Augmenter la capacité de production du Québec - Québec octroie plus de 15 millions de dollars à Maison Russet

HUNTINGDON, QC, le 15 août 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec annonce une aide financière de plus de 15 millions de dollars à Maison Russet, une entreprise spécialisée dans la transformation de la patate douce. Cette aide permettra à l'entreprise d'augmenter sa capacité de production et d'améliorer sa compétitivité grâce à l'agrandissement de son usine et à l'achat d'équipements.

Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, en a fait l'annonce aujourd'hui, accompagné de la députée de Huntingdon, Mme Carole Mallette.

Le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, par l'intermédiaire d'Investissement Québec, accorde un prêt à terme de 13 605 000 $, provenant du programme ESSOR, tandis que le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation octroie une somme maximale de 1 500 000 $, issue du budget destiné à assurer la poursuite d'initiatives dans le cadre de la Politique bioalimentaire 2018-2025.

Citations

« La transformation alimentaire est un secteur économique important pour le Québec. L'investissement annoncé aujourd'hui s'inscrit pleinement dans notre volonté d'augmenter le volume de production des entreprises, comme Maison Russet. En rendant les transformateurs du Québec plus compétitifs et plus productifs, nous renforçons notre autonomie alimentaire, et ce, au bénéfice de tous les Québécois. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Le virage vers une plus grande automatisation des industries demeure une priorité pour notre gouvernement. Maison Russet pourra augmenter considérablement sa productivité avec cet investissement, ce qui permettra des retombées importantes pour la région et le secteur bioalimentaire. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Le gouvernement du Québec reconnaît la Montérégie comme chef de file en matière d'agriculture au Québec, et ce soutien le démontre encore une fois. Les producteurs de la région peuvent être fiers des produits qu'ils offrent à toutes les Québécoises et à tous les Québécois, et nous leur offrons la capacité de poursuivre leurs activités en étant plus compétitifs. Les retombées économiques seront importantes pour la région. »

Suzanne Roy, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie

« Fondée en 2007 à Huntingdon, Maison Russet est un acteur important dans le domaine de l'emploi dans la région. Cet investissement permettra de maintenir des installations à la fine pointe de la technologie, d'accroître la productivité de l'entreprise et de contribuer au rayonnement de la circonscription de Huntingdon. »

Carole Mallette, députée de Huntingdon

« Grâce aux engagements financiers provinciaux et fédéraux, nous pourrons maintenant concentrer nos efforts de développement et d'innovation à partir de Huntingdon. L'investissement de 45 millions de dollars sur trois ans nous permettra de terminer notre automatisation, de diversifier notre gamme de produits en ajoutant une ligne de produits formés ainsi que d'ajouter d'un congélateur. Cela nous permettra également de poursuivre nos efforts environnementaux, sociaux et de gouvernance, afin de devenir un leader autant sur le plan local qu'international. »

Léopold Moyen, président, Maison Russet

Faits saillants

Le coût total du projet de Maison Russet s'élève à près de 41,455 millions de dollars et se réalisera sur trois ans.

Les investissements réalisés dans le cadre de ce projet permettront d'augmenter la capacité de production de l'entreprise de 25 %.

Rappelons que, lors du dépôt du budget 2022-2023, le gouvernement du Québec a annoncé 562 millions de dollars sur trois ans afin d'assurer la poursuite d'initiatives dans le cadre de la Politique bioalimentaire 2018-2025.

Le projet a également bénéficié d'une aide financière de 3,2 millions de dollars de Développement économique Canada pour les régions du Québec pour la modernisation des procédés de fabrication et de manutention de l'usine. Cette aide vise à améliorer la compétitivité de Maison Russet.

Suivez le MAPAQ sur les réseaux sociaux :

Facebook Twitter Instagram LinkedIn YouTube

SOURCE Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Renseignements: Sources : Sophie J. Barma, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, Cell. : 581 993-5016, [email protected]; Mathieu St-Amand, Directeur des communications, Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Tél. : 418 691-5650 Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Agriculture,des Pêcheries et de l'Alimentation, Tél. : 418 380-2100, poste 3512, www.mapaq.gouv.qc.ca