OTTAWA, ON, le 5 déc. 2024 /CNW/ - Le Centre Bronson d'Ottawa fait l'objet d'importantes améliorations grâce à un investissement total de plus de 8 millions de dollars du gouvernement fédéral et du Centre Bronson. L'installation modernisée permettra de mieux soutenir les 30 000 personnes qui utilisent ses services chaque mois, dont les communautés artistiques et culturelles d'Ottawa.

Le financement accordé dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs permettra d'effectuer des rénovations essentielles à la plomberie du Centre Bronson, au système de sécurité incendie, à deux toilettes accessibles et à la toiture, et les améliorations apportées à l'enveloppe du bâtiment rendront le Centre plus résistant aux répercussions climatiques. Ces travaux permettront d'améliorer l'efficacité énergétique, de réduire les coûts et de faire en sorte que le Centre demeure un espace abordable, durable et accueillant où la communauté peut se rassembler, tisser des liens et assister à des événements culturels.

Ce projet bénéficie également d'un financement fédéral supplémentaire provenant du Fonds pour l'accessibilité d'Emploi et Développement social Canada (EDSC) et du Fonds canadien de revitalisation des communautés et du Programme pour la croissance du tourisme de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario (FedDev Ontario). Ces contributions témoignent d'un partenariat solide visant à rendre le Centre Bronson plus accessible, plus durable et plus moderne.

Le Centre Bronson est un pilier de la vie communautaire et culturelle d'Ottawa depuis des décennies. Ces travaux permettront de faire en sorte qu'il reste un carrefour vital et abordable où les gens peuvent tisser des liens, créer et s'épanouir pendant de nombreuses années.

Citations

« Le Centre Bronson est un important lieu de rassemblement communautaire. Ces rénovations permettront de faire en sorte qu'il demeure un espace dynamique et inclusif pour de nombreuses générations. L'investissement du gouvernement fédéral reflète notre engagement à soutenir les communautés et à réduire les émissions. En tant que député local, je tiens à ce que le Centre Bronson reste un espace pour tous, dans le cadre de nos efforts visant à revitaliser le centre-ville d'Ottawa. »

Yasir Naqvi, secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé et député d'Ottawa-Centre, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le Centre Bronson est un espace unique en son genre qui profite aux personnes de toutes capacités et à leurs familles. Le gouvernement du Canada s'est engagé à soutenir ce type de projets qui permettent de construire, de restaurer et de revitaliser des centres communautaires essentiels dont tout le monde pourra profiter pendant de nombreuses années. »

L'honorable Filomena Tassi, ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario (FedDev Ontario), députée de Hamilton-Ouest--Ancaster--Dundas.

« Le projet de modernisation du Centre Bronson est l'exemple fantastique d'une communauté qui travaille dur et de différents partenaires qui s'unissent pour créer un bâtiment accessible et inclusif qui est important pour de nombreuses personnes et auquel tout le monde peut avoir accès. Je suis fière que, grâce à des programmes comme le Fonds pour l'accessibilité, notre gouvernement puisse soutenir des projets qui créent des espaces communautaires inclusifs pour tous les Canadiens. »

L'honorable Kamal Khera, ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap et députée de Brampton-Ouest

« Le Centre Bronson est un microcosme d'Ottawa. Chaque mois, plus de 30 000 personnes franchissent ses portes pour assister à des concerts ou à des services religieux, pour créer des œuvres d'art ou pour faire du bénévolat au sein de leur communauté.

Nous sommes bâtis sur les piliers des services intégrés, de la culture, des arts, de l'alimentation et du logement. Oui, ce projet revitalise un site patrimonial important. De la même façon, nous sommes un acteur essentiel de la revitalisation du centre d'Ottawa. Un grand merci à Infrastructure Canada et au programme BCVI. »

Corey Mayville, directeur exécutif

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 8 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI), et y a déjà consacré : 523 556 $ dans le cadre du Fonds canadien de revitalisation des communautés de FedDev Ontario 160 440 $ dans le cadre du Programme pour la croissance du tourisme dans le Sud de l' Ontario de FedDev 100 000 $ dans le cadre du Fonds pour l'accessibilité d'Emploi et Développement social Canada .

La contribution du centre Bronson s'élève à 1 640 201 $

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques.

: Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques. Le programme a été lancé en avril 2021 avec un investissement initial de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

Un investissement additionnel de 500 millions jusqu'en 2029 a été annoncé dans le budget fédéral de 2024 pour soutenir un plus grand nombre de projets dans le cadre du programme BCVI.

Au moins 10 % des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Le Fonds pour l'accessibilité (FA) est un programme fédéral de subventions et de contributions qui soutient dans toutes les régions du Canada les projets d'infrastructure qui améliorent l'accessibilité, la sécurité et l'inclusion des personnes handicapées au sein des collectivités et sur le marché du travail. La Composante des projets de petite envergure du FA finance des projets de construction de petite envergure qui améliorent l'accès des personnes handicapées aux programmes, aux services et aux possibilités d'emploi. Depuis son lancement en 2007, le FA a permis de financer plus de 7 700 projets.

Liens connexes

Bâtiments communautaires verts et inclusifs

https://logement-infrastructure.canada.ca/gicb-bcvi/index-fra.html

Fonds canadien de revitalisation des communautés

Fonds canadien de revitalisation des communautés - Canada.ca

Fonds pour l'accessibilité

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/fonds-accessibilite.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Carte des projets de logement et d'infrastructure

https://logement-infrastructure.canada.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Sofia Ouslis, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Corey Mayville, Directeur exécutif, Bronson Centre, 613-237-5550, poste 227, [email protected]