier de travailler de manière plus intelligente et plus efficace. RecDot prend en charge la transcription et la traduction en temps réel d'enregistrements sur site, d'appels et d'enregistrements audio-vidéo. Avec des capacités de traduction et de transcription en 15 langues, il assure une communication sans faille et la réduction du bruit de fond de 48 dB permet d'isoler efficacement les bruits de fond, ce qui peut être personnalisé en fonction de divers scénarios. La durée de vie de la batterie du boîtier de charge de 36 heures offre jusqu'à 9 heures d'utilisation et permet une heure d'utilisation avec une charge de 5 minutes. Une équipe de vente a récemment expliqué comment elle avait réduit son taux d'erreur de commande grâce à RecDot, après qu'un client eut appelé d'urgence pour ajuster les paramètres de sa commande. La fonction d'enregistrement en un clic de RecDot a résolu ce problème en marquant les « changements de quantité » et les « clients prioritaires » dans la transcription en temps réel, et en générant un formulaire de confirmation de mise à jour de la commande. Un lien a ensuite été partagé directement avec le client pour une deuxième confirmation via l'application RecDot, ce qui a permis d'éviter les courriels fastidieux et d'améliorer considérablement la satisfaction des clients.

Shawn Ma, chef de la direction de Viaim, a déclaré : « La mission de nos outils bureautiques intelligents alimentés par l'IA NoteKit et RecDot est de s'assurer que, lors des conversations, aucun détail ou idée évoquée n'est oublié ou négligé. En ce mois d'avril, nous invitons les employés de bureau du monde entier à stimuler leur future carrière grâce à ces outils. »

Avril marque le début d'une saison chargée, remplie de réunions, de nouvelles initiatives et de délais serrés. Avec NoteKit, chaque idée peut être capturée instantanément, les tâches peuvent être déléguées facilement et l'exécution est en avance sur les délais, exactement au moment où la précision est la plus importante.

Le moment est venu de mettre à niveau toute configuration de bureau IA et de connaître la révolution « de la conversation à l'exécution ». N'attendez pas : l'efficacité est à portée de clic.

Pour plus de détails et pour acheter l'incontournable solution de bureautique intelligente, rendez-vous sur :

https://store.viaim.ai/.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2665207/viaim.jpg

SOURCE VIAIM

PERSONNE-RESSOURCE : Qian Wang, [email protected]