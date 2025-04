La plateforme moderne de gestion des risques connectés permet désormais aux équipes chargées de la conformité de s'adapter à l'évolution rapide des réglementations

LOS ANGELES, 23 avril 2025 /CNW/ -- AuditBoard , la principale plateforme mondiale de risque connecté, transformant l'audit, le risque et la conformité, a annoncé aujourd'hui RegComply, une nouvelle solution puissante pour la gestion de la conformité réglementaire, afin d'aider les entreprises à suivre l'évolution des réglementations et à gérer leurs programmes de conformité grâce à des informations intégrées sur les risques. Cette nouvelle solution comprend de nouvelles capacités d'IA d'AuditBoard et est alimentée par les données sur les changements et les obligations réglementaires de CUBE RegPlatform™, un fournisseur mondial de solutions d'intelligence réglementaire de premier plan.

Dans l'environnement réglementaire actuel qui évolue rapidement, le suivi manuel des changements à travers de multiples sources, provenant de multiples organismes de réglementation, tout en évaluant l'impact de ces changements sur l'environnement opérationnel existant d'une entreprise, rend difficile la gestion rapide et efficace du risque de conformité. En l'absence d'une gestion proactive, les entreprises s'exposent à des amendes de plus en plus lourdes, à une baisse de confiance de la part des clients, à un ralentissement des initiatives de croissance et à une menace pour la continuité de l'activité.

RegComply d'AuditBoard aide à relever ces défis en permettant aux équipes de gérer en permanence les réglementations en constante évolution :

Centraliser la visibilité sur les réglementations et envoyer de manière proactive des alertes de changement. Les clients peuvent exploiter le contenu réglementaire alimenté par CUBE et disponible au sein de la plateforme d'AuditBoard pour visualiser les réglementations des sources applicables et recevoir des notifications proactives sur les nouvelles réglementations et les mises à jour.

Les clients peuvent exploiter le contenu réglementaire alimenté par CUBE et disponible au sein de la plateforme d'AuditBoard pour visualiser les réglementations des sources applicables et recevoir des notifications proactives sur les nouvelles réglementations et les mises à jour. Accélérer les décisions en matière de conformité. Grâce à une vue centralisée de tous les risques, contrôles, politiques et problèmes, les clients peuvent rapidement évaluer l'impact des nouvelles réglementations sur leur environnement de gouvernance, de risques et de conformité (GRC). Ils peuvent ensuite évaluer les risques de non-conformité à l'aide d'informations axées sur les risques et agir rapidement si nécessaire.

Grâce à une vue centralisée de tous les risques, contrôles, politiques et problèmes, les clients peuvent rapidement évaluer l'impact des nouvelles réglementations sur leur environnement de gouvernance, de risques et de conformité (GRC). Ils peuvent ensuite évaluer les risques de non-conformité à l'aide d'informations axées sur les risques et agir rapidement si nécessaire. Renforcer l'engagement des parties prenantes. Les flux de travail alimentés par l'IA pour la mise en correspondance des obligations avec les risques, les contrôles, les politiques et les problèmes existants simplifient considérablement l'effort pour les parties prenantes, ce qui permet une collecte plus rapide des données.

Ces fonctionnalités ont été conçues avec l'aide directe des clients concepteurs d'AuditBoard afin de s'assurer que RegComply leur apporte une valeur ajoutée, ainsi qu'aux clients qui ont participé à notre programme bêta.

« Grâce à la capacité de RegComply à centraliser les notifications de réglementation et l'identification des exigences clés en matière de réglementation, ainsi qu'à la possibilité d'exploiter le mappage recommandé par l'IA dans notre environnement GRC existant, on peut espérer un gain de temps de 20 % à 40 % dans la gestion des changements réglementaires », a déclaré David Harrison, directeur de l'audit chez Origin Bank.

« RegComply est le fruit de la compréhension des défis auxquels sont confrontés nos clients en matière de gestion de la conformité réglementaire, a expliqué Happy Wang, directeur de la technologie chez AuditBoard. Nous nous sommes ensuite associés à eux pour créer une solution facile à utiliser, alimentée par l'IA, pour la conformité, construite au sommet de notre plateforme de risque connectée pour s'intégrer facilement à leurs programmes de risque plus larges. »

« Le contenu réglementaire complet de CUBE a fait ses preuves dans le secteur et est en mesure d'alimenter l'offre RegComply d'AuditBoard avec des mises à jour et des changements réglementaires continus, a indiqué Ben Richmond, chef de la direction et fondateur de CUBE. Notre partenariat permettra aux clients d'AuditBoard qui gèrent les changements réglementaires d'identifier les exigences réglementaires pertinentes qu'ils doivent classer par ordre de priorité et d'action et de gérer les mises à jour continues. »

