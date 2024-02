QUÉBEC, le 21 févr. 2024 /CNW/ - Veiller à ce que le personnel de la Garde côtière canadienne dispose d'un équipement fiable pour garantir la sécurité et l'ouverture des voies navigables du Canada est une priorité absolue pour le gouvernement du Canada.

Aujourd'hui, le ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, l'honorable Jean-Yves Duclos, au nom de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Diane Lebouthillier, a annoncé l'attribution d'un contrat d'une valeur d'environ 44 millions de dollars (taxes incluses) à Industries Océan inc. à la suite d'une processus concurrentiel visant la prolongation de la durée de vie du NGCC Griffon.

Prévus de juin 2025 à octobre 2026, les travaux de prolongation de la durée de vie du navire comprennent la remise en état et la réparation des principaux moteurs de propulsion, du système de l'appareil à gouverner, des quatre principales génératrices de propulsion, et des tableaux de distribution principale et d'urgence. D'autres nouveaux équipements seront installés, notamment une nouvelle grue d'approvisionnement, un nouveau mât, un nouveau système de contrôle de propulsion, un ensemble d'hélices, un séparateur eau/huile, des chaudières, des unités de CVCA, une station de traitement des eaux usées, et divers remplacements de tuyauterie, ce qui permettra d'augmenter la durée de vie opérationnelle du navire, et de maintenir sa sécurité et sa fiabilité

Le NGCC Griffon est un navire polyvalent à grand rayon d'action, qui effectue des opérations de déglaçage léger et de balisage, essentielles pour assurer l'ouverture et la sécurité des eaux pour le trafic maritime et la circulation des biens et des services. Le navire effectue principalement ces tâches dans les Grands Lacs, la Voie maritime du Saint‑Laurent et le Canada atlantique. De plus, le navire est disponible pour des opérations de recherche et sauvetage et d'autres interventions d'urgence en cas de besoin.

Ces travaux de prolongation de la durée de vie du navire contribueront à maintenir jusqu'à 50 emplois spécialisés. Ce contrat s'inscrit dans le cadre du pilier Réparation, radoub et entretien de la Stratégie nationale de construction navale, qui contribue à faire en sorte que le Canada dispose d'une flotte de navires sécuritaires et fiables, pour servir et protéger les Canadiens pour les années à venir, tout en offrant des possibilités continues aux chantiers navals et aux fournisseurs partout au Canada.

Citations

« L'attribution du contrat d'aujourd'hui témoigne de l'engagement du gouvernement du Canada à investir activement dans la flotte de la Garde côtière canadienne, afin de veiller à ce que notre personnel dévoué soit prêt à servir les Canadiens. Grâce à des travaux planifiés d'entretien, de réparation, et de radoub, nous nous assurons que les navires de la Garde côtière canadienne demeurent bien entretenus et en service. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Grâce à la Stratégie nationale de construction navale, nous veillons à ce que la Garde côtière canadienne dispose de l'équipement et des outils, dont elle a besoin pour mener à bien son important travail, tout en procurant des avantages sociaux et économiques partout au pays. Ce contrat avec Industries Océan Inc. permettra de prolonger la durée de vie du NGCC Griffon, tout en créant et en maintenant jusqu'à 50 emplois au Québec. »

L'honorable Jean‑Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« En remportant le contrat de prolongation de la durée de vie du navire NGCC Griffon, après avoir obtenu celui du NGCC Martha Black en juin 2023, Industries Océan Inc. confirme l'importance de son expertise dans le maintien de la flotte de la Garde côtière canadienne. Avec nos trois chantiers navals le long du Fleuve Saint-Laurent, notre volonté est de s'inscrire plus amplement dans la Stratégie nationale de construction navale et d'appuyer le gouvernement fédéral dans le maintien de sa flotte existante, ainsi que dans la construction de nouveaux navires de petite et moyenne taille. »

Jacques Tanguay, président et chef de la direction, Groupe Océan Inc.

Faits en bref

Le NGCC Griffon a rejoint la flotte de la Garde côtière canadienne en 1970 et est basé à Prescott , en Ontario . Pendant les mois d'hiver, le navire fournit une aide au déglaçage du trafic maritime dans les Grands Lacs. Lorsque la voie maritime est ouverte, le navire facilite la navigation et entretient l'aide à la navigation le long du fleuve Saint-Laurent , de l'est du Québec au nord-ouest de l' Ontario .

a rejoint la flotte de la Garde côtière canadienne en 1970 et est basé à , en . Pendant les mois d'hiver, le navire fournit une aide au déglaçage du trafic maritime dans les Grands Lacs. Lorsque la voie maritime est ouverte, le navire facilite la navigation et entretient l'aide à la navigation le long du fleuve , de l'est du Québec au nord-ouest de l' . La Garde côtière canadienne dispose d'un plan d'entretien pour chacun de ses navires, qui respecte les exigences d'inspection énoncées dans la Loi sur la marine marchande du Canada et ses règlements, afin de maintenir ses navires dans un état de fonctionnement sécuritaire et fiable, jusqu'à la fin de leur durée de vie.

