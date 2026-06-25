AtkinsRéalis va soutenir la mise en œuvre de grands projets d'infrastructure au Royaume-Uni dans le cadre de plusieurs programmes gouvernementaux et du secteur public

MONTRÉAL, le 25 juin 2026 /CNW/ - Le Groupe AtkinsRéalis inc. (TSX: ATRL), société de calibre mondial de services d'ingénierie et d'énergie nucléaire exploitant des bureaux dans le monde entier, a été désigné comme fournisseur d'un important programme du gouvernement britannique visant à soutenir la conception, la réalisation et l'optimisation de grands programmes d'infrastructures et de construction dans les secteurs de l'environnement bâti, de la défense et de l'énergie nucléaire au cours des quatre prochaines années.

Le programme de Services professionnels de construction 2 de l'Agence commerciale du gouvernement britannique (Government Commercial Agency, GCA) offre aux ministères et aux organismes du secteur public un accès direct à des services pluridisciplinaires couvrant l'ensemble du cycle de vie des projets.

L'attribution de sept lots du programme de 3,5 milliards de livres sterling1 permet à AtkinsRéalis de proposer des solutions intégrées pour des projets complexes grâce à des services pluridisciplinaires dans les domaines de l'ingénierie, de la conception, des services-conseils et de la gestion de programme.

Ce programme, dont la valeur est estimée à 340 millions de livres sterling pour AtkinsRéalis, couvre l'ensemble du cycle de vie des projets du secteur public. Il comprend notamment le soutien aux infrastructures de défense du Royaume-Uni et aux priorités plus larges en matière de sécurité nationale, et joue un rôle essentiel dans les programmes de mise hors service nucléaire du Royaume-Uni.

« Ce programme constitue un levier essentiel pour permettre au gouvernement et aux organismes du secteur public de mener à bien les projets les plus stratégiques du Royaume-Uni dans les domaines des infrastructures, de la défense, de l'énergie nucléaire et de l'environnement au cours des prochaines années », a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction d'AtkinsRéalis. « La position solide établie par AtkinsRéalis reflète notre capacité à mener à bien des projets complexes ainsi que notre grande expérience dans de multiples secteurs, ce qui souligne notre statut de véritable prestataire de services d'ingénierie de bout en bout. »

AtkinsRéalis a été retenu pour les lots suivants :

Lot 1 : infrastructures générales et environnement bâti

Lot 3 : gestion de projet

Lot 5 : défense

Lot 8 : énergie nucléaire

Lot 9a, 9b et 9c : risques d'inondation et gestion des actifs2

« Cette désignation intervient à un moment où le Royaume-Uni effectue un investissement massif dans les infrastructures, la défense, l'énergie et la résilience environnementale », a déclaré Chris Ball, président d'AtkinsRéalis au Royaume-Uni et en Irlande. « Nous sommes bien positionnés sur plusieurs lots pour mettre à profit notre expertise intégrée et pluridisciplinaire afin d'accompagner nos clients dans la mise en œuvre rapide de projets complexes, de manière plus efficace, durable et sûre. La réalisation d'infrastructures essentielles est indispensable pour soutenir la croissance, et nos équipes britanniques sont prêtes à jouer un rôle de premier plan dans leur modernisation et leur mise à niveau dans les secteurs du bâti, de l'énergie nucléaire et de la défense. »

Cette nouvelle désignation reflète le savoir-faire approfondi d'AtkinsRéalis en matière d'infrastructures dans de multiples secteurs de l'environnement bâti et fait suite à son intégration récente dans trois programmes des Service commercial de la Couronne (Crown Commercial Service, désormais GCA) couvrant divers services. AtkinsRéalis travaillé étroitement sur le parc immobilier du gouvernement britannique depuis de nombreuses années, notamment dans le cadre de programmes menés pour l'Agence immobilière gouvernementale (Government Property Agency), et occupe une position bien établie dans le secteur de l'énergie nucléaire, où elle intervient depuis plus de 25 ans sur des projets tels que Sizewell C et Hinkley Point C.

Ce programme s'appuiera également sur le savoir-faire acquis auprès du ministère de la Défense, où, depuis 2010, AtkinsRéalis fournit toute une gamme de services à Babcock au chantier naval royal de Devonport, qui abrite les sous-marins propulsés par l'énergie nucléaire de la Royal Navy. AtkinsRéalis a également apporté son soutien à Babcock à la base navale de HMNB Clyde, siège opérationnel du service des sous-marins britanniques, ainsi qu'au chantier naval royal de Rosyth, un site clé de production et d'entretien.

______________________________ 1 Source : Construction Professional Services 2 - GCA, https://www.gca.gov.uk/agreements/RM6356 (en anglais seulement) 2 Source : « Flood Risk and Asset Management », une solution développée exclusivement pour l'Agence pour l'environnement du Royaume-Uni, a annoncé le 5 juin https://www.atkinsrealis.com/en/media/trade-releases/2026/2026-06-05 (en anglais seulement)

À propos d'AtkinsRéalis

Issue de l'intégration d'organisations établies de longue date, la première en 1911, AtkinsRéalis est une société de calibre mondial de services d'ingénierie et d'énergie nucléaire dédiée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous créons des solutions durables qui lient individus, données et technologie pour transformer les infrastructures et les systèmes énergétiques du monde. Nous déployons des capacités mondiales à l'échelle locale pour fournir à nos clients des services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un actif -- consultation, services-conseils et services environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, conception et ingénierie, approvisionnement, gestion de projet et de construction, exploitation et entretien, mise hors service et capital. Nous offrons l'ampleur et la profondeur de nos capacités dans des secteurs stratégiques tels que les Services d'ingénierie, l'Énergie nucléaire et le Capital. Vous trouverez des nouvelles et informations pertinentes à www.atkinsrealis.com ou en nous suivant sur LinkedIn.

Énoncés prospectifs



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SOURCE AtkinsRéalis

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