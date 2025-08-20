La plateforme de gestion des risques connectée a obtenu les notes les plus élevées sur le plan de l'IA, de la gestion des audits, de la vision, de l'innovation et de la stratégie de produits.

LOS ANGELES, 20 août 2025 /CNW/ - AuditBoard , la plateforme mondiale de gestion du risque connecté alimentée par l'IA, qui transforme la gestion de l'audit, du risque et de la conformité, a annoncé aujourd'hui qu'elle a été nommée chef de file selon le classement annuel Verdantix Green Quadrant: GRC Software 2025 Report , obtenant les notes les plus élevées sur le plan de l'IA, de la vison des produits et de la stratégie. Il s'agit d'une autre étape importante pour AuditBoard, qui poursuit sa mission d'être la plateforme mondiale qui définit la catégorie pour la gestion du risque connectée, en améliorant l'expérience des clients grâce à l'innovation.

AuditBoard est reconnue depuis toujours pour sa plateforme de pointe et sa croissance rapide. L'entreprise a récemment été reconnue comme chef de file selon le rapport IDC MarketScape Worldwide Governance, Risk, and Compliance Software 2025 Vendor Assessment (doc. no US53615325, juin 2025) et elle figure au classement des fournisseurs significatifs présenté dans l'édition 2025 du Gartner® Market Guide for Third-Party Risk Management Technology Solutions . AuditBoard a également annoncé récemment qu'elle dessert plus de 50 % des entreprises figurant au palmarès Fortune 500.

« Le fait d'être reconnu comme chef de file dans le rapport Verdantix Green Quadrant: GRC Software 2025 Report illustre une fois de plus l'efficacité de notre approche axée sur le client », a déclaré Happy Wang, chef des produits et de la technologie chez AuditBoard. « En intégrant les commentaires des clients dans notre feuille de route des produits, nous sommes en mesure de leur fournir les outils dont ils ont besoin pour renforcer la prise de décisions en matière de risques, améliorer la résilience organisationnelle et ouvrir de nouvelles voies favorisant la croissance des revenus. »

« La plateforme de gestion des risques connectée d'AuditBoard a révolutionné l'ensemble de notre stratégie de gestion des risques », a déclaré Fred Friedel, vice-président, Audit interne et risque d'entreprise, Interactive Communications International, Inc. « Nous avons pu éliminer les silos, améliorer la collaboration et réduire considérablement le temps que nous consacrons aux tâches manuelles. AuditBoard a permis à notre équipe d'être plus efficace et, ultimement, d'offrir une valeur accrue à notre entreprise. »

« AuditBoard est un bon choix pour les entreprises qui cherchent à centraliser la gestion des risques autour des flux de travail d'audit et de conformité », a déclaré Katelyn Johnson, directrice principale, Verdantix. « La plateforme favorise une plus grande efficacité dans l'exécution des audits en réduisant les tâches manuelles et en appuyant les flux de travail structurés. En matière de conformité, ses fonctions d'automatisation aident à maintenir la supervision et à soutenir la documentation et la production de rapports en temps opportun. Parmi les plateformes évaluées dans ce rapport, AuditBoard démontre un savoir-faire particulier dans l'adaptation des capacités d'IA à ce domaine. »

Pour en savoir plus sur la plateforme de gestion des risques connectée d'AuditBoard, lisez le rapport complet ici .

À propos d'AuditBoard

La mission d'AuditBoard est d'être la plateforme mondiale qui définit la catégorie pour la gestion du risque connectée, en améliorant l'expérience de nos clients grâce à l'innovation. Plus de 50 % des entreprises figurant au classement Fortune 500 font confiance à AuditBoard pour transformer leur gestion de l'audit, du risque et de la conformité. AuditBoard est très bien notée par ses clients sur G2, Capterra et Gartner Peer Insights, et a récemment été classée, pour la sixième année consécutive, comme l'une des entreprises technologiques dont la croissance est la plus rapide en Amérique du Nord par Deloitte.

Personne-ressource :

Laura Groshans

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2728062/AuditBoard_Logo.jpg

SOURCE AuditBoard, Inc