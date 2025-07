Le rapport révèle que, bien que la majorité des entreprises tirent parti de l'IA, la gouvernance reste à la traîne, ce qui les rend vulnérables.

LOS ANGELES, 31 juillet 2025 /CNW/ -- AuditBoard , la plateforme mondiale de gestion du risque connecté alimentée par l'IA, qui transforme la gestion de l'audit, du risque et de la conformité, a annoncé aujourd'hui les conclusions de ses dernières recherches sur la façon dont les équipes de gestion des risques à l'échelle mondiale naviguent à l'aube de l'ère de l'omniprésence de la technologie de l'intelligence artificielle (IA). Les principales conclusions du rapport Du plan directeur à la réalité :Mise en œuvre d'une gouvernance de l'IA efficace dans un paysage volatil révèlent que, si de nombreuses entreprises ont rédigé des politiques, peu d'entre elles ont intégré la gouvernance de l'IA dans le tissu opérationnel de leur organisation, ce qui les laisse vulnérables à des risques imprévus.

Les organisations de tous les secteurs de l'industrie s'empressent d'intégrer des outils génératifs et d'apprentissage automatique à leurs processus opérationnels de base, en quête de gains de productivité et d'avantages concurrentiels. Mais cette dynamique a déclenché un défi parallèle : la gestion des risques associés. L'écart entre les politiques et les pratiques qui en résulte devient une nouvelle frontière en matière de risque, enracinée dans l'incertitude de l'exécution, la fragmentation culturelle et les responsabilités mal alignées. Afin d'obtenir une idée plus claire des défis propres à cet écart, AuditBoard, en partenariat avec Panterra Research, a interrogé plus de 400 professionnels de la GRC et de l'audit aux États-Unis, au Canada, en Allemagne et au Royaume-Uni, et a constaté les points suivants :

Dans ce contexte, l'excès de confiance devient un risque en soi : Si 92 % des personnes interrogées ont déclaré avoir confiance dans leur visibilité concernant l'utilisation de l'IA par des tiers, seulement les deux tiers des organisations déclarent mener des évaluations officielles des risques propres à l'IA pour des modèles ou des fournisseurs tiers. Cela laisse environ une entreprise sur trois qui compte sur des systèmes d'IA externes sans comprendre clairement les risques qu'ils peuvent poser. Lorsque les entreprises supposent exercer le contrôle, elles sont moins susceptibles d'investir dans la vérification proactive, les inventaires de modèles centralisés ou la formation du personnel. Et lorsque les vulnérabilités apparaissent, elles sont souvent prises au dépourvu, ce qui entraîne des conséquences en aval.

Si 92 % des personnes interrogées ont déclaré avoir confiance dans leur visibilité concernant l'utilisation de l'IA par des tiers, seulement les deux tiers des organisations déclarent mener des évaluations officielles des risques propres à l'IA pour des modèles ou des fournisseurs tiers. Lorsque les entreprises supposent exercer le contrôle, elles sont moins susceptibles d'investir dans la vérification proactive, les inventaires de modèles centralisés ou la formation du personnel. Et lorsque les vulnérabilités apparaissent, elles sont souvent prises au dépourvu, ce qui entraîne des conséquences en aval. Les politiques ne suffisent pas : 86 % des personnes interrogées ont déclaré que leur organisation est au courant des règlements à venir en matière d'IA et de ceux qui sont déjà en vigueur. Cependant, seulement 25 % des personnes interrogées ont déclaré avoir mis en œuvre un programme de gouvernance de l'IA. Bon nombre d'entre elles ont des politiques en place ou en cours d'élaboration, mais peu d'entre elles sont passées de la documentation à une exécution rigoureuse.

86 % des personnes interrogées ont déclaré que leur organisation est au courant des règlements à venir en matière d'IA et de ceux qui sont déjà en vigueur. Cependant, Bon nombre d'entre elles ont des politiques en place ou en cours d'élaboration, mais peu d'entre elles sont passées de la documentation à une exécution rigoureuse. Les obstacles à la gouvernance de l'IA sont culturels, et non techniques : Les personnes interrogées ont indiqué que les principaux obstacles à la gouvernance de l'IA étaient le manque de responsabilité claire (44 %), l'insuffisance de l'expertise interne (39 %) et les contraintes en matière de ressources (34 %). Moins de 15 % ont déclaré que le principal problème était le manque d'outils. Une politique indique à l'organisation ce qui devrait se produire, mais la culture et la structure déterminent le fait que cela se produise ou non.

« Ce rapport confirme le besoin essentiel d'une approche opérationnelle plus intégrée du risque lié à l'IA, a déclaré Michael Rasmussen, chef de la direction de GRC Report. L'expertise d'AuditBoard en matière d'harmonisation des fonctions d'audit, de gestion des risques et de conformité la rend bien équipée pour fournir le cadre et les outils dont les entreprises ont besoin pour passer de la création de politiques à une gouvernance de l'IA percutante. »

« La gouvernance de l'IA aujourd'hui est un test d'exécution, et non de sensibilisation, a déclaré Rich Marcus, directeur de la sécurité de l'information chez AuditBoard. Ce rapport confirme que les défis les plus persistants en matière de gouvernance de l'IA sont la clarté, la responsabilité et l'harmonisation. Les organisations qui traitent la gouvernance comme une capacité de base, et non comme un exercice de vérification de la conformité, seront mieux placées pour gérer les risques, instaurer la confiance et réagir à un paysage réglementaire en évolution rapide. »

En reconnaissance des professionnels de la sécurité qui adoptent des positions modernes en matière de risques liés à l'IA, AuditBoard a publié un bulletin des meilleurs directeurs de la sécurité de l'information qui ouvrent la voie en adoptant des pratiques de gouvernance de l'IA et de sécurité pour aider certaines des entreprises les plus novatrices. Dans cette liste figurent Noopur Davis de Comcast , Magda Chelly de RiskImmune, CJ Moses d'Amazon, et bien d'autres. Consultez la liste complète ici .

Pour en savoir plus sur l'intégration stratégique des politiques d'IA dans l'infrastructure de votre organisation, lisez le rapport complet ici .

À propos d'AuditBoard

La mission d'AuditBoard est d'être la plateforme mondiale de définition de catégorie pour le risque connecté, en élevant nos clients grâce à l'innovation. Plus de 50 % des entreprises du classement Fortune 500 font confiance à AuditBoard pour transformer leur gestion de l'audit, du risque et de la conformité. AuditBoard est très bien cotée par les clients de G2, de Capterra et de Gartner Peer Insights, et a récemment été classée, pour la sixième année consécutive, comme l'une des entreprises technologiques dont la croissance est la plus rapide en Amérique du Nord par Deloitte.

Personne-ressource :

Laura Groshans

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2728062/AuditBoard_Logo.jpg

SOURCE AuditBoard, Inc