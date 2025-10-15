TORONTO, le 15 oct. 2025 /CNW/ - Implantée depuis 2004 en Ontario, Atwill-Morin a vu son expertise professionnelle unique reconnue par plusieurs grands propriétaires immobiliers, développeurs et constructeurs ainsi que par quatre grands centres hospitaliers qui ont confié à l'entreprise des contrats de restauration immobilière d'une valeur de plusieurs dizaines de millions de dollars.

Le nouveau président régional du Grand Toronto Métropolitain, Fabio Fialho, effectue régulièrement la tournée des grands chantiers d’Atwill-Morin, dont celui du 481, University Avenue, à Toronto. (Groupe CNW/Atwill-Morin)

Présente avec une cinquantaine d'employés spécialisés, la firme y renforce sa présence avec l'arrivée d'un tout premier président Atwill-Morin - région du Grand Toronto; elle qui compte à son actif des réalisations majeures de prestige associées à la réhabilitation de grands ensembles tels le mythique 481 University Avenue, l'iconique Massey Hall, les Elgin and Winter Garden Theater (EWG), la célèbre Clock Tower, l'élégante maison de retraite distinction Russell Hill, sans compter les Tours Ouest et Est du Parlement canadien et le Monument commémoratif de guerre du Canada à Ottawa.

C'est un diplômé de l'Université de Toronto Mississauga, monsieur Fabio Fialho, CHAP (Association canadienne des experts-conseils en patrimoine - ACECP), qui occupe dorénavant cette fonction stratégique, appuyé par Jonathan Atwill-Morin (Président d'Atwill-Morin Ontario) et Mark Atwill-Morin (Vice-président des opérations) ainsi que par Matthew Atwill-Morin, le président et chef de la direction du Groupe Atwill-Morin.

« Nous sommes particulièrement fiers d'avoir pu contribuer à la remise en forme de nombreux grands complexes immobiliers qui, à l'instar d'Atwill-Morin cultivent des valeurs de sécurité et de bien-être pour leurs usagers » a dit Matthew Atwill-Morin. Il s'est félicité d'avoir amené dans l'entreprise un professionnel qui a fait sa marque pendant près de 20 ans dans la grande industrie et qui possède des connaissances spécialisées, étayées par une solide formation et une expérience aguerrie dans le domaine, particulièrement, de la conservation et de la gestion du patrimoine culturel et du patrimoine bâti.

« Je me réjouis de l'avenir prometteur qui attend Atwill-Morin dans la région du Grand Toronto, qui continue à faire des progrès en matière de développement immobilier et de croissance économique », a déclaré le nouveau président d'Atwill-Morin - Région du Grand Toronto.

La réputation d'excellence d'Atwill-Morin s'étend dans l'Est du Canada à la Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et à l'Île-du-Prince-Édouard qui ont fait appel à la firme pour redonner un air de jeunesse et de vigueur à de grands ensembles historiques et patrimoniaux tels le légendaire « Province House» à l'Île-du-Prince-Édouard, construit en 1847, là où ont pris naissance en 1867 les premiers balbutiements de la Confédération canadienne. La célèbre Tour Martello-de-Carleton, à Saint-Jean, Nouveau-Brunswick a vu verra sa rénovation parachevée en juin dernier par Atwill-Morin.

« À Toronto comme ailleurs au Canada, Atwill-Morin entend participer à l'évolution du patrimoine bâti et à la protection du patrimoine canadien » ont conclu les frères Matthew et Jonathan Atwill-Morin en évoquant leur engagement corporatif illustrant la mission de l'entreprise qui consiste à être les garants du passé et les bâtisseurs de l'avenir.

Source: Matthew Atwill-Morin - President; Contacts: Alexandre Dumas, 514 898-4636 (cell), [email protected]