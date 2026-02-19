La plateforme alimentée par l'IA reconnue dans les catégories Meilleur logiciel de gouvernance, de gestion des risques et de la conformité et Meilleur logiciel pour les entreprises.

LOS ANGELES, 19 février 2026 /CNW/ - AuditBoard , la principale plateforme mondiale alimentée par l'IA pour la gestion connectée des risques, annonce aujourd'hui avoir été nommée parmi aux Best Software Awards 2026 de G2 dans les catégories Meilleur logiciel de gouvernance, de gestion des risques et de la conformité et Meilleur logiciel pour les entreprises. Les Best Software Awards annuels de G2 classent les meilleures entreprises et produits logiciels au monde sur la base d'avis authentiques et opportuns d'utilisateurs réels. La reconnaissance des Best Software Awards 2026 de G2 confirme l'engagement d'AuditBoard à fournir des solutions innovantes basées sur l'IA aux professionnels du risque.

« Le fait de remporter ces deux prix de G2 prouve qu'être à l'écoute de nos clients est la meilleure façon d'innover », déclare Jim Sperduto, directeur de la croissance chez AuditBoard. « Cela nous permet de créer des solutions fondées sur l'IA qui résolvent les frictions auxquelles font face quotidiennement les praticiens de l'audit, du risque et de la conformité. Cette reconnaissance appartient à nos clients, dont les perspectives nous aident à nous assurer qu'ils disposent de la technologie nécessaire pour devenir des conseillers stratégiques de confiance au sein de leur organisation. »

En plus de cette reconnaissance, AuditBoard a également été nommé chef de file dans huit catégories dans le Grid Report de G2.com de l'hiver 2026, y compris la gouvernance, le risque et la conformité, la gestion des audits, la gestion des risques d'entreprise, la gestion des risques liés aux TI, la gestion des risques liés aux tiers et aux fournisseurs, la conformité en matière de sécurité, la gestion des changements réglementaires et la gouvernance environnementale, sociale et sociale. AuditBoard a toujours été reconnu pour sa plateforme de pointe et sa croissance rapide. Plus récemment, AuditBoard a été nommé membre du Deloitte Technology Fast 500 ™ pour la septième année consécutive. L'entreprise a également été nommée chef de file dans le Magic Quadrant™ 2025 de Gartner® pour les outils de gouvernance, de risque et de conformité (GRC) et les leaders en assurance.

L'impact positif qu'a AuditBoard sur certaines des plus grandes entreprises au monde est évident dans les récents commentaires de clients publiés sur G2 :

« AuditBoard renforce la transparence des risques et la connectivité entre nos lignes de défense, simplifiant les contrôles grâce à l'IA pour réduire le travail manuel, ce qui permet de se concentrer sur les secteurs de risque critiques. »

« La bibliothèque de contrôle est très intuitive et permet une navigation facile. Il existe également une automatisation des flux de travail et des fonctionnalités d'intelligence artificielle intéressantes. »

« Nous utilisons AuditBoard dans de nombreuses équipes et de nombreux modules différents. AuditBoard a aidé à rationaliser nos processus. Nous l'utilisons pour effectuer des évaluations des risques, créer des problèmes à partir de ces informations, envoyer des demandes de documentation, compléter des contrôles et évaluer différents systèmes. »

« Alors que les acheteurs se tournent de plus en plus vers la recherche axée sur l'IA pour découvrir des solutions logicielles, être recommandé dans l'instant réponse doit être obtenu avec des preuves crédibles », déclare Godard Abel, cofondateur et directeur général de G2. « Nos Best Software Awards sont basés sur des données fiables issues de critiques authentiques de clients. Ils fournissent non seulement aux acheteurs un guide objectif et fiable des produits qui aident les équipes à donner le meilleur d'elles-mêmes, mais ils sont également la preuve sur laquelle les plateformes de recherche d'IA s'appuient pour trouver des réponses. Félicitations aux gagnants de cette année, y compris AuditBoard. Gagner sa place sur ces listes est synonyme d'un impact tangible pour les clients. »

Pour en savoir plus sur la façon dont AuditBoard transforme les risques en opportunités, visitez AuditBoard.com .

À propos d'AuditBoard

AuditBoard est la principale plateforme GRC alimentée par l'IA, qui transforme la façon dont les plus grandes entreprises du monde gèrent les risques. Plus de 50 % des entreprises figurant au classement Fortune 500 font confiance à AuditBoard pour améliorer leur gestion de l'audit, des risques et de la conformité. La société AuditBoard a obtenu la meilleure note des clients sur G2, Capterra et Gartner Peer Insights, et a récemment été classée pour la septième année consécutive comme l'une des entreprises technologiques à la croissance la plus rapide en Amérique du Nord par Deloitte. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site AuditBoard.com .

À propos des Best Software Awards de G2

Les Best Software Awards 2026 de G2 présentent des dizaines de listes de prix, classant les fournisseurs de logiciels et les produits à l'aide de l'algorithme exclusif de G2. Les résultats sont fondés sur les évaluations vérifiées des utilisateurs de G2 et les données de présence sur le marché accessibles au public. Pour être admissible aux Best Software Awards, une entreprise ou un produit logiciel doit avoir reçu au moins dix évaluations approuvées au cours de l'année civile 2025. Les notes ne reflètent que les données des examens soumis pendant cette période d'évaluation.

Pour en savoir plus, consultez les Best Software Awards 2026 de G2 et apprenez-en davantage sur la méthodologie de G2.

À propos de G2

G2 est la plateforme de logiciels la plus importante et la plus fiable au monde. Chaque année, plus de 100 millions de personnes, y compris des employés de toutes les entreprises figurant au palmarès Fortune 500, utilisent G2 pour prendre des décisions éclairées en matière de logiciels fondées sur des évaluations authentiques par les pairs. Des milliers d'entreprises de logiciels et de services de toutes tailles s'associent à G2 pour bâtir leur réputation et faire croître leur entreprise, y compris Salesforce, HubSpot, Zoom et Adobe. Pour en savoir plus sur la première destination logicielle, visitez www.g2.com et suivez G2 sur LinkedIn .

Contact :

Laura Groshans

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2728062/AuditBoard_Logo.jpg

SOURCE AuditBoard, Inc