Augmenter notre autonomie alimentaire et promouvoir l'achat local - Québec octroie 16 M$ à Aliments du Québec

QUÉBEC, le 25 sept. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec annonce l'octroi de 16 millions de dollars sur trois ans au Conseil de promotion de l'agroalimentaire québécois (CPAQ), aussi connu sous le nom d'Aliments du Québec, afin de continuer à soutenir l'important chantier d'une plus grande autonomie alimentaire. Dans le but de favoriser l'achat local, cet investissement permettra d'accroître la promotion et l'identification des aliments du Québec dans les différents réseaux de distribution, comme les épiceries.

Le soutien accordé vise à pérenniser et à renforcer les actions déjà en cours pour mettre en valeur l'offre bioalimentaire québécoise, notamment par l'apposition d'un logo facilement repérable pour le consommateur sur les aliments d'ici.

Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, en a fait l'annonce aujourd'hui, en marge de la cinquième édition de l'événement Les institutions mangent local!, qui a pour objectif de mettre en valeur et de promouvoir l'alimentation locale au menu des institutions publiques québécoises.

Le gouvernement peut également compter sur Aliments du Québec comme partenaire de la Stratégie nationale d'achat d'aliments québécois (SNAAQ), lancée à l'automne 2020. En date d'aujourd'hui, plus de 85 % des institutions publiques se sont dotées d'une cible d'achat d'aliments d'ici.

Citations :

« Aliments du Québec est un partenaire de premier plan pour soutenir notre vision d'une plus grande autonomie alimentaire durable. L'identification claire de l'origine québécoise et locale des produits bioalimentaires facilite leur positionnement dans les différents réseaux de distribution et permet au consommateur de mieux les repérer et d'orienter ses choix. Je suis très heureux du soutien annoncé aujourd'hui. Il s'agit d'un pilier important de notre stratégie et les résultats sont concrets. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Aliments du Québec souhaite exprimer sa gratitude au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation pour avoir à nouveau exprimé sa confiance envers notre organisation en renouvelant notre convention. Nos marques de certification Aliments du Québec et Aliments préparés au Québec ainsi que leurs déclinaisons biologiques demeurent des points de repère fiables pour les consommateurs et répondent à l'intérêt constant des Québécois pour les produits locaux. Les montants octroyés permettront à notre organisme, en collaboration avec nos partenaires du domaine bioalimentaire, de continuer à déployer nos actions et à générer des retombées économiques directes pour notre province afin que, collectivement, nous nous rapprochions de l'autonomie alimentaire. »

Yoann Duroy, président du conseil d'administration, Aliments du Québec

Faits saillants :

Aliments du Québec a pour mission de promouvoir l'industrie bioalimentaire à travers les marques Aliments du Québec et Aliments préparés au Québec ainsi que leurs déclinaisons respectives, au profit de l'économie québécoise.

Aliments du Québec regroupe 1 764 entreprises et certifie plus de 25 661 produits bioalimentaires québécois. Il gère également le programme de reconnaissance Aliments du Québec au menu. Près de 830 restaurants et de 630 institutions publiques et privées détiennent cette reconnaissance. Parmi les institutions adhérentes au programme, 356 font partie des institutions visées par la SNAAQ.

La cible de la SNAAQ voulant que 85 % des institutions visées dans les réseaux de la santé et des services sociaux, de l'éducation et de l'enseignement supérieur se soient dotées d'une cible d'achat d'aliments québécois au 31 mars 2023 a été atteinte.

La SNAAQ a pour objectif de doter, d'ici 2025, l'ensemble des institutions publiques du Québec d'une cible d'achat d'aliments québécois.

Le secteur bioalimentaire joue un rôle essentiel dans l'économie québécoise. Son apport au développement économique du Québec et des régions en fait un puissant levier pour l'essor économique du territoire.

La cible de la Politique bioalimentaire 2018-2025 - Alimenter notre monde qui visait l'ajout de 10 G$ de contenu québécois dans les produits bioalimentaires achetés au Québec a été dépassée trois ans plus tôt que prévu. En effet, la valeur du contenu québécois a atteint 34,4 G$ en 2022, alors que la cible prévoyait 34 G$ en 2025.

Liens connexes :

www.alimentsduquebec.com



Politique bioalimentaire 2018-2025 - Alimenter notre monde



Stratégie nationale d'achat d'aliments québécois

SOURCE Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Renseignements: Source : Sophie J. Barma, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, Cell. : 581 993-5016, [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Tél. : 418 380-2100, poste 3512, www.mapaq.gouv.qc.ca