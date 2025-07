La septième édition de l'événement annuel mettra en vedette d'importantes avancées en matière d'IA et des discours exceptionnels, dont des experts du risque reconnus à l'échelle mondiale, des grands noms du secteur et une ancienne athlète olympique.

SAN DIEGO, le 11 juill. 2025 /CNW/ - AuditBoard, la principale plateforme mondiale de gestion du risque connecté alimentée par l'IA, qui transforme la gestion de l'audit, du risque et de la conformité, a dévoilé aujourd'hui le programme de la septième conférence annuelle de l'industrie et des clients Audit & Beyond, qui aura lieu du 21 au 23 octobre au tout nouveau Gaylord Pacific Resort à San Diego, en Californie. L'événement rassemblera des milliers de clients, des voix de leaders de l'industrie et des partenaires des plus grandes marques mondiales, et comprendra des séances d'ouverture inspirantes explorant les pratiques exemplaires pour redéfinir le risque à l'ère de l'IA.

Cette année, Audit & Beyond explorera le rôle en évolution des professionnels de la gestion des risques dans un monde où l'adoption de l'IA est en croissance. L'événement unique en son genre comprendra plus de 40 séances dynamiques dans quatre domaines d'apprentissage consacrées aux risques, à la conformité, à l'audit et au leadership. Au cours de la conférence, les participants auront l'occasion d'obtenir jusqu'à 17 crédits de formation continue. De plus, plusieurs sommités de l'industrie prononceront un discours lors de l'événement notamment :

a récemment occupé le poste de directrice générale de la Cybersecurity & Infrastructure Security Agency des États-Unis, où elle a dirigé les efforts visant à protéger les entreprises américaines contre les menaces mondiales émergentes. Également lauréate d'une Médaille de l'étoile de bronze dans l'armée américaine, Jen est une mine de renseignements sur l'avenir de la cybersécurité qui seront précieux pour toute organisation. John Maeda est responsable de la conception du calcul et de la plateforme d'IA chez Microsoft. Il présente un point de vue unique sur l'évolution de la gestion des risques alors que l'IA fait partie de presque toutes les expériences. M. Maeda est le pionnier d'une nouvelle façon d'évaluer et d'intégrer la gestion des risques dans une nouvelle génération de produits et de services.

est un auteur, un conseiller et un ancien président de renommée mondiale de l'Institute of Internal Auditors (IIA). Sa vaste expérience lui procure un point de vue unique sur les facteurs géopolitiques, technologiques et réglementaires qui contribuent à une nouvelle vague de risques pour la chaîne d'approvisionnement. Chaunté Lowe a participé à quatre Jeux olympiques, est la détentrice d'un record américain en saut en hauteur et fait partie des survivantes du cancer du sein. Son histoire est empreinte de détermination et de force; elle a dû composer avec la chimiothérapie pendant son entraînement pour les Jeux olympiques de 2021 à Tokyo . Sa résilience inspire les gens et les équipes qui cherchent à réaliser leur propre vision.

« Audit & Beyond est une expérience très stimulante, engageante, pertinente et, dans l'ensemble, excellente », a déclaré Gem Vannithone, analyste principale, Conformité, Vente au détail chez Vistra Corporate Services Company.

« Audit & Beyond réunit plus de la moitié des entreprises figurant au palmarès Fortune 500 qui souhaitent obtenir des renseignements exclusifs et réseauter avec des spécialistes et des pairs de l'industrie pour aider à redéfinir le risque à l'ère de l'IA », a déclaré Justin Greenberger, chef de la relation client chez AuditBoard. « Tout le monde y trouve son compte, et les participants repartiront avec de véritables exemples de la façon dont une vision complète des risques dans l'ensemble des entreprises peut créer une valeur réelle pour les fonctions de conformité, de risque et d'audit. »

Pour voir le programme complet et vous inscrire à Audit & Beyond, visitez auditboard.com/audit-and-beyond.

À propos d'AuditBoard

La mission d'AuditBoard est d'être la plateforme mondiale de définition de catégorie pour le risque connecté, en élevant nos clients grâce à l'innovation. Plus de 50 % des entreprises du classement Fortune 500 font confiance à AuditBoard pour transformer leur gestion de l'audit, du risque et de la conformité. AuditBoard est très bien cotée par les clients de G2, de Capterra et de Gartner Peer Insights, et a récemment été classée, pour la sixième année consécutive, comme l'une des entreprises technologiques dont la croissance est la plus rapide en Amérique du Nord par Deloitte.

