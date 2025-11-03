Une cadre des RH accomplie vient renforcer l'effectif mondial et entretenir une culture organisationnelle stratégique.

LOS ANGELES, 4 novembre 2025 /CNW/ - AuditBoard, la principale plateforme mondiale de gestion du risque connecté alimentée par l'IA, a annoncé aujourd'hui avoir nommé Paaras Parker au poste de cheffe des ressources humaines. Paaras Parker possède plus de 15 ans de leadership en matière de RH dans des entreprises de détail et de technologie, y compris des entreprises de premier plan comme Greenhouse Software et Paycor. Dans le cadre de ses fonctions, elle supervisera l'équipe des ressources humaines d'AuditBoard en tant que partenaire clé de la société et veillera à ce que tous les employés d'AuditBoard soient étroitement alignés avec les objectifs de l'entreprise. Cette embauche stratégique souligne la détermination d'AuditBoard à être une organisation de calibre mondial et à élargir son leadership pour guider l'entreprise pendant cette période de croissance rapide.

« Nous sommes ravis d'accueillir Paaras au poste de cheffe des ressources humaines, a déclaré Raul Villar Jr., chef de la direction d'AuditBoard. Nos employés sont notre plus grand atout, et je suis convaincu que Paaras sera une guide stratégique qui veillera à ce que notre culture demeure exceptionnelle, à ce que nos équipes mondiales soient entièrement alignées et à ce qu'AuditBoard reste un excellent milieu de travail à mesure que nous atteignons nos objectifs de croissance ambitieux. »

Paaras Parker arrive tout récemment de Greenhouse Software, où elle a occupé le poste de cheffe du personnel. Avant Greenhouse, elle était cheffe des ressources humaines chez Paycor. Paaras Parker a fait ses preuves dans le développement d'équipes très performantes, la mise en place d'une culture de milieu de travail forte et l'accompagnement d'entreprises dans un environnement professionnel en pleine évolution.

« Les personnes derrière une entreprise seront toujours le secret du succès, a déclaré Paaras Parker, cheffe des ressources humaines à AuditBoard. Il est clair pour moi qu'AuditBoard est composée d'une équipe exceptionnelle, et je suis ravie de la rejoindre à un moment aussi crucial du parcours de croissance de l'entreprise. Je suis honorée de guider le personnel d'AuditBoard tout au long de cette prochaine phase et je m'engage à m'assurer que l'équipe dispose de tous les bons outils pour servir au mieux nos clients. »

Cette annonce survient quelques semaines après qu'AuditBoard a dépassé les 300 millions de dollars en revenus annuels récurrents -- témoignant de la croissance rapide et continue de l'innovation de l'entreprise. Paaras Parker est la plus récente d'une série de nominations clés de cadres à AuditBoard, dont Raul Villar Jr., chef de la direction, qui occupait auparavant le même poste chez Paycor, et Jim Sperduto, chef de la croissance, qui était auparavant président des petites entreprises, de la retraite et des services d'assurance à ADP.

À propos d'AuditBoard

AuditBoard est la principale plateforme de gestion des risques et de la conformité alimentée par l'IA, qui transforme la façon dont les plus grandes entreprises du monde gèrent les risques. Plus de 50 % des entreprises figurant au classement Fortune 500 font confiance à AuditBoard pour améliorer leur gestion de l'audit, du risque et de la conformité. AuditBoard est très bien notée par ses clients sur G2, Capterra et Gartner Peer Insights, et a récemment été classée, pour la sixième année consécutive, comme l'une des entreprises technologiques dont la croissance est la plus rapide en Amérique du Nord par Deloitte.

Personne-ressource :

Laura Groshans

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2728062/AuditBoard_Logo.jpg

SOURCE AuditBoard, Inc