Le rapport AuditBoard identifie les principales pressions auxquelles fait face l'audit interne, explore le rôle et les possibilités de l'IA, et la façon dont les équipes peuvent prospérer dans l'environnement complexe d'aujourd'hui.

LOS ANGELES, 12 novembre 2025 /CNW/ - AuditBoard, la principale plateforme mondiale de gestion du risque connecté alimentée par l'IA, a annoncé aujourd'hui les conclusions de son rapport Focus on the Future 2026, révélant que la profession d'auditeur interne évolue dans un environnement hypervolatile caractérisé par des risques accélérés et interconnectés. L'enquête menée auprès de 213 dirigeants mondiaux de l'audit interne montre que la profession est confrontée à trois forces convergentes : des ressources toujours limitées, l'essor de l'IA et la nécessité de redéfinir son rôle.

Le rapport souligne que les vérificateurs internes doivent surmonter les limites en matière de ressources en tirant parti de l'IA comme multiplicateur de capacités, tout en améliorant les compétences de leurs équipes afin d'apporter une plus grande valeur ajoutée. C'est la seule façon pour cette fonction de prospérer dans cet environnement de nouvelle génération.

Principales conclusions : pressions convergentes sur la profession d'audit interne L'enquête identifie un écart dangereux entre les aspirations et les capacités, alimenté par les défis fondamentaux suivants :

La préparation à l'IA est en retard par rapport à la mise en œuvre : Seulement 39 % des responsables de l'audit interne affirment que l'IA transformera considérablement la profession d'ici cinq ans. Dans le même temps, la préparation à fournir une assurance sur l'IA est en retard par rapport à son adoption. Seulement 28 % des dirigeants se disent confiants dans la capacité de leurs équipes à auditer efficacement les risques liés à l'IA, et 63 % des organisations n'ont pas encore défini de cadre formel d'appétit pour le risque ou de gouvernance pour l'utilisation de l'IA, ce qui laisse aux vérificateurs internes peu de structure de surveillance.

Seulement 39 % des responsables de l'audit interne affirment que l'IA transformera considérablement la profession d'ici cinq ans. Dans le même temps, la préparation à fournir une assurance sur l'IA est en retard par rapport à son adoption. Seulement 28 % des dirigeants se disent confiants dans la capacité de leurs équipes à auditer efficacement les risques liés à l'IA, et 63 % des organisations n'ont pas encore défini de cadre formel d'appétit pour le risque ou de gouvernance pour l'utilisation de l'IA, ce qui laisse aux vérificateurs internes peu de structure de surveillance.

Le paradoxe des ressources : l'audit interne continue de faire face à des responsabilités croissantes alors que les budgets stagnent ou diminuent. 43 % des personnes interrogées ont déclaré que leur budget 2025 resterait inchangé par rapport à 2024, et 18 % ont signalé des réductions. Les effectifs ont suivi une tendance similaire, 57 % des personnes interrogées ayant maintenu leurs effectifs à temps plein malgré l'augmentation de leurs missions. La crise d'identité persiste : Plus de la moitié des personnes interrogées aspirent à être reconnues comme des conseillers de confiance, mais moins d'un quart d'entre elles estiment actuellement que leurs services sont perçus comme tels. Il s'agit là d'une vulnérabilité critique, car les fonctions considérées uniquement comme des garantes de la conformité risquent d'être rendues obsolètes par l'automatisation.

Conserver un avantage concurrentiel

Bien que l'IA puisse améliorer l'efficacité, elle ne peut pas reproduire les qualités uniques qui distinguent les auditeurs exceptionnels. L'enquête a permis d'identifier les principales compétences qui différencieront les auditeurs en 2026 et au-delà :

Esprit critique et curiosité professionnels

Capacité à établir des relations et à communiquer

Jugement éthique

Pensée critique

« L'audit interne se trouve à un tournant décisif. Les pressions décrites dans le rapport créent un risque sans précédent pour l'avenir de la profession », a déclaré Richard Chambers, conseiller principal, Gestion des risques et audit, AuditBoard. « Pour prospérer dans un contexte d'hypervolatilité, les auditeurs internes devraient utiliser l'IA pour automatiser les tâches routinières, libérant ainsi les équipes qui pourraient alors se concentrer sur des tâches plus spécialisées et aller au-delà du simple compte rendu des événements pour devenir les partenaires stratégiques tournés vers l'avenir dont l'entreprise a besoin. »

