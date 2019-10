Atteinte d'un jalon important : 50 millions de petits déjeuners pour les enfants ont été amassés pour le Club des petits déjeuners

Walmart Canada franchit un jalon important dans le cadre de sa 17e campagne annuelle de collecte de fonds

MISSISSAUGA, ON, le 21 oct. 2019 /CNW/ - Dans le cadre de sa campagne annuelle de collecte de fonds en magasin, Walmart Canada a maintenant amassé suffisamment d'argent pour fournir les aliments nécessaires aux 50 millions de petits déjeuners à offrir dans les programmes du Club des petits déjeuners. Walmart Canada a également contribué à sensibiliser la population au sujet de l'insécurité alimentaire, ce qui a su motiver plus de personnes à verser des dons pour que les enfants puissent manger à leur faim chaque jour, avant le début de leurs cours.

L'annonce d'aujourd'hui suit la fin de la campagne annuelle de collecte de fonds. Cette année, plus de 3,3 millions de dollars ont été amassés pour le Club des petits déjeuners, ce qui représente l'équivalent de 1,65 million de petits déjeuners pour les enfants. Pendant la campagne, les clients ont été invités à verser des dons en participant à la campagne « Ajoutez un petit déjeuner pour un enfant à votre panier » aux caisses des succursales Walmart à l'échelle du pays et en ligne à Walmart.ca. En incluant le montant impressionnant accumulé cette année, plus de 50 millions de dollars ont été versés au Club au cours des 17 dernières années par Walmart Canada, grâce à la générosité des clients, des associés et de la Compagnie.

« Walmart a pour but d'appuyer des organismes qui font une différence dans la vie des Canadiens. Tous les enfants devraient pouvoir commencer leur journée à l'école avec l'estomac plein », affirme Susan Muigai, vice-présidente directrice, Services des ressources humaines et affaires de la Compagnie chez Walmart Canada. « En s'assurant que les enfants de partout au pays ont accès à un petit déjeuner nutritif, le Club des petits déjeuners contribue à leur éducation et à leur santé, et permet aux associés de Walmart de ressentir une grande fierté. »

Les recherches ont démontré que les enfants qui prennent un petit déjeuner nutritif avant de commencer leur journée d'école s'absentent moins, sont plus ponctuels, se comportent et se concentrent mieux, font preuve de meilleures aptitudes sociales et ont plus d'assurance dans leurs interactions avec les autres enfants et les adultes.

« La rentrée des classes est une période stimulante pour les enfants, et nous avons toujours souhaité que les petits déjeuners offerts par le Club à leur école soient l'un des éléments qu'ils attendent avec impatience », déclare Tommy Kulczyk, directeur général du Club des petits déjeuners. « Les partenaires comme Walmart jouent un rôle crucial dans nos efforts pour offrir ces services à tous les enfants. Le soutien de cette Compagnie s'est avéré sans faille au cours des 17 dernières années. Ce sont des partenariats comme celui-ci qui nous permettent d'envisager l'avenir avec optimisme et de dépasser des objectifs que nous n'avions encore jamais atteints. »

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les activités et la mission du Club des petits déjeuners, visitez le www.breakfastclubcanada.org/fr/.

À propos du Club des petits déjeuners

Le Club des petits déjeuners est un organisme à but non lucratif dont la mission est de fournir du financement, de l'équipement, de la formation et du soutien aux programmes de petits déjeuners dans les écoles à l'échelle du pays. Le Club des petits déjeuners s'engage à s'assurer que tous les enfants ont accès à un petit déjeuner nutritif servi dans un environnement sécuritaire, avant le début des classes. Fondé au Québec en 1994, le Club des petits déjeuners offre son appui dans 1 809 établissements scolaires au pays, et contribue à nourrir plus de 243 500 enfants chaque matin des jours d'école. Pour en savoir plus, visitez le www.breakfastclubcanada.org/fr/ ou consultez notre page sur les médias sociaux.

À propos de Walmart Canada

Walmart Canada exploite une chaîne de plus de 400 succursales à l'échelle nationale qui sert plus de 1,2 million de clients chaque jour. Le magasin en ligne de Walmart Canada walmart.ca est visité par plus de 750 000 clients quotidiennement. Walmart Canada est l'un des plus grands employeurs du pays. Avec plus de 85 000 associés, la Compagnie se classe parmi les 10 marques les plus influentes à l'échelle nationale. Le vaste programme philanthropique de Walmart Canada est centré sur le soutien aux familles canadiennes dans le besoin et, depuis 1994, Walmart a amassé et remis plus de 400 millions de dollars à des organismes de bienfaisance canadiens. Vous trouverez d'autres informations à walmartcanada.ca, à facebook.com/walmartcanada et à twitter.com/walmartcanada.

