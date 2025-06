La conférence de 2025 présentera des innovations révolutionnaires en matière d'IA et un contenu stratégique axé sur l'entreprise.

Les inscriptions sont ouvertes pour la septième conférence annuelle d'AuditBoard destinée aux clients et à l'industrie, Audit & Beyond, un événement conçu pour les professionnels de la conformité, du risque et de l'audit. Le thème de cette année est « Redéfinir l'avenir du risque : une Opportunité à l'ère de l'IA »

Les personnes qui s'inscrivent avant le 22 juillet bénéficient d'une réduction de 400 dollars pour les inscriptions anticipées, et les participants peuvent également obtenir jusqu'à 16 crédits de formation continue (CPE).

Les participants précédents ont apprécié les possibilités de réseautage offertes par Audit & Beyond, les conférenciers de haut niveau et l'exploration du risque connecté dans le monde en évolution de l'IA.

LOS ANGELES, 11 juin 2025 /CNW/ -- AuditBoard, la principale plateforme mondiale de gestion du risque connecté, qui transforme l'audit, la gestion des risques et la conformité, a annoncé aujourd'hui que les inscriptions étaient ouvertes pour sa septième conférence annuelle des clients et de l'industrie, Audit & Beyond, un événement conçu pour les professionnels de la GRC. Cette conférence phare réunit des clients et des partenaires de l'ensemble de l'écosystème AuditBoard et proposera plus de 40 sessions dans quatre domaines d'apprentissage consacrés à la présentation de renseignements exploitables et de stratégies efficaces pour les praticiens et leurs équipes.

Depuis 2021, la participation moyenne a augmenté de 52 % d'une année sur l'autre. En 2024, 6 des 10 premières entreprises du classement Fortune et 30 des 50 premières entreprises du classement Fortune ont participé à l'événement. L'événement de cette année devrait attirer plus de 1 500 participants en personne et se déroulera du 21 au 23 octobre au bayfront Gaylord Pacific Resort à San Diego, en Californie.

« Il s'agit de notre conférence Audit & Beyond la plus attendue à ce jour, et nous sommes tellement enthousiastes à l'idée de nous connecter et de célébrer nos clients et nos collègues praticiens de l'industrie à San Diego plus tard cette année, a déclaré Justin Greenberger, chef de la relation client chez AuditBoard. « Nos clients pourront communiquer avec des experts de l'industrie et des centaines d'autres clients d'AuditBoard pour découvrir de nouvelles solutions et façonner l'avenir de la gestion des risques connectés à l'ère de l'IA. »

Les participants précédents ont salué Audit & Beyond pour la valeur qu'elle apporte :

« Une atmosphère phénoménale de leadership éclairé dans l'industrie », a déclaré Brandon Masin, responsable de l'audit informatique et de SOX chez Eaton Corporation. « La conférence a dépassé la simple présentation de l'outil et a vraiment mis l'accent sur la mégatendance de la gestion des risques connectés que nous devons tous ramener dans nos organisations pour qu'elles en fassent une priorité. »

« Audit & Beyond porte bien son nom, car l'expérience et l'apprentissage vont au-delà de l'audit », a déclaré Keather Wood, directeur principal des contrôles et de la gouvernance chez TTX Company. « Elle relie l'ensemble de l'écosystème de la gestion des risques pour offrir une expérience complète au professionnel de la GRCA. De superbes cadeaux, des lieux extraordinaires et dans l'ensemble un temps d'apprentissage, de développement et de réseautage extraordinaire.

Un programme complet de la conférence et une liste des intervenants à Audit & Beyond 2025 seront publiés au cours des prochaines semaines. Les participants qui s'inscrivent avant le 22 juillet bénéficient d'une réduction de 400 dollars pour les inscriptions anticipées, et les participants peuvent également obtenir jusqu'à 16 crédits de formation continue (CPE). L'inscription virtuelle, qui comprend l'accès à quatre sessions en direct, est gratuite. Les commanditaires de la conférence de cette année sont KPMG, Deloitte, EY, Protiviti, RSM, Crowe, A-LIGN, Delinea, Security Scorecard, et bien d'autres.

L'engagement inébranlable d'AuditBoard envers ses clients lui a valu de nombreuses récompenses, notamment d'être nommé l'un des meilleurs produits logiciels de G2 pendant deux années consécutives, de recevoir un prix Security Award pour le meilleur produit de sécurité de l'information, de remporter un prix Cybersecurity Breakthrough Award en tant que meilleure solution globale de gestion des risques en 2024, et d'être reconnu comme la meilleure plateforme en tant que service par les 2024 Stratus Awards.

Pour en savoir plus et vous inscrire à la conférence Audit & Beyond, consultez la page auditboard.com/audit-and-beyond.

À propos d'AuditBoard

La mission d'AuditBoard est d'être la plateforme mondiale de définition de catégorie pour le risque connecté, en élevant nos clients grâce à l'innovation. Plus de 50 % des entreprises du classement Fortune 500 font confiance à AuditBoard pour transformer leur gestion de l'audit, du risque et de la conformité. AuditBoard est très bien cotée par les clients de G2, de Capterra et de Gartner Peer Insights, et a récemment été classée, pour la sixième année consécutive, comme l'une des entreprises technologiques dont la croissance est la plus rapide en Amérique du Nord par Deloitte.

Personne-ressource :

Laura Groshans

[email protected]

SOURCE AuditBoard, Inc