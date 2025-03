MONTRÉAL, le 27 mars 2025 /CNW/ - Dans une sorte de précédent dans l'industrie, la firme Atwill-Morin, la plus importante entreprise des secteurs maçonnerie, béton et échafaudage dans l'Est du Canada, a lancé une initiative qui risque fort de faire école dans le monde de la construction, avec la tenue d'assises bisannuelles qui ont réuni, sur deux jours, tous ses contremaîtres, soit près de 115 participants, les 21 et 22 mars, sous la thématique « Bâtir toujours mieux, ensemble ». Au total, ce sont 180 personnes, venant de partout dans l'Est du Canada, qui ont été impliquées dans cet événement hors-du-commun à l'hôtel Estérel Resort dans la municipalité du même nom.

Le fondateur du Défi Pierre Lavoie s’est avéré une grande source d’inspiration pour les contremaîtres autant que pour les actionnaires de la firme (de gauche à droite : Jonathan Atwill-Morin, v.p - développement, Mark Atwill-Morin, v.p – opérations, Pierre Lavoie, Matthew Atwill-Morin, le président, Dave Atwill-Morin, ex-président et Nicolas Croteau, vice-président exécutif. (Groupe CNW/Atwill-Morin) Un panel de contremaîtres a débattu des grands enjeux de l’industrie avec leurs collègues-contremaîtres de partout dans l’Est du Canada. (Groupe CNW/Atwill-Morin)

L'événement a fait place à divers ateliers et conférences d'experts, sous la thématique des bonnes pratiques d'inclusion en milieu de travail qui identifient les biais inconscients qui peuvent exister, et que l'on s'est employé à briser, le cs échéant, dans une démarche ludique d'évaluation privilégiant l'acquisition de connaissances et de compétences parfois insoupçonnées. « Avec l'arrivée de plus en plus de femmes, de travailleurs étrangers temporaires et/ou permanents dans l'entreprise, il importe à la direction de mettre de l'avant les valeurs familiales qu'a toujours cultivées l'entreprise de troisième génération, » a dit le président, Matthew-Atwill-Morin en s'adressant aux congressistes.

L'avocat spécialisé en droits de l'homme et ex-athlète paralympique, Jeff Adams, a énergiquement abordé, pour sa part, le thème de la diversité comme élément essentiel de la réussite organisationnelle, dans le monde dynamique et interconnecté d'aujourd'hui. Le conférencier a proposé à l'auditoire des stratégies et tactiques aptes à construire des systèmes durables qui maximisent le potentiel humain menant à un succès continu.

Le co-fondateur du Défi Pierre Lavoie, et réputé ironman, Pierre Lavoie, a décortiqué, quant à lui, toutes les notions du leadership authentique et humain dont chaque personne est investie à des degrés divers.

La communication, la créativité, même le talent artistique, le sens de l'observation ainsi que les capacités d'analyse des participants ont constitué les assises d'un grand exercice structuré de renforcement d'équipes (Team Building) qui permet de mettre à profit les forces de chaque individu et de créer une cohésion optimale au sein de l'entreprise. À l'instar des congrès traditionnels, ces assises annuelles ont été couronnées par la tenue d'un banquet gastronomique, suivi d'un spectacle d'humour.

Le président et de l'entreprise, Matthew Atwill-Morin, a conclu en insistant sur l'importance de traiter chacun des membres du personnel comme s'il s'agissait d'un membre de sa propre famille!

Source : Matthew Atwill-Morin - Président