AtkinsRéalis et Siemens Mobilité remportent un contrat ferroviaire et de systèmes pour le projet de transport collectif TramCité

MONTRÉAL, July 16, 2026 /CNW/ -- Le Groupe AtkinsRéalis inc. (TSX: ATRL), société de calibre mondial de services d'ingénierie et d'énergie nucléaire exploitant des bureaux dans le monde entier, et Siemens Mobilité, leader des solutions de transport intelligent depuis plus de 175 ans, ont annoncé aujourd'hui avoir signé un contrat de codéveloppement pour la composante de systèmes de TramCité, un important projet d'infrastructure de transport en commun à Québec.

« Ce projet témoigne de l'importance croissante du savoir-faire en matière de systèmes intégrés dans la réalisation d'infrastructures de transport en commun complexes », a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction d'AtkinsRéalis. « En réunissant les capacités mondiales d'intégration des systèmes, d'ingénierie et de réalisation de grands projets d'AtkinsRéalis avec les technologies ferroviaires avancées et les solutions de mobilité numérique de Siemens Mobilité, nous sommes bien placés pour soutenir la mise en œuvre de ce projet historique. »

Dans le cadre du partenariat général Connexion Capitale, AtkinsRéalis et Siemens Mobilité tireront parti de leur expertise respective en intégration des systèmes ferroviaires, signalisation, communications, électrification et réalisation de grands projets. La portée technique du projet comprend l'intégration et la mise en œuvre de systèmes et de technologies ferroviaires, ainsi que la surveillance des essais et de la mise en service du réseau pour assurer des opérations de transport en commun sécuritaires, fiables et efficaces, ainsi que l'entretien à long terme.

« TramCité est plus qu'un projet de transport, c'est un investissement qui façonne la ville », a déclaré Aaron Branston, PDG de Siemens Mobilité Canada. « Des projets comme celui-ci nécessitent des partenaires qui connaissent le transport urbain et ont une vision à long terme. En combinant notre expertise mondiale en systèmes ferroviaires à une compréhension locale approfondie, notre partenariat avec AtkinsRéalis aidera CDPQ Infra à réaliser l'un des programmes d'infrastructure les plus emblématiques du Québec. »

Le modèle de conception-construction progressive soutient une phase de codéveloppement collaboratif axée sur l'amélioration de la solution technique, de l'échéancier et la tarification finale, ainsi que sur l'établissement de paramètres de rendement et de réalisation clairs, le tout avant l'exécution complète. Cette approche s'appuie sur l'expérience d'AtkinsRéalis en matière de réalisation de projets de transports collectifs et ferroviaires complexes au moyen de modèles de prestation de services collaboratifs, où l'harmonisation et l'intégration dès le départ sont essentielles au rendement à long terme.

« TramCité est un projet important pour la Ville de Québec et sera au cœur de la mobilité urbaine durable », a déclaré Stéphanie Vaillancourt, présidente, Canada, AtkinsRéalis. « Nous nous concentrons sur la collaboration étroite avec notre client, nos partenaires et nos parties prenantes pour réaliser un réseau de transport collectif intégré qui offre la fiabilité et le rendement auxquels les communautés s'attendent d'un tel réseau et qui répond aux besoins de transport à long terme de la ville. »

À propos d'AtkinsRéalis

Issue de l'intégration d'organisations établies de longue date, la première en 1911, AtkinsRéalis est une société de calibre mondial de services d'ingénierie et d'énergie nucléaire dédiée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous créons des solutions durables qui lient individus, données et technologie pour transformer les infrastructures et les systèmes énergétiques du monde. Nous déployons des capacités mondiales à l'échelle locale pour fournir à nos clients des services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un actif - consultation, services-conseils et services environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, conception et ingénierie, approvisionnement, gestion de projet et de la construction, exploitation et entretien, mise hors service et services-conseils en gestion des capitaux. Nous offrons l'ampleur et la profondeur de nos capacités dans des secteurs stratégiques tels que les Services d'ingénierie et l'Énergie nucléaire, en tant que dépositaire de la technologie nucléaire CANDU®. Vous trouverez des nouvelles et informations pertinentes à www.atkinsrealis.com ou en nous suivant sur LinkedIn.

SOURCE AtkinsRéalis

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