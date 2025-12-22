MONTRÉAL, le 22 déc. 2025 /CNW/ - Dans une perspective d'accroissement de ses parts de marché dans le secteur des infrastructures, avec sa filiale Atwill-Morin Béton, la firme Atwill-Morin vient de procéder à l'acquisition de l'entreprise montréalaise SoluBéton qui se spécialise dans l'imperméabilisation, la réparation et l'injection de bétons de tous types.

Les actionnaires d’Atwill-Morin, Matthew Atwill-Morin, président et chef de la direction (à droite), ses frères Jonathan, président Atwill-Morin Ontario et Mark, vice-président opérations, ont accueilli avec Nicolas Croteau, vice-président exécutif (à gauche), leur nouvel allié, le président fondateur de SoluBéton, Gabriel Carpentier (au centre). (Groupe CNW/Atwill-Morin)

C'est ce qu'a fait savoir aujourd'hui Matthew Atwill-Morin, le président et chef de la direction d'Atwill-Morin, en précisant que cette acquisition allait complémenter l'offre de services de la filiale Atwill-Morin Béton qui a gagné ses titres de noblesse dans plus d'un importants projets d'infrastructures au Québec, dont celui du renforcement des poutres et des dalles et de l'étaiement, sous la structure, du pont de l'Île-aux-Tourtes, dans l'attente de l'ouverture du nouveau pont, propriété du ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD).

« Cette acquisition stratégique nous permettra de répondre au virage d'avenir que propose le secteur de l'industrie de l'imperméabilisation d'ouvrages de béton qui a connu depuis quelques années une croissance fulgurante un peu partout au Québec, et aussi en Ontario, » a précisé monsieur Atwill-Morin, en soulignant que les employés de SoluBéton rejoindront les équipes d'Atwill-Morin qui comptent déjà plus de 180 cimentiers-applicateurs, soutenus par des estimateurs, ingénieurs et chargés de projets spécialisés dans les projets des secteurs résidentiel, commercial, civil et industriel.

« Pour SoluBéton, cette acquisition est la voie naturelle assurant l'expansion et la pérennité de nos spécialités qui font état aussi d'une expertise particulière dans les travaux en espaces clos avec différentes membranes, à simples et doubles composantes à base de bitume, d'époxy et de polyuréthane, appliquées à froid dans les bassins d'eau potable, pluviaux, sanitaires et de produits chimiques, » a dit, pour sa part, le président fondateur de SoluBéton, Gabriel Carpentier, qui rejoint également Atwill-Morin tout en demeurant actionnaire de Solubéton. M. Carpentier ajoute que l'entreprise partage les mêmes valeurs qu'Atwill-Morin, dont les missions respectives consistent à redonner de la valeur aux bâtiments et infrastructures afin d'assurer la sécurité de leurs usagers.

À titre d'exemple, celui-ci a cité les projets du REM - Réseau Express Métropolitain (NouvLR), de la phase 2 du CHUM (Pomerleau), de la Mine du lac Bloom de Fermont (Minerai de Fer du Québec), de la revitalisation de la Place Ville-Marie (Pomerleau) et du complexe Biomanufacturing Royalmount, ce centre de recherche construit en urgence lors de la pandémie de Covid-19 (Pomerleau) qui ont permis à SoluBéton de se tailler une réputation d'excellence analogue à celle d'Atwill-Morin.

Pour Atwill-Morin, cette acquisition renforce la position concurrentielle de l'entreprise dans le marché de l'imperméabilisation du béton qui risque fort d'être marqué à court terme par une croissance accélérée entr'autre par la prochaine vague imminente de grands travaux inscrits au Plan des infrastructures du gouvernement du Québec (PIQ).

Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé pour des raisons de confidentialité et de concurrence.

