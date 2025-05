Attractivité des entreprises - Plus de 1,3 M$ pour appuyer les entreprises qui souhaitent embaucher des Québécoises et des Québécois de 55 ans ou plus

MONTRÉAL, le 7 mai 2025 /CNW/ - La ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, annonce un nouvel investissement de 1 355 728 $ pour la poursuite du service d'accompagnement sur mesure offert gratuitement aux entreprises qui veulent devenir des milieux de travail attractifs pour les Québécoises et les Québécois de 55 ans ou plus qui souhaitent prolonger leur carrière ou retourner sur le marché du travail.

Un service gratuit et sur mesure

Dès maintenant, les entreprises de toutes les régions du Québec peuvent contacter le Conseil du patronat du Québec pour obtenir ce service personnalisé. Avec ce nouvel investissement, ce sont une centaine de PME supplémentaires qui seront soutenues. Des spécialistes en ressources humaines les accompagneront pendant quelques semaines pour les aider à brosser un portrait de leur situation et établir un plan de travail incluant notamment des ateliers de sensibilisation, d'encadrement ou de formation. Les entreprises participantes pourront également améliorer leurs connaissances des meilleures pratiques pour recruter et retenir le personnel de 55 ans ou plus (ex. : allègement de la charge de travail, environnement plus accueillant, horaire flexible, etc.).

Des résultats concrets

Rappelons qu'il y a un an, la ministre lançait une première phase de cette initiative. Au total, ce sont 95 entreprises qui ont été accompagnées jusqu'à maintenant. Grâce à l'accompagnement sur mesure offert, ce sont plus de 650 personnes qui sont retournées en emploi ou qui ont prolongé leur carrière.

Citations

« Les résultats de la première phase du projet ont été très concluants. On a vu que ça répondait à un réel besoin et que ça a permis à des travailleurs de prolonger leur carrière ou de revenir sur le marché du travail. C'est ce qu'on souhaitait! Aujourd'hui, c'est donc une nouvelle phase que je lance pour permettre à un plus grand nombre de PME de bénéficier de ce service d'accompagnement sur mesure, efficace et gratuit! Il faut miser sur nos forces et les travailleurs expérimentés sont une richesse pour le Québec. J'invite les entreprises de toutes les régions à s'inscrire dès maintenant! »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Pour réussir à attirer et à retenir cette main-d'œuvre précieuse, il faut adapter les pratiques organisationnelles à sa réalité particulière. Nous nous réjouissons de la continuité de ce projet qui permet d'apporter une aide concrète aux organisations pour le faire. »

Marie-Claude Perreault, présidente et cheffe de la direction par intérim du Conseil du patronat du Québec

Faits saillants

Il est à noter que certains secteurs d'activité aux prises avec des enjeux de main-d'œuvre sont priorisés dans le cadre de ce nouveau déploiement, notamment la construction, la fabrication, le commerce de détail ainsi que les services d'hébergement et de restauration.

Le coffre à outils élaboré par le Conseil du patronat du Québec lors de la première phase est disponible à https://retravail.com/category/ressources-humaines/personnel-experimente/.

Pour plus de détails, les entreprises intéressées peuvent communiquer avec le Conseil du patronat du Québec.

Pour en savoir plus sur les activités du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, suivez-le sur les médias sociaux :

facebook.com/EmploiSolidaritesocialeQc

twitter.com/messqc

linkedin.com/messqc

SOURCE Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Sources : Bénédicte Trottier Lavoie, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Tél. : 514 686-7100, Courriel : [email protected]; Danny Lebire, Stratège aux affaires publiques et gouvernementales, Conseil du patronat du Québec, Tél. : 438 830-1466, Courriel : [email protected]; Renseignements : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796