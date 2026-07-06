AtkinsRéalis termine l'acquisition de TOBIN, une société de services-conseils en ingénierie et en gestion de projets basée en Irlande

MONTRÉAL, le 6 juill. 2026 /CNW/ - Le Groupe AtkinsRéalis inc. (TSX: ATRL), société de calibre mondial de services d'ingénierie et d'énergie nucléaire exploitant des bureaux dans le monde entier, a complété l'acquisition annoncée précédemment de Patrick J. Tobin & Co. Ltd. (« TOBIN »), une importante société irlandaise de services-conseils en ingénierie et en gestion de projet dont le siège social se trouve à Galway, en Irlande.

« L'acquisition de TOBIN marque une étape majeure de notre stratégie d'expansion en Irlande, nous permettant de nous agrandir, d'élargir notre portée et d'approfondir nos capacités. TOBIN possède une expertise hautement complémentaire, de solides relations régionales et une excellente réputation en matière de prestation de services. Ensemble, nous sommes bien placées pour renforcer notre influence et jouer un rôle plus important dans la réalisation des priorités futures du pays en matière d'infrastructure et d'énergie », a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction d'AtkinsRéalis.

L'acquisition de TOBIN, qui compte environ 200 employés répartis dans cinq bureaux en Irlande, renforce davantage la présence locale d'AtkinsRéalis qui compte désormais plus de 700 employées et employés et consolide ses capacités à soutenir l'ambitieux programme de développement des infrastructures de l'Irlande.

« Il s'agit d'un jalon important pour notre entreprise et nos équipes. Faire partie d'AtkinsRéalis nous donne une plus grande portée et un accès à une expertise mondiale, tout en nous permettant de demeurer fidèles aux valeurs et à l'orientation client qui ont soutenu notre succès en Irlande. Nous nous réjouissons des possibilités à l'horizon, alors que nous continuons de croître ensemble et de répondre aux besoins des clients à l'avenir », a déclaré Ciaran McGovern, directeur général, TOBIN.

À propos d'AtkinsRéalis

Issue de l'intégration d'organisations établies de longue date, la première en 1911, AtkinsRéalis est une société de calibre mondial de services d'ingénierie et d'énergie nucléaire dédiée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous créons des solutions durables qui lient individus, données et technologie pour transformer les infrastructures et les systèmes énergétiques du monde. Nous déployons des capacités mondiales à l'échelle locale pour fournir à nos clients des services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un actif - consultation, services-conseils et services environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, conception et ingénierie, approvisionnement, gestion de projet et de la construction, exploitation et entretien, mise hors service et services-conseils en gestion des capitaux. Nous offrons l'ampleur et la profondeur de nos capacités dans des secteurs stratégiques tels que les Services d'ingénierie et l'Énergie nucléaire, en tant que dépositaire de la technologie nucléaire CANDU®. Vous trouverez des nouvelles et informations pertinentes à www.atkinsrealis.com ou en nous suivant sur LinkedIn.

À propos de TOBIN

Fondée en 1952, TOBIN est une société multidisciplinaire de services-conseils en ingénierie et en environnement qui a pour tradition de réaliser de grands projets partout en Irlande. Avec son siège social à Galway et d'autres bureaux à Dublin, Castlebar, Limerick et Sligo, TOBIN emploie environ 200 personnes dont l'expertise couvre l'ingénierie civile et structurale, l'eau et les services publics, les services d'environnement et de planification, les transports et l'économie de la construction. Notre vision est de réaliser dès aujourd'hui l'infrastructure résiliente de demain grâce à l'engagement efficace de nos équipes professionnelles. TOBIN exerce ses activités dans les secteurs public et privé en Irlande depuis plus de sept décennies en réalisant des projets et des programmes de grande envergure de façon durable. Nous aspirons à l'excellence technique, à l'innovation, à un engagement efficace auprès des clients et à la création de valeur grâce à l'application de notre vaste base de connaissances. Vous trouverez des nouvelles et informations pertinentes à www.tobin.ie ou en nous suivant sur LinkedIn.

Énoncés prospectifs

Dans ce communiqué de presse, les termes « Société », « AtkinsRéalis », « nous » et « notre » désignent, selon le contexte, le Groupe AtkinsRéalis inc. et la totalité ou certains de ses filiales, partenariats ou entreprises associées. Les énoncés du présent communiqué faisant état des attentes ou des stratégies de la Société sont des « énoncés prospectifs » et peuvent être signalés par l'utilisation de verbes ou de termes tels que « anticiper », « s'attendre à », « cible », « cibler », « croire », « devoir », « économie de coûts », « espérer », « estimer », « évaluer », « objectif », « perspectives », « planifier », « pouvoir », « présumer », « prévisions », « prévoir », « probable », « projeter », « synergies, ainsi que par l'emploi du conditionnel ou du futur et quelle que soit la variante utilisée. Les énoncés prospectifs incluent également toutes les autres affirmations qui ne s'appuient pas sur des faits historiques. La Société met en garde le lecteur que ces énoncés prospectifs, par leur nature même, comportent des risques et des incertitudes, et que les actions ou les résultats réels de la Société pourraient différer grandement de ceux contenus, explicitement ou implicitement, dans de tels énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but d'assister les investisseurs et autres personnes dans la compréhension de certains éléments clés des objectifs, priorités stratégiques, attentes et plans actuels de la Société, ainsi que pour leur permettre d'avoir une meilleure compréhension de ses activités et de l'environnement dans lequel elle prévoit d'exercer ses activités. Les lecteurs sont mis en garde que de telles informations peuvent ne pas être appropriées pour d'autres usages. Les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué de presse sont basés sur certaines hypothèses qui sont jugées raisonnables par la Société en date de ce communiqué. Les hypothèses sont posées tout au long du rapport de gestion annuel de 2025 de la Société (le "rapport de gestion 2025") (particulièrement dans les sections « Jugements comptables critiques et sources principales d'incertitudes relatives aux estimations » et « Comment nous analysons et présentons nos résultats »), déposées auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières au Canada et disponibles sur SEDAR+ au www.sedarplus.com et sur le site Internet de la Société au www.atkinsrealis.com, sous la rubrique « Investisseurs ». Si ces hypothèses s'avèrent inexactes, les résultats réels de la Société pourraient différer significativement de ceux contenus explicitement ou implicitement dans de tels énoncés prospectifs. De plus, des facteurs de risque importants pourraient faire en sorte que les hypothèses et estimations de la Société s'avèrent inexactes, et que ses actions ou ses résultats réels diffèrent significativement de ceux contenus explicitement ou implicitement dans de tels énoncés prospectifs. Ces risques sont présentés dans le rapport de gestion 2025 (en particulier dans la section « Risques et incertitudes ») et peuvent être mis à jour de temps à autre dans les rapports de gestion trimestriels intermédiaires de la Société, et ne sont pas exhaustifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué reflètent les attentes de la Société en date de ce dernier, et sont sujets à changement après cette date. La Société ne s'engage nullement à actualiser publiquement ou à réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si les lois ou les règlements applicables l'exigent. L'information prospective et les énoncés prospectifs figurant aux présentes sont formulés sous réserve de cette mise en garde dans leur intégralité.

SOURCE AtkinsRéalis

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