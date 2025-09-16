Ce professionnel chevronné des logiciels-services apporte plus de 30 ans d'expérience pour stimuler la croissance mondiale du chiffre d'affaires et proposer aux clients des solutions novatrices.

LOS ANGELES, 16 septembre 2025 /CNW/ - AuditBoard, la principale plateforme mondiale alimentée par l'IA pour la gestion connectée des risques, qui vise à transformer l'audit, le contrôle des risques et de la conformité, a annoncé aujourd'hui la nomination de Jim Sperduto au poste de directeur de la croissance. À ce titre, M. Sperduto supervisera les équipes d'AuditBoard chargées des ventes, des partenaires, des revendeurs et de la distribution alternative. Cette recrue stratégique souligne la détermination constante d'AuditBoard à accélérer sa croissance, à étendre ses capacités mondiales de mise en marché et à accroître sa primauté en matière de gestion connectée des risques pendant cette période d'expansion rapide.

« Nous sommes ravis d'accueillir Jim Sperduto comme directeur de la croissance au sein de notre équipe, a déclaré Raul Villar Jr., directeur général d'AuditBoard. « Jim est un dirigeant confirmé qui a fait ses preuves dans la mise en place d'équipes hautement performantes dans de nombreux marchés et segments. Son expérience et sa passion pour la compréhension et l'anticipation des besoins des clients et des partenaires seront inestimables pour poursuivre notre expansion et proposer à nos clients une valeur ajoutée exceptionnelle grâce à des solutions innovantes et intégrées, partout dans le monde. »

M. Sperduto rejoint AuditBoard riche de plus de trois décennies d'expérience chez ADP, où il a commencé comme associé aux ventes avant d'occuper divers postes de direction dans les ventes et les services commerciaux de plusieurs divisions puis, au cours des quatre dernières années, celui de président des services aux petites entreprises, de retraite et d'assurance pour répondre aux besoins de plus de 900 000 clients en matière de paie, de ressources humaines et de conformité. Tout au long de sa carrière, son goût pour les partenariats l'a conduit à mettre au point des modèles de technologie, de vente et de service garants du succès sur de nombreux canaux, notamment avec la communauté des comptables professionnels agréés. Plus récemment, sur la base du besoin d'un client à la recherche d'une solution tout en un facile à utiliser, M. Sperduto a codirigé le lancement d'un partenariat avec Fiserv, afin de mettre en commun ses solutions destinées aux petites entreprises, parmi lesquelles Clover et Cash Flow Central, avec la solution de paie et de ressources humaines pour petites entreprises d'ADP.

« Je suis honoré d'intégrer AuditBoard à un moment aussi excitant dans le parcours de l'entreprise », a commenté Jim Sperduto. « Cette entreprise redéfinit fondamentalement la façon dont les organisations gèrent le risque. Je me réjouis à l'idée de m'associer à l'équipe chargée de la mise en marché pour poursuivre sur notre lancée et élargir notre portée en aidant nos clients partout dans le monde à tirer parti de notre plateforme de pointe alimentée par l'IA pour la gestion connectée des risques. »

Afin de soutenir encore davantage les efforts de mise en marché déployés par AuditBoard, Lauren Ball a été nommée directrice des ventes pour superviser la stratégie mondiale de commercialisation et de vente de l'entreprise, sous la direction de M. Sperduto. Auparavant vice-présidente principale responsable de l'Amérique du Nord chez AuditBoard, Mme Ball a joué un rôle essentiel dans l'exécution de la stratégie de vente et la croissance du chiffre d'affaires dans toute l'Amérique du Nord pendant près de cinq ans. Avant d'entrer chez AuditBoard, elle a œuvré chez Intuit pendant 10 ans à élaborer les pratiques de conseil de cabinets comptables et, plus récemment, elle a travaillé chez AppDynamics (qui fait partie de Cisco).

À propos d'AuditBoard

La mission de AuditBoard est d'être la plateforme mondiale définissant les normes de la gestion connectée des risques, en améliorant les capacités de ses clients en la matière grâce à l'innovation. Plus de 50 % des membres du classement Fortune 500 font confiance à AuditBoard pour transformer leur gestion de l'audit, des risques et de la conformité. La société AuditBoard a obtenu la meilleure note des clients sur G2, Capterra et Gartner Peer Insights, et a dernièrement été classée par Deloitte comme l'une des entreprises technologiques affichant la croissance la plus rapide d'Amérique du Nord pour la sixième année consécutive.

