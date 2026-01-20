Le cadre financier chevronné apporte une vaste expérience opérationnelle et se joint à l'équipe de direction pour stimuler la croissance stratégique et l'expansion des opérations.

LOS ANGELES, 20 janvier 2026 /CNW/ - AuditBoard, la principale plateforme mondiale de gestion des risques connectés propulsée par l'intelligence artificielle, a annoncé aujourd'hui la nomination d'Hugo Doetsch au poste de directeur financier. M. Doetsch se joint à l'équipe de direction pour orienter la stratégie financière de l'entreprise alors qu'elle accélère son expansion sur le marché et sa croissance.

« Nous sommes heureux d'accueillir Hugo Doetsch au sein d'AuditBoard », a déclaré Raul Villar Jr, directeur général d'AuditBoard. « M. Doetsch est un leader opérationnel stratégique qui comprend vraiment comment faire progresser les entreprises. Son esprit de compétition et son solide parcours dans le développement d'organisations font de lui le partenaire idéal alors que nous continuons d'élargir notre leadership sur le marché et d'offrir une valeur exceptionnelle à nos clients. »

M. Doetsch apporte à AuditBoard plus de vingt ans d'expérience en leadership financier et en gestion stratégique des opérations. Plus récemment, il a occupé le poste de directeur financier chez symplr, un chef de file des logiciels d'exploitation des soins de santé pour les entreprises. Auparavant, il était directeur financier chez NetDocuments, une plateforme de gestion de contenu infonuagique, où il a été nommé « directeur financier de l'année » par le magazine Utah Business. M. Doetsch a également occupé des postes de haute direction chez Ping Identity, où il a joué un rôle central dans le succès de l'introduction en bourse de la société en 2019.

« Je suis extrêmement enthousiaste de me joindre à l'équipe d'AuditBoard à un moment où nous observons une accélération de l'élan, tant du point de vue des produits que de notre positionnement sur le marché », a déclaré Hugo Doetsch, directeur financier d'AuditBoard. « J'ai toujours pensé que le rôle du directeur financier est d'être un partenaire stratégique pour le reste de l'entreprise, contribuant à se concentrer sur ce qui compte vraiment : offrir de la valeur à nos clients. J'ai vraiment hâte de me lancer et de nous aider, ensemble, à franchir une nouvelle étape de croissance. »

Cette annonce intervient peu de temps après qu'AuditBoard ait dépassé les 300 millions de dollars de revenu annuel récurrent, reflétant la croissance rapide et l'innovation continues de l'entreprise. M. Doetsch est la plus récente d'une série de nominations importantes à des postes de responsabilité au sein d'AuditBoard. Il rejoint Raul Villar Jr, chef de la direction, qui occupait récemment le même poste chez Paycor ; Jim Sperduto, directeur de la croissance, qui était auparavant président des Services aux petites entreprises, de retraite et d'assurance chez ADP ; et Paaras Parker, responsable des ressources humaines, qui travaillait récemment chez Greenhouse Software, où elle occupait le poste de responsable des ressources humaines.

À propos d'AuditBoard

AuditBoard est la principale plateforme GRC alimentée par l'IA, qui transforme la façon dont les plus grandes entreprises du monde gèrent les risques. Plus de 50 % des entreprises figurant au classement Fortune 500 font confiance à AuditBoard pour améliorer leur gestion de l'audit, des risques et de la conformité. AuditBoard est très bien notée par ses clients sur G2, Capterra et Gartner Peer Insights. Elle a récemment été nommée chef de file du Magic QuadrantMC 2025 de Gartner® pour les outils de gouvernance, de gestion des risques et de la conformité (GRC) - volet Assurance, et classée pour la septième année consécutive comme l'une des entreprises technologiques à la croissance la plus rapide en Amérique du Nord par Deloitte.

Relations avec les médias :

Laura Groshans

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2728062/AuditBoard_Logo.jpg

SOURCE AuditBoard, Inc