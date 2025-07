AuditBoard en tête de la catégorie pour le deuxième trimestre consécutif après le lancement de son offre RegComply.

LOS ANGELES, 15 juillet 2025 /CNW/ -- AuditBoard , la plateforme mondiale de gestion du risque connecté alimentée par l'IA, qui transforme la gestion de l'audit, du risque et de la conformité, a annoncé aujourd'hui avoir été nommée chef de file dans huit catégories de la grille du rapport G2 de l'été 2025 de G2.com :

Gestion d'audit

Gestion des risques d'entreprise

Gestion des risques liés aux tiers et aux fournisseurs

Gestion des risques liés aux technologies de l'information

Facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance

Gouvernance, gestion des risques et conformité

Conformité en matière de sécurité

Gestion des changements réglementaires

AuditBoard a de nouveau été classée en tête dans les catégories des logiciels de gestion d'audit et des logiciels de gestion des risques d'entreprise, après l'avoir été pendant cinq années consécutives. L'entreprise a également récemment été nommée aux Best Software Awards 2025 de G2 , et a été reconnue comme fournisseur de l'un des 50 meilleurs produits logiciels de gouvernance, de risque et de conformité.

Cette reconnaissance continue dans le rapport G2 Summer 2025 valide l'importante valeur commerciale que les clients acquièrent en tirant parti de la puissante plateforme de gestion des risques connectée d'AuditBoard pour gérer stratégiquement les risques à l'échelle de l'entreprise. Cette valeur est alimentée par des solutions novatrices et axées sur la clientèle, comme la solution de gouvernance de l'IA récemment lancée . Elle vise à aider les clients à respecter les pratiques exemplaires en matière d'IA décrites dans des cadres de référence comme le cadre de gestion des risques liés à l'IA du National Institute of Standards and Technology (NIST), et à protéger leur organisation contre le cyberrisque, l'atteinte à la réputation et les risques financiers associés à la non-conformité.

L'incidence positive d'AuditBoard sur les entreprises mondiales est évidente si l'on en croit les récents commentaires des clients publiés sur G2 :

« Nous utilisons AuditBoard depuis plus de six ans maintenant, et cela a honnêtement changé la donne pour notre équipe. Cela facilite et structure la gestion des audits, de la SOX et des évaluations des risques. La plateforme est très conviviale et ne cesse de s'enrichir grâce à de nouvelles fonctionnalités et améliorations. C'est devenu un outil incontournable pour nous, et nous apprécions vraiment l'utiliser. »

« J'utilise principalement AuditBoard pour OpsAudit et Workstream. J'apprécie le fait que les solutions s'harmonisent pour créer un lieu pratique pour le travail d'audit. AuditBoard continue d'apporter des mises à jour pour améliorer l'expérience utilisateur. « Le programme semble intuitif pour la direction à l'extérieur du service d'audit interne.

« AuditBoard est le meilleur logiciel d'audit et de GRC sur le marché. L'expérience utilisateur et les améliorations constantes rendent le logiciel accessible et rafraîchissant. »

« Chez AuditBoard, notre priorité est d'offrir une expérience client exceptionnelle, car leur réussite est vraiment notre objectif ultime. Nous accordons la priorité à l'écoute attentive de nos clients, ce qui nous permet non seulement de créer des solutions qui génèrent un impressionnant rendement du capital investi multiplié par trois, mais aussi d'apporter des améliorations concrètes à leur travail quotidien, a déclaré Justin Greenberger, chef de la relation client chez AuditBoard. Nous concevons notre plateforme en privilégiant l'expérience utilisateur, en veillant à ce qu'elle soit intuitive et qu'elle s'intègre parfaitement à leurs opérations. C'est cet engagement en faveur de leur expérience qui a gagné la confiance de plus de 2 000 entreprises, dont plus de la moitié figurent au palmarès Fortune 500. »

Pour recevoir une copie de l'intégralité de la grille du rapport G2 Spring 2025, visitez AuditBoard.com .

À propos d'AuditBoard

La mission d'AuditBoard est d'être la plateforme mondiale de définition de catégorie pour le risque connecté, en élevant nos clients grâce à l'innovation. Plus de 50 % des entreprises du classement Fortune 500 font confiance à AuditBoard pour transformer leur gestion de l'audit, du risque et de la conformité. AuditBoard est très bien cotée par les clients de G2, de Capterra et de Gartner Peer Insights, et a récemment été classée, pour la sixième année consécutive, comme l'une des entreprises technologiques dont la croissance est la plus rapide en Amérique du Nord par Deloitte.

