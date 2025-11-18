Cette nouvelle solution permet aux équipes de gestion des risques de quantifier les menaces potentielles, de modéliser des milliers de résultats et d'élaborer des plans d'intervention immédiate.

SEATTLE, 18 novembre 2025 /CNW/ -- AuditBoard, la principale plateforme mondiale de gestion du risque connecté alimentée par l'IA, a annoncé aujourd'hui le lancement de Scenario Planning, une solution conçue pour permettre aux dirigeants et aux équipes de gestion des risques de déplacer leur priorité de la production de rapports réactifs à l'anticipation proactive, leur permettant ainsi de prendre des décisions d'affaires fondées sur des données en toute confiance dans un environnement de risque de plus en plus complexe.

La chaîne d'approvisionnement mondiale et les contextes économique et géopolitique sont plus volatils que jamais, et les risques ne sont désormais plus facilement prévisibles. Par conséquent, les équipes font face à des pressions accrues pour gérer cette volatilité. D'ailleurs, le récent rapport de renseignements sur les risques d'AuditBoard a révélé que 70 % des personnes interrogées s'attendent à augmenter le personnel de gestion des risques au cours des deux prochaines années, et que 40 % prévoient d'augmenter le personnel de cybersécurité. Pour prospérer en cette ère d'hypervolatilité, les équipes de gestion des risques doivent être en mesure d'évaluer efficacement un large éventail de possibilités futures.

Scenario planning répond directement à ce besoin. Cette solution permet aux équipes de gestion des risques d'établir un univers de scénarios potentiels, accélérant la prise de décisions stratégiques en modélisant la probabilité et l'incidence des événements à risque. En tirant parti de ces capacités, les dirigeants peuvent quantifier efficacement les risques, tester des milliers de résultats potentiels et obtenir une visibilité claire sur un éventail de possibilités, établissant ainsi un plan clair de réaction en cas d'événements à risque critique.

« Scenario Planning permettra à notre équipe de tester rigoureusement des scénarios hypothétiques et de transformer l'incertitude en renseignements exploitables, a déclaré la directrice principale de la vérification interne d'une entreprise mondiale d'appareils médicaux. Cela permettra à nos responsables des risques dans l'ensemble de l'entreprise d'offrir à l'équipe de direction la confiance et l'orientation claire nécessaires pour assurer la continuité et le succès opérationnels. »

« Dans le monde d'aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous contenter de produire des rapports sur les risques; vous devez anticiper ce qui pourrait avoir une incidence sur les objectifs de votre organisation, a déclaré Happy Wang, directeur des produits et de la technologie chez AuditBoard. Scenario Planning permet aux entreprises d'assurer la continuité de leurs activités et d'améliorer leur position concurrentielle, ce qui réduit les coûts nets et augmente les revenus. »

Pour en savoir plus sur Scenario Planning, visitez le kiosque d'AuditBoard (no 17) à la Conférence RIMS ERM ou visitez AuditBoard.com.

