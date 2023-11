Attention : la CAQ met nos ainé-es en danger

MONTRÉAL, le 6 nov. 2023 /CNW/ - Par crainte de rupture de service, le gouvernement de la Coalition Avenir Québec souhaite pérenniser un règlement mis en place dans l'urgence, en pleine pandémie. Alors même que durant cette période nous avons été témoins de situations désastreuses en résidence pour ainés (RPA), ce projet de modification permettrait à toute personne appelée à donner des soins aux usagères et usagers de RPA, mais non membre d'un ordre professionnel, de rester en poste pendant un an, et ce, sans qu'aucune formation ne soit exigée. La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) tire la sonnette d'alarme quant aux dangers d'une telle décision pour nos ainé-es et elle interpelle le gouvernement pour qu'il exige que les travailleuses et travailleurs en RPA reçoivent les formations de base beaucoup plus rapidement.

Avant la pandémie, le personnel de RPA devait, pour être embauché, avoir minimalement suivi la formation de réanimation cardiorespiratoire (RCR) et celle portant sur les Principes pour le déplacement sécuritaire des bénéficiaires (PDSB). Le gouvernement souhaite maintenant accorder un délai d'un an après l'embauche pour ces mêmes formations, pourtant très courtes et essentielles à l'exercice du métier.

Lorsque l'on travaille avec des ainé-es en résidence, il est fondamental de pouvoir intervenir en cas d'urgences cardiovasculaires ou d'étouffement. « La formation (RCR) ne dure qu'une journée, dont la moitié peut être faite en ligne. On comprend qu'il manque de personnel, mais de permettre une année complète sans que cette formation de base soit suivie dépasse l'entendement. Des situations d'horreur sont à prévoir parce que c'est carrément dangereux pour la santé et la sécurité nos ainé-es », s'indigne Lucie Longchamp, vice-présidente de la FSSS-CSN.

Marlène Ross, représentante du secteur des centres d'hébergement privés à la FSSS-CSN, souligne également le fait qu'aujourd'hui, dans les résidences pour aîné-es, on retrouve des personnes en déficience intellectuelle, qui sont en dépassement de soins ou encore qui ont des troubles mentaux. « Il est irresponsable de placer ces gens vulnérables et à risque entre les mains de personnes mal outillées pour composer avec leurs réalités. C'est contraire au principe de précaution et ça met nos ainé-es à risque. »

« De plus, ne pas recevoir la formation pour déplacer correctement les usagers et les usagères laisse présager de nombreux accidents de travail. On veut attirer plus de personnel, mais on ne met pas le cadre pour les garder en place. On comprend le besoin de plus de flexibilité, mais on pense que les travailleuses et les travailleurs devraient être formés à leur arrivée ou dans les semaines suivant leur embauche » de conclure la représentante syndicale du secteur.

