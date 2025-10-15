L'élan ne cesse de s'amplifier à mesure qu'AuditBoard prend de l'expansion à l'échelle internationale, perfectionne son équipe de direction grâce à des nominations stratégiques et met en place des innovations en matière d'IA qui changent l'industrie.

LOS ANGELES, 15 octobre 2025 /CNW/ - AuditBoard, la principale plateforme mondiale de gestion du risque connecté alimentée par l'IA, a annoncé aujourd'hui avoir généré plus de 300 millions de dollars de revenus annuels récurrents. Cette étape importante reflète la croissance rapide et l'innovation continues d'AuditBoard, marquées cette année par son expansion stratégique en Allemagne et plusieurs nominations clés à la direction, dont Raul Villar Jr., nouveau chef de la direction d'AuditBoard. AuditBoard sert désormais plus de 50 % des entreprises du classement Fortune 500, y compris 7 des 10 premières du classement, a été nommée sur la liste Deloitte Fast 500 pour la sixième année consécutive et a été rachetée par la société londonienne Hg pour plus de 3 milliards de dollars, dans le cadre de l'une des plus importantes transactions de capital-investissement soutenues par le capital-risque en 2024.

« Dépasser les 300 millions de dollars de revenu annuel récurrent est une validation puissante de notre stratégie et de la valeur significative que nous offrons aux principales organisations du monde, a déclaré Raul Villar Jr., chef de la direction d'AuditBoard. Cette étape importante est le résultat direct de notre souci constant d'offrir une feuille de route de produits axée sur le client. Nos clients sont au cœur de tout ce que nous faisons. Nous sommes inspirés chaque jour par les histoires que nous entendons de nos clients qui ne se contentent pas de gérer les risques, mais qui redéfinissent activement la fonction pour leur organisation et l'industrie dans son ensemble. »

La plateforme de gestion des risques connectée alimentée par l'IA d'AuditBoard unit les équipes d'audit, de gestion des risques et de conformité, aidant les entreprises à renforcer leur résilience dans une nouvelle ère de risque. AuditBoard est à la tête des catégories des logiciels de gestion d'audit et des logiciels de gestion des risques d'entreprise de G2 depuis plus de cinq années consécutives et a également récemment été nommée aux Best Software Awards 2025 de G2, et a été reconnue comme fournisseur de l'un des 50 meilleurs produits logiciels de gouvernance, de risque et de conformité. De plus, la plateforme d'AuditBoard a remporté le prix Stratus 2025 dans la catégorie de l'infonuagique, dans la catégorie des logiciels-services, et le prix 2025 dans la catégorie du meilleur produit de sécurité de l'information, et faisait partie des finalistes pour le prix 2025 dans la catégorie de l'IA. Cette reconnaissance continue de l'industrie valide la valeur commerciale que les clients tirent de la plateforme de gestion des risques connectée alimentée par l'IA d'AuditBoard.

AuditBoard est reconnue depuis toujours pour sa plateforme de pointe et sa croissance rapide. L'entreprise a été nommée chef de file dans le rapport annuel Verdantix Green Quadran : GRC Software 2025 Report, obtenant les notes les plus élevées pour son IA, sa vision du produit et sa stratégie. De plus, AuditBoard a été nommée leader de l'évaluation des fournisseurs selon le rapport IDC MarketScape Worldwide Governance, Risk, and Compliance Software 2025 Vendor Assessment (no de document US53615325, juin 2025).

Pour en savoir plus sur la façon dont AuditBoard redéfinit la gestion du risque à l'ère de l'IA, inscrivez-vous à Audit & Beyond, la septième conférence annuelle d'AuditBoard à l'intention des clients et de l'industrie qui aura lieu du 21 au 23 octobre au tout nouveau Gaylord Pacific Resort à San Diego, en Californie.

À propos d'AuditBoard

AuditBoard est la principale plateforme de gestion des risques et de la conformité alimentée par l'IA, qui transforme la façon dont les plus grandes entreprises du monde gèrent les risques. Plus de 50 % des entreprises figurant au classement Fortune 500 font confiance à AuditBoard pour améliorer leur gestion de l'audit, du risque et de la conformité. AuditBoard est très bien notée par ses clients sur G2, Capterra et Gartner Peer Insights, et a récemment été classée, pour la sixième année consécutive, comme l'une des entreprises technologiques dont la croissance est la plus rapide en Amérique du Nord par Deloitte.

