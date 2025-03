TORONTO, le 3 mars 2025 /CNW/ - Dans le cadre de la campagne de financement Capes for Kids de l'hôpital de réadaptation pour enfants Holland Bloorview de Toronto, les « Spidermen Atwill-Morin », vêtus de costumes rappelant des super-héros bien connus, ont donné des frissons aux jeunes patients, aux familles et au personnel en escaladant les murs du bâtiment et en s'arrêtant aux fenêtres de plusieurs chambres d'hôpital pour discuter avec les patients par talkie-walkie.

Les superhéros Atwill-Morin ont réchauffé le cœur de nombreux petits patients du Holland Bloorview Kids Hospital en jouant les hommes-araignées par un temps glacial. (Groupe CNW/Atwill-Morin) Le président, Matthew Atwill-Morin, et le directeur général de Atwill-Morin Associates, Pierre Gendron, ont chaleureusement encouragé leurs superhéros. (Groupe CNW/Atwill-Morin)

L'équipe d'Atwill-Morin était composée de travailleurs hautement qualifiés qui étaient fiers de démontrer leurs compétences et leur affection pour les enfants dans le cadre de Capes for Kids, la campagne de collecte de fonds emblématique de Holland Bloorview. Les super-héros ont également rendu visite aux élèves de l'école de l'hôpital, la Bloorview School Authority, qui accueille les enfants et les jeunes handicapés de la maternelle à la 12e année. « La santé des enfants et l'engagement communautaire sont au cœur des valeurs d'Atwill-Morin : une entreprise familiale qui a une longue tradition de don de soi », a déclaré Matthew Atwill-Morin, le PDG de l'entreprise.

« L'équipe Atwill-Morin a porté la campagne de collecte de fonds Capes for Kids à de nouveaux sommets cette année, apportant surprise et joie à de nombreux patients hospitalisés et à leurs familles », a déclaré Sandra Hawken, présidente-directrice générale de la Fondation Holland Bloorview. « Nous sommes très reconnaissants à toute l'équipe d'Atwill-Morin de nous aider à sensibiliser le public à cette importante campagne et à l'importance de l'intégration des personnes handicapées. »

Capes for Kids a permis de recueillir 6,5 millions de dollars depuis 2017 pour la recherche, l'éducation et les soins à Holland Bloorview. Tous les fonds recueillis aident à soutenir les programmes et services novateurs de l'hôpital, ainsi que la recherche de pointe, qui aident les enfants et les jeunes ayant un handicap ou une différence de développement à se déplacer, à explorer, à jouer, à apprendre et à grandir.

« Nous sommes fiers d'apporter des sourires aux visages et de l'espoir aux esprits de certains des nombreux enfants et jeunes handicapés qui réalisent un monde plein de possibilités dans le plus grand hôpital de réadaptation pédiatrique du Canada », a conclu Matthew Atwill-Morin.

SOURCE Atwill-Morin

Source : Matthew Atwill-Morin - Président; Contacts : Alexandre Dumas, 514 898-4636, [email protected]; Yvan Huneault, 514-992-5495 (cellulaire), [email protected]; Erin Pooley, Hôpital de réadaptation pour enfants Holland Bloorview, 647-406-3567 (cellulaire), [email protected]