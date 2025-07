LOS ANGELES, 11 juillet 2025 /CNW/ - AuditBoard, la principale plateforme mondiale de gestion du risque connecté alimentée par l'IA, a annoncé aujourd'hui qu'elle a été reconnue comme un chef de file selon le rapport IDC MarketScape Worldwide Governance, Risk, and Compliance Software 2025 Vendor Assessment (doc. no. US53615325, juin 2025). Nous croyons que cette reconnaissance met en lumière la valeur opérationnelle concrète que les clients d'AuditBoard obtiennent en tirant parti de la plateforme de gestion des risques connectée alimentée par l'IA de l'entreprise pour gérer les risques dans l'ensemble de leurs entreprises.

« Nous sommes honorés d'être nommés chefs de file dans l'évaluation 2025 sur le plan des logiciels de gouvernance, de gestion des risques et de conformité d'IDC MarketScape », a déclaré Happy Wang, chef de la technologie d'AuditBoard. « Nous cherchons continuellement à obtenir les commentaires des clients pour orienter notre feuille de route de produits afin de mieux outiller nos clients pour éclairer la prise de décisions en matière de risques, améliorer la résilience et favoriser la croissance des revenus pour leurs entreprises. »

Le rapport indique que « les forces spécifiques comprennent des programmes de gestion des risques simplifiés et automatisés tout au long du cycle de vie des risques, l'utilisation de flux de travail équipés de l'IA pour une gestion efficace des risques et des flux de travail automatisés et agiles de gestion des exceptions. »

« AuditBoard a toujours répondu aux besoins du marché en étendant sa plateforme au-delà de ses capacités traditionnelles de gestion d'audit », a déclaré Philip D. Harris, CISSP, CCSK, directeur de recherche, Services de gouvernance, de gestion des risques et de conformité, IDC. « L'expertise du personnel de l'entreprise provient directement du bassin de professionnels de l'audit et de la cybersécurité et de spécialistes en la matière de l'industrie, ce qui permet à l'entreprise de se distinguer de ses concurrents. De plus, la plateforme AuditBoard simplifie la gestion des fonctions de gouvernance, de gestion des risques et de conformité à l'échelle de l'entreprise, ce qui permet aux clients de commencer à tirer une valeur immédiate de la plateforme une fois qu'elle est déployée. »

AuditBoard, qui est reconnue depuis toujours pour sa plateforme de pointe et sa croissance rapide, a récemment étendu sa présence internationale à l'Allemagne. L'entreprise sert désormais plus de 50 % des entreprises du classement Fortune 500, a été nommée sur la liste Deloitte Fast 500 pour la sixième année consécutive et a été rachetée à la mi-2024 par la société londonienne Hg pour plus de 3 milliards de dollars, dans le cadre de l'une des plus importantes transactions de capital-investissement soutenues par le capital-risque en 2024.

En plus d'être reconnue comme un acteur majeur dans les rapports IDC MarketScape : Worldwide Sustainability Management Platforms 2025 Vendor Assessment (doc. no US52995125, mai 2025) et IDC MarketScape: Worldwide ESG Reporting and Compliance Management Applications 2025 Vendor Assessment (doc. no US52995025, mai 2025), la plateforme de gestion des risques connectée d'AuditBoard a été nommée l'un des meilleurs produits logiciels de G2 pendant deux années consécutives, a reçu un prix Cybersecurity Breakthrough Award en tant que meilleure solution globale de gestion des risques en 2024, et a été nommée la meilleure plateforme en tant que service par les 2024 Stratus Awards.

Pour en savoir plus sur la plateforme de gestion des risques connectée d'AuditBoard, consultez l'extrait ici.

À propos d'IDC MarketScape

Le modèle d'évaluation des fournisseurs d'IDC MarketScape est conçu pour donner un aperçu de la capacité concurrentielle des fournisseurs de technologies et de services au sein d'un marché donné. La recherche fait appel à une méthode de notation rigoureuse fondée sur des critères qualitatifs et quantitatifs qui donne une illustration graphique unique de la position de chaque fournisseur dans un marché donné. IDC MarketScape fournit un cadre clair permettant de comparer véritablement les offres de produits et de services, les capacités et les stratégies, ainsi que les facteurs de réussite actuels et futurs sur le marché des fournisseurs de technologies. Le cadre fournit également aux acheteurs de technologies une évaluation à 360 degrés des forces et des faiblesses des fournisseurs actuels et potentiels.

À propos d'AuditBoard

La mission d'AuditBoard est d'être la plateforme mondiale de définition de catégorie pour le risque connecté, en élevant nos clients grâce à l'innovation. Plus de 50 % des entreprises du classement Fortune 500 font confiance à AuditBoard pour transformer leur gestion de l'audit, du risque et de la conformité. AuditBoard est très bien cotée par les clients de G2, de Capterra et de Gartner Peer Insights, et a récemment été classée, pour la sixième année consécutive, comme l'une des entreprises technologiques dont la croissance est la plus rapide en Amérique du Nord par Deloitte.

