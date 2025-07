Cette nouvelle alliance offre un soutien personnalisé à leurs clients communs en Allemagne.

TORONTO, 14 juillet 2025 /CNW/ - AuditBoard, la plateforme mondiale alimentée par l'IA qui transforme l'audit, la gestion des risques et la conformité, a annoncé aujourd'hui l'extension de son alliance avec Deloitte à l'Allemagne. Cette expansion permettra à leurs clients communs de bénéficier d'un soutien local pour travailler plus efficacement, rester en conformité et obtenir des informations importantes sur leurs processus d'audit et de gestion des risques.

« Nous sommes extrêmement satisfaits de notre collaboration avec AuditBoard et Deloitte, a déclaré Andrew van Lelyveld, directeur informatique senior chez ArcelorMittal. Nous avons pu transformer et moderniser notre environnement de contrôle grâce à la plateforme AuditBoard et à notre partenariat avec Deloitte. »

Ssuite à l'annonce par AuditBoard de son implantation en Allemagne, Deloitte Allemagne lance un centre d'excellence afin de soutenir les implémentations d'AuditBoard et d'accélérer la création de valeur pour les clients d'AuditBoard en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Cette équipe certifiée offrira aux clients une formation spécialisée, des ressources, du contenu et des services de conseil adaptés aux besoins spécifiques de l'Allemagne et au-delà.

Ce partenariat intervient à un moment où les entreprises cherchent de plus en plus à utiliser des plateformes centrées sur l'IA telles qu'AuditBoard afin d'améliorer la productivité de leurs équipes. La persistance des processus manuels est l'une des inefficacités opérationnelles les plus importantes au sein des fonctions d'audit interne et de GRC en Allemagne. Une récente enquête menée auprès de 232 responsables de l'audit interne en Allemagne a révélé que 66 % des personnes interrogées gèrent la planification des audits au moins en partie manuellement, ce qui réduit la capacité à optimiser l'allocation des ressources et à réagir rapidement aux risques émergents. De même, plus des deux tiers des personnes interrogées s'appuient sur des processus d'établissement de rapports manuels ou partiellement manuels, ce qui limite la rapidité et la profondeur analytique des informations sur les risques fournies à la direction.

« Cette alliance élargie arrive à point nommé pour aider les entreprises qui souhaitent transformer leurs pratiques en matière d'audit et de gestion des risques, a commenté Bert Glorieux, associé chez Deloitte Allemagne. Grâce à la vaste expertise sectorielle de Deloitte et à la technologie innovante d'AuditBoard, les clients allemands peuvent simplifier leurs processus de gestion des risques et de conformité, gagner en efficacité et obtenir de meilleurs résultats commerciaux. »

« Cette collaboration s'appuie sur le succès du partenariat entre Deloitte et AuditBoard, qui a déjà permis de mettre en œuvre des solutions et d'obtenir des résultats positifs pour des centaines d'entreprises clientes qui ont transformé leur activité de manière réfléchie afin de répondre au besoin croissant de solutions améliorées de gestion des risques dans le contexte réglementaire actuel en constante évolution, a expliqué Ravi Patel, directeur des alliances pour la région EMEA chez AuditBoard. Ensemble, nous nous engageons à fournir une grande valeur ajoutée à nos clients et à promouvoir l'excellence en matière d'audit et de conformité en Allemagne. »

La croissance d'AuditBoard est en partie liée au succès d'AuditBoard AI, une couche d'intelligence qui alimente des processus avancés dans les domaines de l'audit, du risque et de la conformité. Ces capacités permettent aux équipes de gagner un temps précieux et de se concentrer sur les domaines les plus importants.

Pour en savoir plus sur la manière dont AuditBoard et Deloitte Allemagne travaillent ensemble pour relever les défis uniques de la gestion des risques et de la conformité, visitez AuditBoard.com.

À propos d'AuditBoard

La mission d'AuditBoard est d'être la plateforme mondiale de définition de catégorie pour le risque connecté, en élevant nos clients grâce à l'innovation. Plus de 50 % des entreprises du classement Fortune 500 font confiance à AuditBoard pour transformer leur gestion de l'audit, du risque et de la conformité. AuditBoard est très bien cotée par les clients de G2, de Capterra et de Gartner Peer Insights, et a récemment été classée, pour la sixième année consécutive, comme l'une des entreprises technologiques dont la croissance est la plus rapide en Amérique du Nord par Deloitte.

À propos de Deloitte en Allemagne

Deloitte fournit des services d'audit et d'assurance, de fiscalité et de conseil juridique, de conseil financier et de conseil en gestion des risques à près de 90 % des entreprises du classement Fortune Global 500® et à des milliers d'entreprises privées. Les services de conseil juridique en Allemagne sont fournis par Deloitte Legal. Nos professionnels fournissent des résultats mesurables et durables qui contribuent à renforcer la confiance du public dans les marchés financiers, permettent à nos clients de se transformer et de prospérer, et ouvrent la voie à une économie plus forte, une société plus équitable et un monde durable. Forte de plus de 175 ans d'expérience, Deloitte est présente dans plus de 150 pays et territoires. Découvrez comment les quelque 415 000 collaborateurs de Deloitte à travers le monde ont une incidence majeure sur www.deloitte.com/de.

