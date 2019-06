Attawapiskat célèbre le début de la construction de son nouveau centre pour les jeunes

PREMIÈRE NATION D'ATTAWAPISKAT, TERRITOIRE DU TRAITÉ NO 9, ONTARIO, le 21 juin 2019 /CNW/ - Investir dans l'infrastructure, c'est investir dans les gens et les communautés. Cela a pour effet d'améliorer la qualité de vie dans les communautés autochtones en favorisant l'accès aux installations qui peuvent rapprocher les gens en tant que communauté.

Aujourd'hui, l'honorable Seamus O'Regan, ministre des Services aux Autochtones, a félicité le chef Ignace Gull et toute la communauté d'Attawapiskat pour l'inauguration de la construction de leur nouveau centre pour les jeunes.

L'installation, qui comprend un nouveau terrain de basket-ball, sera un lieu sécuritaire dans la communauté où les jeunes d'Attawapiskat pourront pratiquer des activités physiques, sociales et culturelles. Services aux Autochtones Canada financera jusqu'à concurrence de 15 millions de dollars dans ce projet.

La construction du centre pour les jeunes devrait être terminée d'ici l'été 2020.

Citations

« Le nouveau centre pour les jeunes d'Attawapiskat témoigne de la créativité et de la détermination d'une communauté vouée à la santé et à la guérison. Nous savons que les Premières Nations comptent parmi les populations les plus jeunes dont la croissance est la plus rapide au Canada et que leur succès contribuera à la prospérité de notre avenir. Je félicite la communauté et le chef Ignace Gull pour le début de la construction du centre pour les jeunes d'Attawapiskat. Aujourd'hui est une journée mémorable et j'espère continuer à suivre vos succès à venir. »



L'honorable Seamus O'Regan, C.P., député

Ministre des Services aux Autochtones

« Le projet contribuera à redonner vie à notre communauté. Lorsque la construction du centre sera terminée, celui-ci sera au cœur de notre guérison et permettra d'améliorer et de préserver les valeurs traditionnelles de notre nation pour les prochaines générations de jeunes. »

Chef Ignace Gull

Première Nation d'Attawapiskat

Faits en bref

Attawapiskat se situe à environ 670 kilomètres au nord-est de Thunder Bay , en Ontario , et n'est accessible que par route d'hiver ou par avion.

se situe à environ 670 kilomètres au nord-est de , en , et n'est accessible que par route d'hiver ou par avion. Un centre provisoire pour les jeunes a été achevé à l'été 2018.

Le coût total du centre pour les jeunes d' Attawapiskat est estimé à environ 15 millions de dollars.

est estimé à environ 15 millions de dollars. En décembre 2018, la communauté d' Attawapiskat a embauché deux nouvelles personnes pour l'aider à élaborer et à mettre en œuvre des programmes pour les jeunes qui fréquenteront le centre provisoire.

a embauché deux nouvelles personnes pour l'aider à élaborer et à mettre en œuvre des programmes pour les jeunes qui fréquenteront le centre provisoire. Le gouvernement du Canada a versé plus de 3,3 millions de dollars l'an dernier pour répondre aux besoins des résidants d' Attawapiskat en matière de mieux-être mental, dont 2 879 015 dollars pour l'initiative Choose Life qui vient en aide aux communautés du territoire de la Nation nishnawbe-aski par l'entremise d'une aide financière immédiate pour les jeunes présentant un risque de suicide.

