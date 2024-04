Attribution d'une aide d'urgence de plus de 5,4 M$ pour soutenir les organismes communautaires qui viennent en aide aux demandeurs d'asile

MONTRÉAL, le 22 avril 2024 /CNW/ - Devant l'afflux important de demandeurs d'asile, la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Chantal Rouleau, la ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Christine Fréchette, et les Centraide allouent une aide d'urgence de plus de 5,4 millions de dollars aux organismes communautaires venant en aide à la clientèle immigrante.

Selon la dernière mise à jour de Statistique Canada, présentée le 27 mars 2024, le Québec accueille sur son territoire 54 % des demandeurs d'asile au Canada. Le gouvernement du Québec est préoccupé par la nécessité de garantir un accueil adéquat et sécuritaire aux demandeurs d'asile. Il demande instamment au gouvernement fédéral de prendre des mesures pour diminuer la pression exercée sur les services publics par ces arrivées massives ainsi que de rembourser les dépenses que le Québec a engagées à cet effet. Néanmoins, le gouvernement du Québec continuera d'assurer un accueil digne à ces personnes tant qu'il lui sera possible de le faire.

C'est pourquoi le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale et les Centraide allouent respectivement 4 millions de dollars et 800 000 $ en aide d'urgence aux organismes communautaires afin qu'ils maintiennent leurs services en matière d'aide alimentaire, vestimentaire, d'hébergement et de soutien à la famille. La contribution de 800 000 $ des Centraide est composée de 650 000 $ en provenance de Centraide du Grand Montréal et de 150 000 $, de Centraide Québec, Chaudière-Appalaches et Bas-Saint-Laurent. De plus, Centraide du Grand Montréal se chargera de remettre les enveloppes à ces organismes à titre d'opérateur du fonds.

Par ailleurs, des organismes d'intégration de nouveaux arrivants financés par le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration pourront compter sur un investissement supplémentaire de près de 665 000 $ consacré à l'aide à la recherche de logement ainsi qu'à l'animation de séances d'information sur les services auxquels les demandeurs d'asile ont accès.

« L'afflux de demandeurs d'asile au Québec exerce une pression considérable sur le milieu communautaire, qui œuvre à accueillir dans la dignité ces personnes dans le besoin. Je remercie nos intervenants en immigration, qui, en dépit de la hausse considérable de leur clientèle, maintiennent le cap et accomplissent un travail remarquable sur le terrain. Je constate les difficultés auxquelles vous êtes confrontés; vos ressources sont épuisées, et la prestation de vos services est menacée. Je vous assure que notre gouvernement entend vos préoccupations et est présent pour vous soutenir et vous aider. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

« L'augmentation très rapide du nombre de demandeurs d'asile au cours des dernières années est très préoccupante. Les Québécoises et Québécois sont généreux et sont fiers de les accueillir avec dignité. Cependant, il y a une limite à notre capacité à offrir les services publics auxquels ces personnes ont droit et à trouver des logements adaptés à leurs besoins. Les organismes communautaires subissent également une pression grandissante avec l'arrivée très importante de demandeurs d'asile. Ce soutien d'urgence vise à leur donner les moyens de mieux répondre à la demande et à faciliter l'intégration de ces nouveaux arrivants dans la société québécoise. »

Christine Fréchette, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

Faits saillants

L'investissement de 4 millions de dollars du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale découle du Plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire 2022-2027, plus spécifiquement de la mesure visant notamment à favoriser la résilience et l'action des organismes communautaires en cas de situation exceptionnelle.

Pour plus de détails sur les critères qui ont déterminé la remise des fonds aux organismes concernés, rendez-vous à l'adresse suivante : centraide-mtl.org/?page_id=70784.

Rappelons que le Québec estime avoir déboursé plus de 1 milliard de dollars entre 2021 et 2023 pour l'accueil de demandeurs d'asile.

