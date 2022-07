GATINEAU, QC, le 21 juill. 2022 /CNW/ - Emploi et Développement social Canada

Le gouvernement du Canada est déterminé à appuyer les aînés. C'est pourquoi le gouvernement du Canada a pris des mesures historiques pour améliorer la sécurité financière des aînés plus âgés.

Aujourd'hui, la ministre des Aînés, l'honorable Kamal Khera et le ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec, l'honorable Pablo Rodriguez, ont annoncé une augmentation permanente de 10 % de la pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) pour les aînés de 75 ans et plus. Les retraités qui touchent la pension complète recevront donc plus de 800 $ supplémentaires la première année.

Ce sera la première augmentation permanente de la pension de la SV depuis 1973, exception faite de l'indexation à l'inflation. Cela renforcera la sécurité financière de 3,3 millions d'aînés. Les aînés admissibles n'auront rien à faire pour recevoir cette augmentation - ce sera automatique.

Cette augmentation fait suite à un paiement unique de 500 $ que le gouvernement du Canada a versé en août 2021 aux aînés qui étaient admissibles à la pension de la SV en juin 2021 et qui étaient nés le 30 juin 1947 ou avant, afin de répondre à leurs besoins immédiats. Les deux mesures ont été annoncées dans le Budget 2021.

Elles s'inscrivent dans des efforts plus étendus visant à appuyer la sécurité financière des aînés de tous âges, incluant :

le rétablissement de l'âge d'admissibilité à la SV et au Supplément de revenu garanti (SRG) de 67 à 65 ans;

l'amélioration du Régime de pensions du Canada pour les futurs retraités;

pour les futurs retraités; l'augmentation du SRG pour les aînés vivant seuls;

l'augmentation du seuil d'exemption des gains du SRG;

la modification de la Loi sur la Sécurité de la vieillesse pour exclure les prestations fédérales liées à la pandémie du calcul du revenu aux fins du SRG ou de l'Allocation.

« L'augmentation permanente de la pension de la SV accordera aux aînés une plus grande sécurité financière, aujourd'hui et demain. Les aînés plus jeunes - et tous les Canadiens - jouiront d'une plus grande tranquillité d'esprit au moment de planifier leurs finances en vue de leur retraite, sachant qu'ils pourront compter sur une SV plus conséquente plus tard dans leur vie. »

- La ministre des Aînés, l'honorable Kamal Khera

« Ce qu'on annonce aujourd'hui est un autre témoignage de notre engagement concret de livrer pour les aînés du Québec et de partout au pays. Depuis le début de la pandémie, nous avons promis de ne laisser personne derrière et c'est ce que nous avons fait à travers un paiement unique et différents programmes qui ont fait une réelle différence pour les aînés dans nos communautés. Alors que nous parlons de relance, on reprend le même engagement et nous faisons ce qu'il faut pour que tous les Canadiens puissent vieillir en sécurité et dans la dignité. On va toujours continuer de travailler pour livrer pour les aînés! »

- Le ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec, l'honorable Pablo Rodriguez

« La sécurité mentale, physique et financière des aînés doit demeurer une priorité pour tous les gouvernements. Le Groupe Sélection se réjouit de l'augmentation de la pension de la Sécurité de la vieillesse pour les aînés de 75 ans et plus, et il appuiera toujours les mesures qui améliorent la qualité de vie des Canadiens âgés. »

- Le président fondateur et chef de la direction du Groupe Sélection, Réal Bouclin

L'objectif de la SV est de fournir aux aînés un revenu minimum, et de réduire le nombre d'aînés canadiens à faible revenu. Les prestations de la SV comprennent la pension que reçoivent toutes les personnes de 65 ans et plus qui satisfont aux conditions relatives à la résidence, le SRG pour les aînés à faible revenu et les allocations pour les Canadiens à faible revenu de 60 à 64 ans qui sont conjoint de droit ou de fait de prestataires du SRG ou qui leur survivent.

Toutes les prestations de la SV sont indexées sur une base trimestrielle (en janvier, avril, juillet et octobre) afin qu'elles conservent leur valeur, même si les prix augmentent. Les augmentations des prestations de la SV sont calculées d'après l'indice des prix à la consommation, qui mesure les variations des prix payés par les consommateurs canadiens pour les biens et services. C'est l'indicateur des variations de prix au Canada le plus utilisé. Si le coût des biens et des services diminue, les prestations de la SV demeureront inchangées. Les montants des paiements de la SV ne peuvent qu'augmenter ou rester les mêmes.

le plus utilisé. Si le coût des biens et des services diminue, les prestations de la SV demeureront inchangées. Les montants des paiements de la SV ne peuvent qu'augmenter ou rester les mêmes. En juillet 2022, à la suite de l'indexation trimestrielle, les prestations maximales de la SV ont augmenté de 2,8 %.

Les aînés constituent l'un des groupes démographiques qui connaissent la plus forte croissance au pays; au cours des 25 prochaines années, la population des 85 ans et plus devrait tripler.

En 2018, 59 % des pensionnés de la SV de 75 ans ou plus avaient un revenu inférieur à 30 000 $, contre 52 % des pensionnés de 65 à 74 ans.

En 2020, 39 % des pensionnés de 75 ans ou plus touchant la SV ont reçu le SRG, contre 29 % des pensionnés de 65 à 74 ans.

En 2020, 57 % des pensionnés de 75 ans ou plus qui ont reçu la SV étaient des femmes, contre 52 % des pensionnés de 65 à 74 ans.

