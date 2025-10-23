L'IA native de la plateforme de gestion des risques connectée AuditBoard permet une assurance continue et améliore la confiance dans l'entreprise.

SAN DIEGO, le 23 oct. 2025 /CNW/ - AuditBoard, la plateforme mondiale de gestion des risques connectée alimentée par l'IA, qui révolutionne l'audit, les risques et la conformité, a annoncé aujourd'hui le lancement d'Accelerate, une nouvelle solution d'IA puissante qui propose des flux de production dans un langage naturel, des capacités d'audit et de surveillance en continu, des fonctions d'intelligence documentaires et l'IA agentique. Le lancement s'appuie sur les bases solides d'innovations existantes d'AuditBoard en matière d'IA, renforçant ainsi les équipes mondiales de gestion des risques grâce à la première plateforme de gestion des risques au monde connectée et axée sur l'IA.

« L'IA d'AuditBoard a déjà joué un rôle déterminant dans notre surveillance des risques de sécurité, et nous ne faisons que commencer à découvrir son potentiel, a déclaré Olabode Olaoke, chef des risques liés à la cybersécurité chez Block. Elle a fondamentalement changé la façon dont nos équipes travaillent en générant des renseignements plus rapidement et en nous aidant à créer un impact positif sur les entreprises. Nous avons hâte de voir comment la nouvelle fonctionnalité d'IA d'AuditBoard révolutionnera nos flux de production et permettra à notre équipe d'atteindre un niveau d'efficacité supérieur. »

IA transformationnelle entraînée à la GRC

Grâce à Accelerate, les équipes de gestion des risques peuvent fournir des renseignements proactifs et devenir un catalyseur stratégique de l'entreprise, les équipes de conformité peuvent avancer plus vite et renforcer leur rôle en tant que gardiens de la sécurité, de la fiabilité et de la croissance, et les équipes d'audit interne peuvent se concentrer sur l'analyse des causes profondes et la fourniture de renseignements stratégiques au directeur financier et membres de la haute direction, plutôt que sur des vérifications manuelles. Accelerate consolide les nouvelles fonctionnalités d'AuditBoard suivantes en matière d'IA en une seule expérience pour ces équipes :

Agent d'audit : Transformez le travail d'audit sur le terrain en y consacrant des heures seulement, au lieu de semaines, grâce à des cycles accélérés de tests de contrôle et de documentation. Tirez parti de l'IA pour sélectionner des échantillons représentatifs fondés sur les risques qui améliorent la précision, la cohérence et l'efficacité de l'audit. Enfin, notez rapidement de grands volumes de reçus et de documents justificatifs afin de simplifier les tests.

Surveillance et audit en continu : Éliminez la collecte et l'examen manuels des données, et dites adieu à l'assurance ponctuelle grâce à l'audit et aux tests de contrôle en continu.

Éliminez la collecte et l'examen manuels des données, et dites adieu à l'assurance ponctuelle grâce à l'audit et aux tests de contrôle en continu. Intelligence documentaire : Transformez des notes brutes en éléments prêts pour un audit afin de recueillir des renseignements et de générer des rapports pour les parties prenantes, en consolidant la progression et les renseignements tirés de plusieurs audits dans des résumés de statuts clairs. Transformez automatiquement les notes de présentation en récits détaillés et en résumés d'audit croisé qui soulignent les principaux risques, processus et tendances afin d'améliorer la couverture et les renseignements.

« Accelerate est un énorme atout pour améliorer la façon dont nos clients dirigent leurs équipes, a déclaré Happy Wang, directeur des produits et de la technologie chez AuditBoard. Les équipes de GRC peuvent tirer parti des fonctionnalités d'IA de qualité professionnelle d'Accelerate pour automatiser le travail sur le terrain, générer des résultats exploitables pour un audit et obtenir des renseignements en temps réel, afin de devenir de véritables partenaires stratégiques pour leur entreprise. »

L'IA d'AuditBoard est conçue pour la précision et la responsabilisation. Les fonctionnalités sont adaptées au secteur, sécurisées et peuvent faire l'objet d'un audit. Les actions sont consignées et retraçables dans le but d'assurer une surveillance, de garantir la conformité et de respecter les normes internes. Les utilisateurs gardent le contrôle et peuvent donner leur opinion pendant que l'IA accélère le travail.

Pour découvrir ces fonctionnalités, rejoignez-nous virtuellement à AuditBoard lors de l'événement Audit & Beyond, axé sur la redéfinition du risque à l'ère de l'IA, ou rendez-vous sur AuditBoard.com pour en savoir plus.

À propos d'AuditBoard

AuditBoard est la principale plateforme de gestion des risques et de la conformité alimentée par l'IA, qui transforme la façon dont les plus grandes entreprises du monde gèrent les risques. Plus de 50 % des entreprises figurant au classement Fortune 500 font confiance à AuditBoard pour améliorer leur gestion de l'audit, du risque et de la conformité. AuditBoard est très bien notée par ses clients sur G2, Capterra et Gartner Peer Insights, et a récemment été classée, pour la sixième année consécutive, comme l'une des entreprises technologiques dont la croissance est la plus rapide en Amérique du Nord par Deloitte.

