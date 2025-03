HAWKESBURY, ON, le 6 mars 2025 /CNW/ - Le Canada connaît une croissance forte et soudaine, ce qui ajoute au fardeau des réseaux de santé partout au pays, particulièrement dans les collectivités rurales et éloignées, où il est plus difficile d'attirer et de maintenir en poste des travailleurs de la santé. Le gouvernement du Canada prend des mesures pour veiller à remédier à la situation et pour garantir que chaque Canadien ait accès à des soins de santé, quel que soit l'endroit où il habite.

C'est pourquoi le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail, Steven MacKinnon, se trouvait à l'Hôpital général de Hawkesbury et district pour souligner les changements apportés à l'exonération du remboursement des prêts d'études canadiens, dont bénéficient directement plus de médecins et d'infirmiers qui travaillent dans les collectivités rurales et éloignées partout au pays.

Le personnel infirmier et les médecins de Hawkesbury comptaient parmi les premiers bénéficiaires de l'exonération du remboursement de leur prêt lors de la mise en place de la mesure, en 2013, et grâce à ces récents changements, encore plus de professionnels de la santé peuvent maintenant s'en prévaloir.

Les professionnels de la santé de plus de 200 collectivités sont désormais admissibles à l'exonération du remboursement des prêts d'études canadiens, dans le cadre d'une récente modification apportée à la définition de « collectivité rurale ou éloignée ayant un accès limité aux services » visant à inclure les collectivités de 30 000 habitants ou moins. Ces changements devraient amener plus de 900 médecins et infirmiers supplémentaires à travailler dans les collectivités rurales et éloignées au cours des dix prochaines années. Ils devraient également accroître la disponibilité des services de santé pour environ 1,7 million de Canadiens vivant dans les régions nouvellement admissibles.

Pour continuer à offrir des services sociaux et des soins de santé dont les Canadiens ont besoin maintenant et dans l'avenir, des travaux sont en cours afin d'élargir de manière permanente la portée de l'exonération de remboursement du prêt d'études canadien à dix professions supplémentaires, notamment les éducateurs de la petite enfance, les dentistes, les hygiénistes dentaires, les pharmaciens, les sages-femmes, les enseignants, les travailleurs sociaux, les psychologues, les préposés aux services de soutien à la personne et les physiothérapeutes. Il est possible de soumettre des commentaires au sujet du règlement proposé jusqu'au 17 mars 2025.

Cette mesure s'ajoute à d'autres investissements récents, y compris l'augmentation de 50 % du montant maximal de l'exonération de remboursement des prêts d'études canadiens pour les médecins et les infirmiers qui travaillent dans des collectivités rurales ou éloignées ayant un accès limité aux services. Les médecins de famille et les résidents en médecine familiale de ces collectivités peuvent désormais avoir droit à une exonération de remboursement de prêt allant jusqu'à 60 000 dollars sur cinq ans, tandis qu'un infirmier ou un infirmier praticien peut avoir droit à une dispense allant jusqu'à 30 000 dollars sur cinq ans.

La réduction des obstacles financiers à l'éducation et à la formation du personnel infirmier et des médecins peut encourager plus de personnes talentueuses au Canada à poursuivre une carrière dans ces métiers, en plus d'améliorer l'accès aux soins de santé afin que les Canadiens de tout le pays reçoivent les soins de qualité dont ils ont besoin.

Citations

« Les médecins et le personnel infirmier sont déjà débordés : ils traitent et protègent les Canadiens dans les salles d'urgence et les cabinets de médecin partout au pays. Ils ne devraient pas en plus devoir s'inquiéter à propos de leur prêt étudiant. C'est pourquoi nous faisons en sorte qu'il soit plus facile pour les étudiants de faire carrière dans le domaine de la santé, sans avoir à porter le fardeau d'une dette d'études. Comme Hawkesbury, bon nombre de collectivités rurales et éloignées pourront désormais accueillir des médecins et du personnel infirmier, en plus d'autres professionnels de la santé et des services sociaux, qui sont prêts à servir la population et à offrir les soins de santé dont les Canadiens ont besoin aujourd'hui. »

- Le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail, Steven MacKinnon

« Il faut des solutions innovantes pour garantir l'accès aux soins de santé dans les communautés rurales, et cette extension de l'exonération de remboursement des prêts est un bon pas vers l'avant. En permettant aux professionnels de la santé de choisir plus facilement des communautés comme Hawkesbury, nous renforçons notre système de santé et améliorons le bien-être des personnes que nous servons. Nous nous réjouissons de ce soutien et nous sommes impatients de voir son impact dans les années à venir. »

Guy Yelle, Président du Conseil d'administration, Hôpital général de Hawkesbury et district

« À l'Hôpital général de Hawkesbury, nous savons que continuer à travailler dans le secteur des soins de santé en milieu rural n'est pas seulement une question d'opportunité professionnelle, c'est aussi adopter un mode de vie différent. C'est pourquoi l'élargissement du programme canadien d'exonération des prêts étudiants est important. En allégeant le fardeau financier, cette initiative renforce notre capacité à attirer et à retenir des professionnels qualifiés et à assurer la stabilité et la croissance à long terme de notre hôpital et de nos patients. Nous apprécions l'investissement continu du gouvernement du Canada dans les soins de santé en milieu rural et la reconnaissance du rôle vital de nos professionnels dans des communautés comme la nôtre. »

Frédéric Beauchemin, Directeur général, Hôpital général de Hawkesbury et district

Faits en bref

Le Programme canadien d'aide financière aux étudiants offre des bourses et des prêts d'études canadiens pour aider les étudiants à payer leurs études postsecondaires.

Les collectivités admissibles sont celles qui correspondent à la définition des centres de population et des régions rurales de Statistique Canada. Un centre de population contient une concentration démographique d'au moins 1 000 habitants et une densité de population de 400 habitants ou plus au kilomètre carré selon les chiffres de population du recensement actuel. Toutes les régions situées à l'extérieur des centres de population sont classées dans la catégorie des régions rurales.

Les collectivités qui étaient auparavant admissibles le resteront jusqu'au Recensement de 2026. Les changements apportés à l'admissibilité des collectivités seront appliqués lors de la publication des données de chaque nouveau recensement de la population, tous les cinq ans.

Le gouvernement du Canada a annoncé dans le budget de 2024 son intention d'élargir de façon permanente la portée de l'exonération de remboursement des prêts d'études canadiens aux éducateurs de la petite enfance, aux dentistes, aux hygiénistes dentaires, aux pharmaciens, aux sages-femmes, aux enseignants, aux travailleurs sociaux, aux psychologues, aux préposés aux services de soutien à la personne et aux physiothérapeutes. Les Canadiens sont invités à fournir des commentaires sur le règlement proposé dans la Gazette du Canada jusqu'au 17 mars 2025. La liste élargie des professions admissibles au programme de dispense de remboursement des prêts d'études canadiens devrait être en vigueur en 2025-2026, sous réserve des approbations réglementaires requises.

Liens connexes

