Un cadre chevronné qui apporte une expérience d'entreprise à grande échelle et à forte croissance pour favoriser une expansion internationale axée sur la clientèle

LOS ANGELES, 2 juillet 2025 /CNW/ - AuditBoard , la principale plateforme mondiale de gestion du risque connecté alimentée par l'IA, qui transforme la gestion de l'audit, du risque et de la conformité, a annoncé aujourd'hui la nomination de Raul Villar Jr., ancien chef de la direction de Paycor, au poste de chef de la direction. M. Villar a fait ses preuves en stimulant une croissance importante et de l'innovation dans l'industrie des SaaS, ce qui en fait un dirigeant idéal pour guider AuditBoard dans sa prochaine phase d'expansion et de leadership sur le marché.

AuditBoard nomme Raul Villar Jr. au poste de chef de la direction (PRNewsfoto/AuditBoard, Inc)

M. Villar se joint à AuditBoard après avoir occupé avec succès le poste de chef de la direction de Paycor, une importante société de logiciels de gestion du capital humain. Chez Paycor, M. Villar a joué un rôle déterminant dans l'accélération de l'innovation des produits afin de mieux répondre aux besoins des clients et de développer les opérations. Cela a finalement conduit à une augmentation importante de la part de marché, qui a culminé par la vente à Paychex pour 4,1 milliards de dollars en avril 2025. Sa vaste expertise en SaaS interentreprises et en logiciels d'entreprise convient parfaitement pour l'équipe d'AuditBoard.

« Je suis très heureux de me joindre à AuditBoard, une entreprise qui s'est déjà imposée comme un chef de file incontestable dans le domaine du risque connecté grâce à sa plateforme novatrice axée sur l'IA et à son souci permanent de la clientèle, » a déclaré Raul Villar Jr. « La possibilité de tirer parti de cette base et d'élargir davantage l'impact d'AuditBoard sur la façon dont les entreprises mondiales évoluent dans des environnements de risque complexes est immense. Je suis impatient de travailler avec l'équipe talentueuse d'AuditBoard pour stimuler une innovation continue, offrir une valeur exceptionnelle à notre clientèle et atteindre de nouveaux niveaux de croissance. »

La nomination de M. Villar arrive à un moment charnière pour AuditBoard, qui a toujours été reconnue pour sa plateforme de pointe et sa croissance rapide, et qui a récemment étendu sa présence internationale à l'Allemagne. La plateforme de gestion des risques connectée alimentée par l'IA de l'entreprise aide les équipes d'audit interne, de gestion des risques et de conformité à simplifier les flux de travail, à collaborer efficacement et à obtenir des informations holistiques pour l'environnement de risques de leur organisation. Avec M. Villar à la barre, AuditBoard s'apprête à accélérer ses initiatives stratégiques, améliorer son offre de produits et consolider sa position en tant que fournisseur de solution incontournable à l'échelle mondiale pour une gestion moderne des risques.

« Nous sommes ravis d'accueillir Raul Villar Jr. en tant que nouveau chef de la direction d'AuditBoard, » a déclaré Jonathan Wulkan, associé chez Hg Capital. « Sa vaste expérience à la tête d'entreprises SaaS à forte croissance et sa compréhension approfondie des logiciels d'entreprise seront inestimables alors que nous continuons de prendre de l'expansion et d'innover. Son leadership visionnaire et sa passion pour le succès de la clientèle propulseront sans aucun doute AuditBoard vers de nouveaux sommets, ce qui permettra à notre clientèle de transformer ses programmes de gestion des risques et de conformité. »

Avant Paycor, M. Villar a occupé des postes de direction chez AdvancedMD et ADP, faisant preuve d'une capacité constante à favoriser l'excellence opérationnelle, l'innovation des produits et l'expansion du marché. Son engagement à favoriser une solide culture d'entreprise et à stimuler la satisfaction de la clientèle sera un atout important pour AuditBoard.

La nomination de M. Villar fait s'inscrit dans une transition planifiée par Scott Arnold, qui a dirigé AuditBoard au cours d'une saison de croissance rapide lors de son mandat de cinq ans. M. Arnold a toujours défendu les valeurs d'AuditBoard, en particulier en ce qui concerne l'obsession pour la clientèle, et a guidé avec succès l'équipe croissante et la clientèle florissante dans un environnement de marché dynamique sans précédent.

L'entreprise sert désormais plus de 50 % des entreprises du classement Fortune 500, a été nommée sur la liste Deloitte Fast 500 pour la sixième année consécutive et a été rachetée à la mi 2024 par Hg pour plus de 3 milliards de dollars, dans le cadre de l'une des plus importantes transactions de capital-investissement soutenues par le capital-risque en 2024. La plateforme de gestion des risques connectée d'AuditBoard a été nommée l'un des meilleurs produits logiciels de G2 pendant deux années consécutives, a reçu un prix Cybersecurity Breakthrough Award en tant que meilleure solution globale de gestion des risques en 2024, et a été nommée la meilleure plateforme en tant que service par les 2024 Stratus Awards.

À propos d'AuditBoard

La mission d'AuditBoard est d'être la plateforme mondiale de définition de catégorie pour le risque connecté, en élevant nos clients grâce à l'innovation. Plus de 50 % des entreprises du classement Fortune 500 font confiance à AuditBoard pour transformer leur gestion de l'audit, du risque et de la conformité. AuditBoard est très bien cotée par les clients de G2, de Capterra et de Gartner Peer Insights, et a récemment été classée, pour la sixième année consécutive, comme l'une des entreprises technologiques dont la croissance est la plus rapide en Amérique du Nord par Deloitte.

