Les données montrent que la GRC basée sur l'IA permet aux grandes entreprises de transformer la conformité en un catalyseur d'innovation en reliant les politiques aux risques.

LOS ANGELES, 24 juin 2025 /CNW/ - AuditBoard, la principale plateforme mondiale pour la transformation connectée de l'audit, du risque et de la conformité, a annoncé aujourd'hui les résultats d'une nouvelle étude qui révèle que les entreprises les plus avancées sont six fois plus susceptibles d'utiliser l'IA dans plusieurs fonctions de gouvernance, de risque et de conformité pour gérer certains des risques les plus critiques auxquels elles sont confrontées.

AuditBoard, en partenariat avec Panterra Research, a interrogé plus de 400 professionnels de la GRC aux États-Unis, au Canada, en Allemagne et au Royaume-Uni pour son rapport intitulé AI-powered GRC: From reactive compliance to proactive strategy (La GRC basée sur l'IA : de la conformité réactive à la stratégie proactive). Voici quelques-unes des principales conclusions :

72 % des entreprises les plus matures utilisent l'IA pour suivre les risques de manière proactive, contre seulement 52 % des entreprises les moins matures.

Plus de la moitié des entreprises matures utilisent l'IA pour la modélisation prédictive des risques, la définition de la posture de risque et la planification stratégique, et pas seulement pour vérifier la conformité.

44 % des entreprises les plus matures prévoient d'investir davantage dans la gestion des risques basée sur l'IA au cours des 12 prochains mois, doublant ainsi leurs retours sur investissement avérés.

« Pour que l'IA fasse véritablement évoluer les fonctions GRC, les entreprises doivent donner la priorité à l'intégration, à des cadres de gouvernance solides et à des stratégies collaboratives interfonctionnelles, a déclaré Michael Rasmussen, chef de la direction de GRC Analyst & Pundit. Cela va au-delà des simples gains d'efficacité, car cela permet une transition où la conformité contribue activement à la croissance de l'entreprise. »

« Nous pensons que la conformité peut être un catalyseur de croissance pour les entreprises lorsqu'elle est gérée efficacement, a indiqué Rich Marcus, directeur de la sécurité de l'information chez AuditBoard. L'intégration de l'IA dans toutes les fonctions GRC peut aider les entreprises à se différencier de leurs concurrents et à anticiper les changements dans l'environnement réglementaire actuel en constante évolution. Cette approche proactive permet aux entreprises d'aller au-delà de la conformité réactive, d'améliorer leur maturité globale en matière de GRC et de se concentrer sur leur croissance stratégique plutôt que sur la simple atténuation des menaces. »

Pour connaître tous les résultats et obtenir des informations exploitables sur la GRC basée sur l'IA, lisez le rapport ici.

