L'assistance localisée fournie par la plateforme de gouvernance, de gestion des risques et de conformité d'AuditBoard permet d'améliorer la collaboration et les résultats commerciaux

MUNICH, 22 mai 2025 /CNW/ - AuditBoard, la principale plateforme mondiale de gestion du risque connecté, qui transforme la gestion de l'audit, du risque et de la conformité, a annoncé aujourd'hui que ses solutions primées sont maintenant disponibles pour aider les entreprises allemandes à faire progresser leurs programmes de gestion des risques. Grâce à cette mesure, AuditBoard fournira une assistance localisée à sa clientèle en croissance rapide en Allemagne, aidant les équipes de gestion des risques à moderniser leurs processus, à collaborer plus efficacement et à offrir une plus grande valeur à leurs organisations. L'Allemagne est le dernier marché européen à bénéficier d'une assistance spécialisée de la part d'AuditBoard, ce qui témoigne de l'engagement de l'entreprise à servir sa communauté de clients en pleine expansion dans la région. L'annonce a été faite lors du sommet sur le leadership en audit d'AuditBoard, qui réunit à Munich les principaux responsables et experts allemands de l'audit interne.

« Nous sommes très reconnaissants de l'engagement d'AuditBoard à fournir des services localisés en Allemagne », a déclaré Sonja Bartels, vice-présidente principale, audit interne, renseignement et orientation, Uniper SE. « L'expansion permettra une collaboration plus étroite et une compréhension plus nuancée des besoins particuliers du marché allemand, ce qui, en fin de compte, permettra à notre équipe d'audit interne d'offrir une plus grande valeur à l'entreprise. »

« Les entreprises allemandes peuvent transformer le paysage complexe du risque en un avantage concurrentiel en modernisant stratégiquement leur approche de la gestion des risques », a déclaré Scott Arnold, chef de la direction d'AuditBoard. « L'assistance localisée d'AuditBoard a été conçue spécialement pour les besoins uniques des entreprises de l'une des plus grandes économies du monde pour permettre aux équipes de renforcer leur collaboration, de briser les silos et tirer parti de la connaissance des risques pour améliorer l'efficacité et la performance de l'entreprise. »

Cette annonce est faite au moment où les organisations allemandes font face à un paysage particulièrement complexe, marqué par la solidité et la prolifération des réglementations nationales et des directives de l'Union européenne. Les silos opérationnels et les processus manuels empêchent les fonctions d'audit interne et de gouvernance, de gestion des risques et de conformité de relever efficacement ces défis.

Un récent sondage conjoint mené auprès de plus de 230 responsables allemands de l'audit interne et dirigé par Panterra, en partenariat avec AuditBoard, a révélé que seulement 46 % des entreprises allemandes déclarent avoir un leadership unifié pour les fonctions d'audit et de GRC, ce qui peut entraîner une fragmentation et une communication inefficace. De plus, seulement 27 % des répondants ont déclaré utiliser des plateformes partagées pour un partage efficace de l'information en temps réel. Ce manque d'alignement ralentit considérablement les délais de réponse aux risques émergents, ce qui pourrait interrompre la continuité des activités, nuire à la confiance des clients et entraver les initiatives de croissance.

AuditBoard a également nommé récemment Philipp Verhoeven au poste de directeur des ventes et responsable de l'Allemagne, afin de diriger l'expansion de l'entreprise et de superviser l'équipe allemande en pleine croissance.

« C'est un honneur pour moi de rejoindre AuditBoard pour aider à relever les défis spécifiques auxquels font face chaque jour les équipes d'audit et de gestion des risques en Allemagne », a déclaré Philipp Verhoeven. « Nos clients sont au cœur de tout ce que nous faisons, et je crois que nous avons une occasion formidable d'aider les équipes allemandes de l'audit, de la gestion des risques et de la conformité à apporter des changements significatifs à leurs entreprises. »

Cette expansion s'inscrit dans le cadre de la croissance mondiale rapide et de l'innovation d'AuditBoard. L'entreprise sert désormais plus de 50 % des entreprises du classement Fortune 500, a été nommée sur la liste Deloitte Fast 500 pour la sixième année consécutive et a été rachetée à la mi-2024 par la société londonienne Hg pour plus de 3 milliards de dollars, dans le cadre de l'une des plus importantes transactions de capital-investissement soutenues par le capital-risque en 2024. La plateforme de gestion des risques connectée d'AuditBoard a été nommée l'un des meilleurs produits logiciels de G2 pendant deux années consécutives, a reçu un prix Cybersecurity Breakthrough Award en tant que meilleure solution globale de gestion des risques en 2024, et a été nommée la meilleure plateforme en tant que service par les 2024 Stratus Awards.

Pour en savoir plus sur l'expansion d'AuditBoard en Allemagne, consultez le site AuditBoard.com.

À propos d'AuditBoard

La mission d'AuditBoard est d'être la plateforme mondiale de définition de catégorie pour le risque connecté, en élevant nos clients grâce à l'innovation. Plus de 50 % des entreprises du classement Fortune 500 font confiance à AuditBoard pour transformer leur gestion de l'audit, du risque et de la conformité. AuditBoard est très bien cotée par les clients de G2, de Capterra et de Gartner Peer Insights, et a récemment été classée, pour la sixième année consécutive, comme l'une des entreprises technologiques dont la croissance est la plus rapide en Amérique du Nord par Deloitte.

