Au Canada, les mises en chantier d'habitations ont évolué à la hausse en juin

« La tendance nationale des mises en chantier d'habitations a augmenté en juin, principalement parce que la tendance a été à la hausse du côté des maisons en rangée et des appartements en milieu urbain, a déclaré Bob Dugan, économiste en chef à la SCHL. La forte augmentation du nombre désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'appartements en avril a également contribué à la tendance élevée des mises en chantier d'habitations en juin. »

Faits saillants de juin

Vancouver

Dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Vancouver, les mises en chantier d'habitations ont évolué à la hausse en juin, en raison du nombre accru de logements collectifs commencés. La plupart des mises en chantier de logements collectifs ont eu lieu dans les villes de Vancouver et de Richmond. De janvier à juin, les mises en chantier d'habitations ont augmenté d'environ 25 %, alimentées par la croissance de la population et le renforcement continu des fondamentaux économiques.

Edmonton

Dans la RMR d'Edmonton, les mises en chantier d'habitations ont évolué à la hausse en juin : elles ont légèrement diminué dans le segment des maisons individuelles, tandis qu'elles ont doublé du côté des logements collectifs par rapport au même mois l'an dernier. Comme le niveau du stock de logements invendus est élevé, le nombre de mises en chantier en cumul annuel a baissé par rapport à la même période l'an dernier. Les constructeurs ont plutôt choisi d'achever leurs ensembles d'habitation que d'en commencer de nouveaux en attendant que l'économie reprenne.

Lethbridge

Dans la RMR de Lethbridge, le nombre total de mises en chantier d'habitations a augmenté en juin 2019 par rapport au mois précédent. La tendance a été à la hausse dans tous les segments d'habitation en juin. Les activités de construction ont repris puisque la demande de logements neufs a augmenté, soutenue par la croissance des milléniaux.

Saskatoon

Le nombre total de mises en chantier d'habitations à Saskatoon a continué d'évoluer à la hausse en juin après que les constructeurs aient augmenté leur rythme de production de logements collectifs. Bien que la tendance ait été à la hausse, le nombre réel de mises en chantier dans tous les segments d'habitation a diminué de 16 % durant les six premiers mois de 2019, comparativement à la même période en 2018. Un certain nombre de facteurs, y compris des coûts de construction plus élevés et une demande d'habitations neuves plus faible, ont contribué à réduire la production de logements neufs jusqu'à maintenant cette année.

Winnipeg

En juin 2019, la tendance des mises en chantier d'habitations dans la RMR de Winnipeg était à la hausse par rapport au mois précédent. Durant la première moitié de 2019, le nombre total de mises en chantier était de 15 % supérieur à celui de la même période l'an dernier, alimenté surtout par les appartements. La hausse de 89 % des mises en chantier d'appartements observée pendant la première moitié de 2019 concorde avec la demande croissante de logements locatifs dans la RMR. Les mises en chantier de maisons individuelles, de jumelés et de maisons en rangée ont diminué au cours de la première moitié de 2019 par rapport à la même période en 2018.

Grand Sudbury

En juin, la tendance des mises en chantier d'habitations dans la RMR du Grand Sudbury a été à la hausse en raison de l'augmentation du nombre de mises en chantier de jumelés. Il n'est pas facile de se procurer un jumelé sur le marché local de la revente et ce type de logement tend à être plus abordable sur le marché du neuf pour les accédants à la propriété potentiels.

Kingston

Après avoir été élevé en 2018, le nombre total réel d'habitations mises en chantier dans la RMR de Kingston durant la première moitié de 2019 a diminué de 14 % par rapport à l'an dernier. La baisse a été plus prononcée dans le segment des logements collectifs en raison de la diminution substantielle des mises en chantier de jumelés et de maisons en rangée, alors que le nombre de mises en chantier d'appartements était presque le même que l'an dernier. Pour remédier aux faibles taux d'inoccupation des dix dernières années, il n'y a eu du côté des appartements que des mises en chantier d'appartements locatifs en juin 2019.

Toronto

Dans la RMR de Toronto, le nombre total de mises en chantier d'habitations est demeuré pratiquement inchangé en juin par rapport au mois précédent : les mises en chantier de maisons en rangée et de jumelés ont légèrement diminué, tandis que celles d'appartements et de maisons individuelles ont légèrement augmenté. Dans l'ensemble, les mises en chantier de logements collectifs ont continué de dominer les activités de construction jusqu'à maintenant cette année, étant donné qu'un nombre accru d'acheteurs préfèrent les appartements en copropriété et les maisons en rangée de prix plus bas aux maisons individuelles de prix plus élevés.

Kitchener-Cambridge-Waterloo

À Kitchener-Cambridge-Waterloo, le nombre total de mises en chantier d'habitations a évolué à la hausse en juin. L'augmentation s'explique par le nombre accru de mises en chantier de logements collectifs (jumelés, maisons en rangée et appartements), alors que le nombre de mises en chantier de maisons individuelles a diminué. Les mises en chantier d'appartements continuent de dominer, en raison principalement de l'aménagement autour de la nouvelle ligne de train léger sur rail. La baisse du nombre de mises en chantier de maisons individuelles peut être associée au peu de ventes sur plan réalisées au cours de la deuxième moitié de 2018.

Sherbrooke

Depuis le début de l'année, l'activité de construction résidentielle a été particulièrement forte dans la RMR de Sherbrooke. En effet, 984 logements ont été mis en chantier au premier semestre de 2019 dans la région, soit un record depuis plus de trente ans. La hausse de l'activité provient surtout du segment locatif, avec le démarrage de projets de logements locatifs traditionnels et de résidences pour aînés. Dans l'ensemble, la construction résidentielle dans la région continue d'être soutenue par la hausse de l'emploi à temps plein, la migration et le vieillissement de la population.

RMR de Québec

De janvier à juin 2019, les fondations ont été coulées pour près de 2 600 unités d'habitation dans la grande région de Québec, un bilan similaire à celui obtenu lors de la même période en 2018. Encore cette année, l'activité est soutenue principalement par la construction de logements locatifs, lesquels représentent environ les deux tiers des habitations mises en chantier. Ce segment de marché est stimulé par plusieurs facteurs, dont la demande accrue d'appartements en raison du vieillissement de la population.

Halifax

À Halifax, les mises en chantier d'habitations ont continué de s'intensifier en juin, leur nombre ayant augmenté de 45 % sur 12 mois. Le segment des appartements demeure le moteur de la construction résidentielle, car la forte croissance de la population, en particulier de jeunes adultes, et les faibles taux d'inoccupation historiques soutiennent la demande. Le nombre d'appartements commencés durant ce mois est le plus élevé depuis 2015, puisque le nombre de mises en chantier de logements collectifs en cumul annuel a augmenté de 62 % par rapport à la même période l'an dernier.

Étant donné la grande variabilité des chiffres estimatifs mensuels, la SCHL tient compte de la tendance, en plus du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé, pour obtenir un portrait plus complet de l'état du marché de l'habitation canadien. Dans certaines situations, il pourrait être trompeur d'analyser seulement les données désaisonnalisées annualisées, car les mises en chantier d'habitations sont alimentées surtout par le segment des logements collectifs, où l'activité peut varier beaucoup d'un mois à l'autre.

Au Canada, toutes régions confondues, le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé se situait à 245 657 en juin, en hausse de 26 % par rapport à celui de 196 809 enregistré en mai. Dans les centres urbains, ce nombre a augmenté de 26 % en juin pour se fixer à 234 238. Dans le segment des logements collectifs, il s'est accru de 31 % pour se situer à 185 804, tandis que du côté des maisons individuelles, il a augmenté de 8 % pour s'établir à 48 434.

Dans les régions rurales, le nombre désaisonnalisé annualisé de mises en chantier d'habitations est estimé à 11 419.

Des données provisoires sur les mises en chantier, en français et en anglais, sont diffusées sur le site Web et le Portail de l'information sur le marché de l'habitation de la SCHL. Nos analystes peuvent également fournir d'autres observations sur leurs marchés respectifs.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et de l'information aux gouvernements, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du Canada.

Pour en savoir plus, suivez-nous sur Twitter, YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.

Données provisoires sur les mises en chantier dans les centres de 10 000 habitants et plus



Maisons individuelles Autres Tous les logements







juin 2018 juin 2019 % juin 2018 juin

2019 % juin 2018 juin 2019 % Provinces (10 000+)

















T.-N.-L.

82 64 -22 10 26 160 92 90 -2 Î.-P.-É.

31 35 13 42 93 121 73 128 75 N.-É.

184 172 -7 324 488 51 508 660 30 N.-B.

121 92 -24 170 370 118 291 462 59 Atlantique

418 363 -13 546 977 79 964 1,340 39 Qc

804 774 -4 4,061 4,500 11 4,865 5,274 8 Ont.

2,355 2,057 -13 6,871 4,063 -41 9,226 6,120 -34 Man.

209 194 -7 282 579 105 491 773 57 Sask.

134 117 -13 102 124 22 236 241 2 Alb.

1,032 949 -8 1,176 1,741 48 2,208 2,690 22 Prairies

1,375 1,260 -8 1,560 2,444 57 2,935 3,704 26 C.-B.

908 778 -14 2,055 4,332 111 2,963 5,110 72 Canada(10 000+) 5,860 5,232 -11 15,093 16,316 8 20,953 21,548 3 Régions métropolitaines

















Abbotsford-Mission 31 38 23 16 32 100 47 70 49 Barrie

40 26 -35 254 0 -100 294 26 -91 Belleville

51 53 4 6 28 367 57 81 42 Brantford

58 4 -93 4 5 25 62 9 -85 Calgary

360 310 -14 707 801 13 1,067 1,111 4 Edmonton

475 467 -2 387 838 117 862 1,305 51 Grand Sudbury 26 13 -50 11 12 9 37 25 -32 Guelph

29 51 76 78 13 -83 107 64 -40 Halifax

110 108 -2 281 460 64 391 568 45 Hamilton

48 58 21 498 97 -81 546 155 -72 Kelowna

91 65 -29 210 183 -13 301 248 -18 Kingston

47 53 13 180 0 -100 227 53 -77 Kitchener-Cambridge-Waterloo 94 84 -11 203 243 20 297 327 10 Lethbridge

33 32 -3 13 30 131 46 62 35 London

130 131 1 480 311 -35 610 442 -28 Moncton

37 26 -30 58 209 260 95 235 147 Montréal

328 273 -17 2,484 3,159 27 2,812 3,432 22 Oshawa

214 192 -10 129 78 -40 343 270 -21 Ottawa-Gatineau 367 297 -19 812 648 -20 1,179 945 -20 Gatineau

25 34 36 204 81 -60 229 115 -50 Ottawa

342 263 -23 608 567 -7 950 830 -13 Peterborough

54 17 -69 5 7 40 59 24 -59 Québec

95 103 8 812 901 11 907 1,004 11 Regina

37 26 -30 41 44 7 78 70 -10 Saguenay

37 29 -22 22 30 36 59 59 - St. Catharines-Niagara 60 122 103 87 58 -33 147 180 22 Saint John

33 20 -39 0 72 ## 33 92 179 St. John's

66 50 -24 7 25 257 73 75 3 Saskatoon

88 81 -8 43 76 77 131 157 20 Sherbrooke

51 79 55 114 36 -68 165 115 -30 Thunder Bay

22 21 -5 8 4 -50 30 25 -17 Toronto

600 555 -8 4,116 2,460 -40 4,716 3,015 -36 Trois-Rivières 25 39 56 42 6 -86 67 45 -33 Vancouver

422 331 -22 1,045 3,158 202 1,467 3,489 138 Victoria

94 70 -26 418 149 -64 512 219 -57 Windsor

73 73 - 23 18 -22 96 91 -5 Winnipeg

167 166 -1 239 555 132 406 721 78 Toutes les régions 4,493 4,063 -10 13,833 14,746 7 18,326 18,809 3 Données fondées sur les définitions du recensement de 2016. Source : Centre d'analyse de marché, SCHL ## non calculable / valeurs extremes

Données provisoires sur les mises en chantier d'habitations - données désaisonnalisées annualisées (DDA)



Maisons individuelles Autres Tous les logements







mai 2019 juin 2019 % mai 2019 juin 2019 % mai 2019 juin 2019 % Provinces (10 000+)

















T.-N.-L.

333 463 39 153 247 61 486 710 46 Î.-P.-É.

208 271 30 648 1,116 72 856 1,387 62 N.-É.

1,350 1,424 5 1,797 5,857 226 3,147 7,281 131 N.-B.

519 595 15 1,306 4,398 237 1,825 4,993 174 Qc

5,959 6,218 4 41,051 46,572 13 47,010 52,790 12 Ont.

16,913 18,175 7 31,173 47,151 51 48,086 65,326 36 Man.

2,018 2,134 6 6,132 6,948 13 8,150 9,082 11 Sask.

1,075 1,092 2 1,044 1,488 43 2,119 2,580 22 Alb.

8,768 9,972 14 12,304 20,094 63 21,072 30,066 43 C.-B.

7,627 8,090 6 46,038 51,933 13 53,665 60,023 12 Canada (10 000+) 44,770 48,434 8 141,646 185,804 31 186,416 234,238 26 Canada (toutes les régions) 52,437 56,503 8 144,372 189,156 31 196,809 245,657 25 Régions métropolitaines

















Abbotsford-Mission 465 422 -9 1,320 384 -71 1,785 806 -55 Barrie

105 146 39 156 0 -100 261 146 -44 Belleville

450 460 2 144 336 133 594 796 34 Brantford

146 95 -35 60 60 - 206 155 -25 Calgary

3,345 3,203 -4 6,216 9,612 55 9,561 12,815 34 Edmonton

3,491 4,699 35 3,120 10,056 222 6,611 14,755 123 Grand Sudbury 89 82 -8 48 144 200 137 226 65 Guelph

309 308 0 192 156 -19 501 464 -7 Halifax

822 804 -2 1,500 5,520 268 2,322 6,324 172 Hamilton

419 563 34 2,520 1,164 -54 2,939 1,727 -41 Kelowna

422 706 67 624 2,196 252 1,046 2,902 177 Kingston

311 373 20 144 0 -100 455 373 -18 Kitchener-Cambridge-Waterloo 661 814 23 1,020 2,916 186 1,681 3,730 122 Lethbridge

264 368 39 144 360 150 408 728 78 London

1,337 1,099 -18 648 3,732 476 1,985 4,831 143 Moncton

169 162 -4 1,212 2,508 107 1,381 2,670 93 Montréal

2,291 2,310 1 23,159 37,387 61 25,450 39,697 56 Oshawa

2,393 1,193 -50 1,824 936 -49 4,217 2,129 -50 Ottawa-Gatineau 3,058 2,677 -12 10,536 7,776 -26 13,594 10,453 -23 Gatineau

562 507 -10 5,484 972 -82 6,046 1,479 -76 Ottawa

2,496 2,170 -13 5,052 6,804 35 7,548 8,974 19 Peterborough 206 118 -43 1,068 84 -92 1,274 202 -84 Québec

787 741 -6 8,028 10,812 35 8,815 11,553 31 Regina

145 234 61 144 528 267 289 762 164 Saguenay

249 191 -23 252 360 43 501 551 10 St. Catharines-Niagara 791 1,232 56 1,488 696 -53 2,279 1,928 -15 Saint John

143 121 -15 24 864 ## 167 985 490 St. John's

247 356 44 156 300 92 403 656 63 Saskatoon

766 735 -4 876 912 4 1,642 1,647 0 Sherbrooke 322 385 20 1,116 432 -61 1,438 817 -43 Thunder Bay 101 111 10 96 48 -50 197 159 -19 Toronto

3,789 5,478 45 16,404 29,520 80 20,193 34,998 73 Trois-Rivières 232 236 2 456 72 -84 688 308 -55 Vancouver

3,589 3,608 1 39,072 37,896 -3 42,661 41,504 -3 Victoria

622 674 8 1,704 1,788 5 2,326 2,462 6 Windsor

553 521 -6 264 216 -18 817 737 -10 Winnipeg

1,718 1,755 2 5,832 6,660 14 7,550 8,415 11 Données fondées sur les définitions du recensement de 2016.













Source : Centre d'analyse de marché, SCHL



















## non calculable / valeurs extrêmes



















SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Renseignements: Audrey-Anne Coulombe, Relations avec les médias, SCHL, 613-748-2573, acoulomb@cmhc-schl.gc.ca

Related Links

www.cmhc-schl.gc.ca