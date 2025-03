Nouveau centre d'excellence pour offrir un soutien personnalisé aux clients d'AuditBoard

LONDRES, 25 mars 2025 /CNW/ -- AuditBoard , la principale plateforme infonuagique qui transforme la gestion de l'audit, des risques, de la conformité et des facteurs ESG, a conclu une alliance avec Ernst & Young LLP (EY) qui permettra d'offrir aux clients du Royaume-Uni un soutien local pour transformer leurs stratégies de gestion des risques. EY a également créé un centre d'excellence au Royaume-Uni pour fournir des services de conseil et d'intégration personnalisés aux clients d'AuditBoard.

Les organisations à travers le Royaume-Uni font face à des complexités croissantes en matière de gestion de l'audit, des risques et de la conformité. Le Centre d'excellence aidera les clients à moderniser leur approche de la gestion des risques et à améliorer les résultats commerciaux au sein de leur organisation.

« Nous sommes ravis d'annoncer l'alliance conclue avec AuditBoard sur le marché du Royaume-Uni » a déclaré Chris Gallagher, chef des services-conseils en gestion des risques d'EY UK&I. « L'alliance, qui a débuté en 2022 avec EY US, portera sur des services de conseil et d'intégration personnalisés afin de permettre aux entreprises de naviguer dans des environnements réglementaires complexes et de tirer efficacement parti des avancées technologiques. »

« L'environnement réglementaire actuel exige que les équipes accordent la priorité à l'efficacité et à l'agilité dans leurs programmes », a déclaré Ravi Patel, directeur des alliances, EMOA, chez AuditBoard. « Nous sommes ravis de pouvoir renforcer notre soutien à la région EMOA afin de doter nos clients de stratégies de gestion des risques avant-gardistes, garantissant la résilience et la continuité de leurs organisations dans un environnement imprévisible. »

Hasan Ali, associé d'EY au Royaume-Uni et responsable de l'AuditBoard Alliance d'EY au Royaume-Uni, a déclaré : « L'alliance EY-AuditBoard intègre les services de conseil en gestion des risques d'EY à la plateforme infonuagique de gestion de l'audit, des risques et de la conformité d'AuditBoard. Cette alliance offre aux clients une technologie avancée de gestion des risques et un accès à des conseillers stratégiques, les aidant à se préparer aux nouvelles réglementations telles que la réforme des entreprises au Royaume-Uni, la transformation des contrôles et le lancement de leur parcours d'intelligence artificielle (IA). »

Pour en savoir plus sur ce partenariat élargi, rendez-vous surAuditBoard.com/Alliances.

À propos d'AuditBoard

AuditBoard est la principale plateforme infonuagique qui transforme la gestion de l'audit, des risques, de la conformité et des facteurs ESG. Plus de 50 % des entreprises du Fortune 500 ont recours à AuditBoard pour faire progresser leurs activités avec plus de clarté et d'agilité. AuditBoard est très bien noté par ses clients sur G2, Capterra et Gartner Peer Insights, et a récemment été classé par Deloitte, pour la sixième année consécutive, comme l'une des entreprises technologiques à la croissance la plus rapide en Amérique du Nord. Pour en savoir plus, consultez le site : AuditBoard.com.

À propos d'EY

EY construit un monde du travail meilleur en créant une nouvelle valeur pour les clients, les individus, la société et la planète, tout en renforçant la confiance dans les marchés financiers.

Grâce aux données, à l'IA et à la technologie de pointe, les équipes d'EY aident les clients à façonner l'avenir en toute confiance et à trouver des réponses aux problèmes les plus pressants d'aujourd'hui et de demain.

Les équipes d'EY offrent une gamme complète de services dans les domaines de l'assurance, de la consultation, de la fiscalité, de la stratégie et des transactions. S'appuyant sur des connaissances sectorielles et soutenues par un réseau multidisciplinaire connecté à l'échelle mondiale et divers partenaires de l'écosystème, les équipes d'EY peuvent fournir des services dans plus de 150 pays et territoires.

L'objectif de tous : façonner l'avenir en toute confiance.

EY désigne l'organisation mondiale et peut faire référence à une ou plusieurs des sociétés membres d'Ernst & Young Global Limited, chacune de ces sociétés étant une entité juridique distincte. Ernst & Young Global Limited, une entreprise britannique limitée par garantie, n'offre pas de services à ses clients. Des renseignements sur la façon dont EY recueille et utilise les données personnelles et une description des droits que les personnes détiennent en vertu des lois sur la protection des données sont disponibles sur ey.com/privacy. Les cabinets membres d'EY ne pratiquent pas le droit là où les lois locales l'interdisent. Pour obtenir plus d'informations sur notre organisation, consultez le site ey.com.

