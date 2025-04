L'appel de candidatures est en cours pour les premiers prix AuditBoard Connector Awards

LOS ANGELES, 10 avril 2025 /CNW/ - AuditBoard, la principale plateforme infonuagique qui transforme la gestion des audits, du risque, des facteurs ESG et de la sécurité de l'information, a annoncé aujourd'hui un appel de candidatures pour ses premiers AuditBoard Connector Awards. Les prix visent à reconnaître et à célébrer les innovateurs, les talents, les collaborateurs et les dirigeants qui façonnent l'avenir de la gestion des audits, du risque et de la sécurité de l'information. Les candidatures seront acceptées jusqu'au 22 mai 2025, à 17 h (HP).

Les lauréats seront annoncés lors de l'événement de prestige pour les responsables de la gestion des audits, du risque et de la sécurité de l'information, Audit & Beyond, qui aura lieu du 21 au 23 octobre 2025 à San Diego, en Californie. Voici les catégories des prix AuditBoard Customer Awards :

Future Visionaries: Transforming the Industry With Innovation

Ces clients ont fait preuve d'une approche proactive, favorisant des changements positifs au sein de leur entreprise et de leur industrie. Leur utilisation de l'IA, d'AuditBoard Analytics, d'intégrations et d'autres outils novateurs a redéfini les pratiques exemplaires et établi de nouvelles normes de réussite.

Qu'il s'agisse d'une efficacité opérationnelle accrue ou d'une croissance importante de l'entreprise, ces clients ont démontré le pouvoir d'AuditBoard pour atteindre et dépasser leurs objectifs.

Ces clients ont démontré comment AuditBoard permet aux équipes de gestion des risques, des audits et de la conformité de travailler ensemble, en éliminant le cloisonnement et en favorisant une prise de décision plus efficace.

Ces entreprises tirent parti de technologies de pointe, de l'automatisation et de l'IA pour améliorer la sécurité, simplifier la conformité et générer des renseignements, contribuant ainsi à orienter les stratégies d'affaires.

Cette personne est un véritable leader qui non seulement influence son équipe, mais qui rehausse également le rôle de la gestion des audits, du risque et de la conformité grâce à son leadership et à sa vision.

« Nous sommes inspirés chaque jour par les conversations que nous avons avec nos clients au sujet des choses formidables qu'ils font avec AuditBoard : on parle d'une réduction de 30 à 40 % du temps consacré aux activités administratives, ce qui permet aux employés d'économiser 1 400 h par année sur les activités de vérification interne, pour n'en nommer que deux », a déclaré Justin Greenberger, chef de la relation client chez AuditBoard. « Nous sommes ravis de lancer ce programme de prix et de célébrer leurs réalisations et leurs contributions remarquables qui font progresser l'industrie. »

Pour vous inscrire aux AuditBoard Connector Awards, visitez AuditBoard.com.

À propos d'AuditBoard

AuditBoard est la principale plateforme infonuagique qui transforme la gestion des audits, des risques, de la conformité et des facteurs ESG. Plus de 50 % des entreprises figurant au palmarès Fortune 500 tirent parti d'AuditBoard pour faire progresser leurs activités avec plus de clarté et d'agilité. AuditBoard est très bien cotée par les clients de G2, de Capterra et de Gartner Peer Insights, et a récemment été classée, pour la sixième année consécutive, comme l'une des entreprises technologiques dont la croissance est la plus rapide en Amérique du Nord par Deloitte. Pour en savoir plus, visitez le site : AuditBoard.com.

Personne-ressource

Laura Groshans

[email protected]

SOURCE AuditBoard, Inc