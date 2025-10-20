Les intégrations assurent une surveillance continue et stimulent l'efficacité des équipes de gestion des risques, ce qui aide les entreprises à déployer l'IA à grande échelle.

SAN DIEGO, 20 octobre 2025 /CNW/ - AuditBoard, la principale plateforme mondiale alimentée par l'IA pour les risques connectés, et Protiviti, un cabinet de conseil mondial et une alliance commerciale stratégique d'AuditBoard, ont annoncé aujourd'hui le lancement de deux solutions transformatrices qui étendent la puissance de la plateforme de risques connectés d'AuditBoard au cœur des opérations de l'entreprise. Ces solutions s'appuient sur l'IA pour améliorer la qualité des données, simplifier les processus de travail et accélérer les processus de risque et d'audit, aidant ainsi les équipes de gouvernance, gestion des risques et conformité (GRC) à fournir une valeur plus stratégique à leurs entreprises.

« La vision du risque connecté d'AuditBoard consiste à briser les silos pour s'assurer que les informations relatives au risque, à la conformité et à l'audit conduisent à des décisions commerciales plus intelligentes, a déclaré Jim Sperduto, directeur de la croissance chez AuditBoard. En faisant équipe avec Protiviti, nous proposons des intégrations et des solutions basées sur l'IA qui donneront à nos clients mutuels les moyens de capturer des données de meilleure qualité à la source et d'accroître la visibilité sur les risques au sein de leurs opérations commerciales quotidiennes. »

Les nouvelles solutions comprennent des intégrations avec des outils d'IA de premier plan et solutions de planification des ressources de l'entreprise (PRE) à grande échelle pour exploiter la façon dont les parties prenantes utilisent les outils de communication courants sur le lieu de travail et incorporer automatiquement les idées d'AuditBoard directement dans le programme de gestion des risques plus large. Les principaux détails sont les suivants :

Intégrations d'IA générative : permettent aux entreprises de créer de puissants agents qui communiquent directement avec la plateforme AuditBoard.

Raisonnement intégré : les agents d'IA accèdent aux données d'AuditBoard pour relier les données sur les risques, les contrôles et les problèmes afin de faciliter les recherches, ce qui permet d'atteindre un nouveau niveau de connaissance des données pour les trois lignes de défense.

les agents d'IA accèdent aux données d'AuditBoard pour relier les données sur les risques, les contrôles et les problèmes afin de faciliter les recherches, ce qui permet d'atteindre un nouveau niveau de connaissance des données pour les trois lignes de défense. Préremplissage intelligent : l'agent analyse les données historiques d'AuditBoard pour créer un langage concis et contextuel permettant de justifier et d'atténuer les risques, et de pré-remplir les entrées requises dans AuditBoard.

l'agent analyse les données historiques d'AuditBoard pour créer un langage concis et contextuel permettant de justifier et d'atténuer les risques, et de pré-remplir les entrées requises dans AuditBoard. Débit accéléré : les agents écrivent directement dans AuditBoard avec des données propres et cohérentes, ce qui élimine considérablement le travail de révision et accélère le flux de travail entre la réception et le triage.

Intégration PRE approfondie : les renseignements financiers essentiels sont directement intégrés dans AuditBoard, ce qui permet de surveiller en permanence les contrôles financiers et d'optimiser la collecte de preuves.

Extraction automatisée des données : les équipes peuvent récupérer automatiquement les entrées de journal, les renseignements sur les comptes financiers et d'autres données similaires, ce qui élimine la nécessité d'une implication manuelle des parties prenantes et améliore l'efficacité des tests.

les équipes peuvent récupérer automatiquement les entrées de journal, les renseignements sur les comptes financiers et d'autres données similaires, ce qui élimine la nécessité d'une implication manuelle des parties prenantes et améliore l'efficacité des tests. Alimenter l'analyse avancée : les clients peuvent alimenter des processus d'automatisation dans AuditBoard Analytics pour une surveillance continue et ponctuelle.

« L'avenir de la GRC réside dans l'intégration de l'intelligence directement dans le flux de travail, a commenté Andrew Struthers-Kennedy, responsable mondial des services d'audit interne et de gestion financière de Protiviti. Notre collaboration avec AuditBoard permet aux entreprises de passer d'une conformité réactive à une intelligence proactive des risques. Ces solutions alimentées par l'IA élèvent l'assurance en connectant les données, le contexte et l'action, ce qui accélère la maturité et libère de la valeur stratégique. »

Pour en savoir plus sur les nouvelles intégrations, visitez le kiosque de Protiviti dans l'expérience Connected Risk au salon Audit & Beyond, la septième conférence annuelle des clients et de l'industrie d'AuditBoard qui se déroule du 21 au 23 octobre au Gaylord Pacific Resort à San Diego, ou inscrivez-vous à l'expérience virtuelle ici.

À propos d'AuditBoard

AuditBoard est la principale plateforme de gestion des risques et de la conformité alimentée par l'IA, qui transforme la façon dont les plus grandes entreprises du monde gèrent les risques. Plus de 50 % des entreprises figurant au classement Fortune 500 font confiance à AuditBoard pour améliorer leur gestion de l'audit, du risque et de la conformité. AuditBoard est très bien notée par ses clients sur G2, Capterra et Gartner Peer Insights, et a récemment été classée, pour la sixième année consécutive, comme l'une des entreprises technologiques dont la croissance est la plus rapide en Amérique du Nord par Deloitte. Pour en savoir plus, visitez le site : AuditBoard.com.

À propos de Protiviti

Protiviti (www.protiviti.com) est un cabinet de conseil international qui propose une expertise approfondie, une vision objective, une approche personnalisée et une collaboration inégalée pour aider les dirigeants à affronter l'avenir en toute confiance. Protiviti et ses cabinets membres indépendants et locaux fournissent à leurs clients des solutions de conseil et d'infogérance en finance, technologie, exploitation, données, numérique, juridique, RH, risque et audit interne à travers un réseau de plus de 90 bureaux dans plus de 25 pays.

Nommée pour la 11e année consécutive dans la liste des 100 meilleures entreprises pour lesquelles travailler (Fortune 100 Best Companies to Work For® ), Protiviti Inc. a servi plus de 80 % des entreprises du classement Fortune 100 et près de 80 % des entreprises du classement Fortune 500. L'entreprise travaille également avec des agences gouvernementales et des entreprises plus petites et en croissance, y compris celles qui cherchent à s'introduire en bourse. Protiviti Inc. est une filiale en propriété exclusive de Robert Half (NYSE: RHI).

Personne-ressource :

Laura Groshans

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2728062/AuditBoard_Logo.jpg

SOURCE AuditBoard, Inc