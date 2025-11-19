La croissance de son chiffre d'affaires est attribuée à son excellence opérationnelle, à son expansion internationale et au développement stratégique de ses produits.

LOS ANGELES, 19 novembre 2025 /CNW/ - AuditBoard, la principale plateforme mondiale alimentée par l'IA pour la gestion des risques connectés, a annoncé aujourd'hui avoir été nommée au classement Deloitte Technology Fast 500MC, qui répertorie les 500 entreprises les plus dynamiques dans les domaines de la technologie, des médias, des télécommunications, des sciences de la vie, de la technologie financière et des technologies énergétiques en Amérique du Nord, et qui en est maintenant à sa 31e édition. Cette année, AuditBoard a réalisé l'exploit rare d'être classée pour la septième fois consécutive, ce qui la place parmi un groupe d'élite d'entreprises technologiques à forte croissance et à grande échelle, telles que Zoom et Zscaler.

Cette reconnaissance intervient quelques semaines seulement après qu'AuditBoard a dépassé les 300 millions de dollars de revenus annuels récurrents et présenté Accelerate, une nouvelle solution d'IA puissante qui propose des flux de travail en langage naturel, un audit et une surveillance continus, une intelligence documentaire et une IA agentique, ce qui souligne la croissance rapide de l'entreprise et son engagement en faveur de l'innovation. En octobre 2025, 70 % des clients du Fortune 1000 faisaient confiance à l'IA d'AuditBoard pour guider et accélérer la prise de décision en matière de risques.

Accélérant encore son engagement à fournir des solutions innovantes aux professionnels du risque, AuditBoard a récemment annoncé l'acquisition de FairNow, une plateforme d'IA spécialement conçue pour la gouvernance, qui renforce les capacités de pointe d'AuditBoard grâce à des conseils de conformité IA intelligents, automatisés et étape par étape. La société a également nommé plusieurs cadres dirigeants clés, notamment Raul Villar Jr. au poste de directeur général, Jim Sperduto au poste de directeur de la croissance et Paraas Parker au poste de directrice des ressources humaines. Plus tôt cette année, AuditBoard a également étendu sa présence mondiale en entrant sur le marché allemand.

« Le nombre d'entreprises qui ont réussi à maintenir la croissance nécessaire pour figurer dans le classement Deloitte Technology Fast 500 pendant sept années consécutives est très bas. Cela témoigne véritablement de l'efficacité et du dévouement de notre équipe, qui s'efforce de fournir à nos clients la plateforme la plus innovante et la plus avancée en matière d'IA pour la gestion des risques connectés, a déclaré Raul Villar Jr., chef de la direction d'AuditBoard. Notre croissance rapide ne se limite pas à notre taille, mais vise également à établir une nouvelle norme en matière de gouvernance, de gestion des risques et de conformité modernes et axée sur l'IA. Nous nous efforçons de fournir à nos clients les capacités dont ils ont besoin pour gérer le paysage complexe des risques actuels. »

AuditBoard est reconnue depuis toujours pour sa plateforme de pointe et sa croissance rapide. Plus récemment, la société a été reconnue comme chef de file 2025 du Magic QuadrantMC de Gartner® pour les outils de gouvernance, de gestion des risques et de conformité, et les chefs de file de l'assurance. AuditBoard a également été nommé dans le classement 2025 des meilleurs logiciels de G2, où elle figure parmi les 50 meilleurs produits logiciels de gouvernance, de gestion des risques et de conformité, et a été désignée fournisseur global de solutions de gestion des risques de l'année dans le cadre des prix 2025 des avancées en matière de cybersécurité. De plus, la plateforme d'AuditBoard a remporté le prix Stratus 2025 dans la catégorie de l'infonuagique, dans la catégorie des logiciels-services et le prix 2025 dans la catégorie du meilleur produit de sécurité de l'information, et faisait partie des finalistes pour le prix 2025 dans la catégorie de l'IA. Ces éloges continus de l'industrie confirment la valeur commerciale que les clients tirent de la plateforme de gestion des risques connectée et axée sur l'IA d'AuditBoard.

« Le classement de cette année met en évidence à la fois un leadership durable et une dynamique révolutionnaire, a commenté Wolfe Tone, responsable du portefeuille clients privés et émergents chez Deloitte Private & Emerging Client Portfolio et associé chez Deloitte Tax LLP. Plus de la moitié des lauréats ont déjà été récompensés, mais la majorité des dix premiers sont nouveaux, ce qui démontre la pérennité des leaders établis parallèlement à la croissance accélérée des nouveaux innovateurs dans les secteurs clés. Comme les années précédentes, les entreprises privées continuent de dominer, soulignant l'agilité qu'elles apportent aux marchés concurrentiels, ce qui leur permet d'enregistrer une croissance exceptionnelle à trois ou quatre chiffres, comme le reflète ce classement. »

À propos du programme Technology Fast 500MC 2025 de Deloitte

Le programme Technology Fast 500 de Deloitte, qui en est à sa 31e édition, propose un classement des entreprises, publiques et privées, en Amérique du Nord qui connaissent la croissance la plus rapide dans les domaines de la technologie, des médias, des télécommunications, des sciences de la vie, des technologies financières et des technologies de l'énergie. Les lauréats du programme Technology Fast 500 sont sélectionnés en fonction du pourcentage de croissance des revenus générés lors des exercices financiers 2021 à 2024.

Pour être admissibles à figurer au palmarès Technology Fast 500, les entreprises doivent posséder une propriété intellectuelle ou une technologie exclusives qui contribuent à la majorité de leurs revenus d'exploitation. Les entreprises doivent avoir des revenus d'exploitation d'au moins 50 000 dollars US pour l'année de référence et d'au moins 5 millions de dollars US pour l'année en cours, avec un taux de croissance d'au moins 50 %. De plus, elles doivent faire des affaires depuis au moins quatre ans et avoir leur siège social en Amérique du Nord (États-Unis et Canada).

À propos d'AuditBoard

AuditBoard est la principale plateforme de gestion des risques et de la conformité alimentée par l'IA, qui transforme la façon dont les plus grandes entreprises du monde gèrent les risques. Plus de 50 % des entreprises figurant au classement Fortune 500 font confiance à AuditBoard pour améliorer leur gestion de l'audit, du risque et de la conformité. AuditBoard est très bien notée par ses clients sur G2, Capterra et Gartner Peer Insights, a récemment été reconnue comme chef de file 2025 du Magic QuadrantMC de Gartner® pour les outils de gouvernance, de gestion des risques et de conformité, et les chefs de file de l'assurance, et a été classée, pour la septième année consécutive, comme l'une des entreprises technologiques dont la croissance est la plus rapide en Amérique du Nord par Deloitte.

Personne-ressource :

Laura Groshans

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2728062/AuditBoard_Logo.jpg

SOURCE AuditBoard, Inc