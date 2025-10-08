Selon le rapport de G2 pour l'automne, la plateforme de gestion des risques connectée occupe la première position dans les catégories de la gestion des risques et de la conformité, de la gestion des risques d'entreprise et de la gestion des audits.

LOS ANGELES, le 8 oct. 2025 /CNW/ - AuditBoard, la principale plateforme mondiale de gestion du risque connecté alimentée par l'IA, a annoncé aujourd'hui qu'elle a été nommée chef de file dans huit catégories du rapport Fall 2025 Grid Report de G2.com :

Gouvernance, gestion des risques et conformité

Gestion d'audit

Gestion des risques d'entreprise

Gestion des risques liés aux technologies de l'information

Gestion des risques liés aux tiers et aux fournisseurs

Conformité en matière de sécurité

Gestion des changements réglementaires

Facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance

Le mandat d'AuditBoard à titre de chef de file des logiciels de gestion de l'audit et de gestion des risques d'entreprise s'étend maintenant sur cinq années consécutives. L'entreprise a également récemment été nommée aux Best Software Awards 2025 de G2, et a été reconnue comme fournisseur de l'un des 50 meilleurs produits logiciels de gouvernance, de risque et de conformité. De plus, la plateforme d'AuditBoard a remporté le prix Stratus 2025 dans la catégorie de l'infonuagique, dans la catégorie des logiciels-services et le prix 2025 dans la catégorie du meilleur produit de sécurité de l'information, et faisait partie des finalistes pour le prix 2025 dans la catégorie de l'IA. Cette reconnaissance continue de l'industrie témoigne de la grande valeur commerciale de nos entreprises clientes, dont plus de 50 % figurent au palmarès Fortune 500 et 7 figurent au palmarès Fortune 10, qui découle de la plateforme de gestion des risques connectée axée sur l'IA d'AuditBoard.

AuditBoard a une incidence positive sur certaines des plus grandes entreprises mondiales si l'on en croit les récents commentaires de clients publiés sur G2 :

« AuditBoard simplifie la gestion des risques et de la conformité en combinant des domaines clés comme la sécurité informatique, les risques liés aux tiers et les rapports sur les facteurs ESG. Cette centralisation réduit le travail manuel et nous aide à rester au fait de la réglementation plus efficacement. »

« Nous utilisons les nombreux modules d'AuditBoard au sein de plusieurs équipes différentes. AuditBoard a contribué à simplifier nos processus. Nous l'utilisons pour réaliser des évaluations des risques, créer des problèmes en fonction de ces renseignements, envoyer des demandes de documentation, effectuer des contrôles complets et évaluer différents systèmes. La plateforme est facile à utiliser et permet de former facilement de nouveaux utilisateurs. Nous l'avons personnalisée comme nous le voulions avec l'aide de l'académie AuditBoard. »

« Nous avons mis en œuvre les modules CrossComply et ITRM d'Auditboard pour gérer notre vaste programme de conformité. Cela nous a permis d'améliorer notre efficacité et nos processus dans l'ensemble, en réutilisant les éléments/preuves, en automatisant la collecte de preuves et en offrant une excellente expérience utilisateur. »

« Notre réussite dépend du succès de nos clients », a déclaré Justin Greenberger, chef de la relation client chez AuditBoard. « Nous accordons la priorité à l'écoute attentive de leurs besoins, et cette rétroaction directe alimente notre développement de solutions alimentées par l'IA qui leur permettent de travailler plus efficacement et de se concentrer sur des tâches stratégiques de plus haut niveau. Je suis surtout fier des résultats impressionnants que nos clients atteignent avec AuditBoard AI, comme tripler le rendement du capital investi, économiser des centaines de milliers de dollars et libérer leurs équipes pour qu'elles puissent se concentrer sur un travail plus stratégique pour leur entreprise. »

Pour en savoir plus sur la façon dont AuditBoard redéfinit la gestion du risque à l'ère de l'IA, inscrivez-vous à Audit & Beyond, la septième conférence annuelle d'AuditBoard à l'intention des clients et de l'industrie qui aura lieu du 21 au 23 octobre au tout nouveau Gaylord Pacific Resort à San Diego, en Californie. Pour recevoir une copie du rapport Fall 2025 Grid Report de G2, consultez le AuditBoard.com.

À propos d'AuditBoard

AuditBoard est la principale plateforme de gestion des risques et de la conformité alimentée par l'IA, qui transforme la façon dont les plus grandes entreprises du monde gèrent les risques. Plus de 50 % des entreprises figurant au classement Fortune 500 font confiance à AuditBoard pour améliorer leur gestion de l'audit, du risque et de la conformité. AuditBoard est très bien notée par ses clients sur G2, Capterra et Gartner Peer Insights, et a récemment été classée, pour la sixième année consécutive, comme l'une des entreprises technologiques dont la croissance est la plus rapide en Amérique du Nord par Deloitte. Pour en savoir plus, visitez le site : AuditBoard.com.

