AtkinsRéalis soumet une déclaration d'intention auprès de la Commission de réglementation nucléaire des États-Unis afin d'obtenir l'autorisation d'exploitation d'un réacteur CANDU®

La société entame une procédure réglementaire officielle visant à introduire une technologie d'énergie nucléaire à grande échelle sur le marché américain, dans un contexte de forte hausse de la demande en électricité

MONTRÉAL, le 24 juin 2026 /CNW/ - Le Groupe AtkinsRéalis inc. (TSX: ATRL), société de calibre mondial de services d'ingénierie et d'énergie nucléaire exploitant des bureaux dans le monde entier, a annoncé avoir officiellement soumis une déclaration d'intention à la Commission de réglementation nucléaire des États-Unis (NRC) en vue d'entamer la procédure d'autorisation pour sa technologie CANDU® aux États-Unis.

Le dépôt de ce dossier marque le début d'un processus officiel de consultation préalable à la demande auprès de la NRC, et constitue un jalon clé dans la stratégie de l'entreprise visant à déployer une énergie nucléaire fiable à grande échelle afin de répondre à l'importante demande en électricité aux États-Unis, liée aux centres de données, à l'intelligence artificielle, à l'industrie de pointe et plus généralement à l'électrification.

« Alors que les États-Unis entament un nouveau chapitre de leur programme d'énergie nucléaire civil, AtkinsRéalis, en tant que dépositaire de la technologie CANDU®, occupe une position unique pour contribuer à faire progresser l'ambitieuse politique énergétique du pays grâce à une technologie de réacteurs éprouvée, économique et de calibre mondial », a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction d'AtkinsRéalis. « Cette déclaration d'intention marque une étape décisive dans le développement du marché international de CANDU. Il s'agit également de la première étape d'un processus qui soutient notre ambition de fournir aux États-Unis une énergie nucléaire à grande échelle fiable, abordable et sûre, essentielle pour garantir la sécurité énergétique et générer des investissements, des emplois et des occasions économiques dans le pays. »

AtkinsRéalis détient les droits commerciaux exclusifs de la technologie CANDU®, l'une des plateformes de réacteurs de grande puissance les plus éprouvées au monde, avec 34 unités construites à l'échelle mondiale et près de 1 000 années-réacteur d'expérience. La conception Enhanced CANDU®6 est un réacteur à eau lourde sous pression de plus de 700 MW qui utilise du combustible à base d'uranium naturel et permet un rechargement en ligne, ce qui garantit un fonctionnement continu sans interruption pour les arrêts de rechargement. Contrairement aux concepts de première génération, les réacteurs CANDU® fonctionnent depuis des décennies dans de nombreux pays - Canada, Roumanie, Argentine, Corée, Chine - et sous divers cadres réglementaires. La conception intègre deux systèmes d'arrêt d'urgence indépendants à action rapide et a démontré d'excellentes performances opérationnelles et de sûreté à l'échelle mondiale.

La technologie CANDU® permet également de produire des isotopes de qualité médicale destinés à sauver des vies, notamment pour la stérilisation du matériel médical dans le monde entier, ainsi que pour le dépistage et le traitement du cancer. Les réacteurs CANDU® du Canada produisent 50 % de l'approvisionnement mondial en isotope cobalt 601.

La société échange avec des services publics américains, des gouvernements d'États et des acheteurs potentiels de grande envergure, notamment des exploitants de centres de données à très grande échelle et de grands utilisateurs industriels, afin d'évaluer les opportunités de déploiement potentielles. AtkinsRéalis se concentre sur les sites nucléaires existants et les territoires dotés de cadres politiques favorables à l'énergie nucléaire, afin de réduire les risques liés au choix du site et d'accélérer les délais.

« Les réacteurs CANDU renforcent la sécurité énergétique des États-Unis de manière très concrète, car ils utilisent de l'uranium naturel et ne nécessitent pas d'enrichissement, ce qui réduit à terme la dépendance vis-à-vis des services d'enrichissement étrangers », a déclaré Joe St. Julian, président, Énergie nucléaire d'AtkinsRéalis. « Cette flexibilité en matière de combustible, associée à des décennies de performances conformes aux délais et aux budgets, permettra aux États-Unis d'exercer un meilleur contrôle sur leur chaîne d'approvisionnement en combustible nucléaire, ce qui revêt une importance capitale dans le contexte géopolitique actuel, tout en fournissant une énergie de base fiable et à faible empreinte carbone. »

AtkinsRéalis compte plus de 40 000 employés dans le monde, dont 7 000 professionnels de l'énergie nucléaire affectés à ses activités mondiales dans ce secteur, et propose des services de bout en bout couvrant l'ensemble du cycle de vie du nucléaire, notamment la construction de nouvelles centrales, la remise à neuf, l'assistance aux réacteurs et la gestion des déchets. La chaîne d'approvisionnement de l'énergie nucléaire canadienne est composée de 250 entreprises et emploie 90 000 professionnels.

À propos d'AtkinsRéalis

Issue de l'intégration d'organisations établies de longue date, la première en 1911, AtkinsRéalis est une société de calibre mondial de services d'ingénierie et d'énergie nucléaire dédiée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous créons des solutions durables qui lient individus, données et technologie pour transformer les infrastructures et les systèmes énergétiques du monde. Nous déployons des capacités mondiales à l'échelle locale pour fournir à nos clients des services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un actif - consultation, services-conseils et services environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, conception et ingénierie, approvisionnement, gestion de projet et de la construction, exploitation et entretien, mise hors service et services-conseils en gestion des capitaux. Nous offrons l'ampleur et la profondeur de nos capacités dans des secteurs stratégiques tels que les Services d'ingénierie et l'Énergie nucléaire, en tant que dépositaire de la technologie nucléaire CANDU®. Vous trouverez des nouvelles et informations pertinentes à www.atkinsrealis.com ou en nous suivant sur LinkedIn.

À propos du secteur Énergie nucléaire d'AtkinsRéalis

Avec plus de 70 ans de savoir-faire en matière d'énergie nucléaire à l'échelle mondiale, AtkinsRéalis offre des solutions de services complets et des produits de technologie nucléaire aux installations nucléaires du monde entier. En tant que dépositaire de la technologie nucléaire CANDU® sur quatre continents, elle fournit des services-conseils et des services d'ingénierie à d'autres promoteurs nucléaires. Dotée d'un portefeuille de technologies novatrices et ayant accès à plus de 500 solutions brevetées, AtkinsRéalis résout des défis techniques complexes tout au long du cycle de vie nucléaire, de la conception et de la nouvelle construction à la gestion des actifs, et de la remise à neuf à la gestion de la fin de vie, en passant par la mise hors service et la gestion des déchets. AtkinsRéalis exploite et gère des sites de recherche nucléaire du gouvernement en transformant des infrastructures vieillissantes et en gérant de façon sécuritaire les anciens déchets nucléaires. La technologie CANDU d'AtkinsRéalis permet également la coproduction de radio-isotopes médicaux utilisés pour la détection et le traitement du cancer. L'entreprise soutient également les initiatives liées au traitement du cancer par l'entremise de son partenariat avec TerraPower pour extraire les isotopes d'anciens déchets nucléaires. Pour en savoir plus, consultez notre page consacrée au secteur Énergie nucléaire.

Énoncés prospectifs

Dans ce communiqué de presse, les termes « Société », « AtkinsRéalis », « nous » et « notre » désignent, selon le contexte, le Groupe AtkinsRéalis inc. et la totalité ou certains de ses filiales, partenariats ou entreprises associées. Les énoncés du présent communiqué faisant état des attentes ou des stratégies de la Société sont des « énoncés prospectifs » et peuvent être signalés par l'utilisation de verbes ou de termes tels que « anticiper », « s'attendre à », « cible », « cibler », « croire », « devoir », « économie de coûts », « espérer », « estimer », « évaluer », « objectif », « perspectives », « planifier », « pouvoir », « présumer », « prévisions », « prévoir », « probable », « projeter », « synergies, ainsi que par l'emploi du conditionnel ou du futur et quelle que soit la variante utilisée. Les énoncés prospectifs incluent également toutes les autres affirmations qui ne s'appuient pas sur des faits historiques. La Société met en garde le lecteur que ces énoncés prospectifs, par leur nature même, comportent des risques et des incertitudes, et que les actions ou les résultats réels de la Société pourraient différer grandement de ceux contenus, explicitement ou implicitement, dans de tels énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but d'assister les investisseurs et autres personnes dans la compréhension de certains éléments clés des objectifs, priorités stratégiques, attentes et plans actuels de la Société, ainsi que pour leur permettre d'avoir une meilleure compréhension de ses activités et de l'environnement dans lequel elle prévoit d'exercer ses activités. Les lecteurs sont mis en garde que de telles informations peuvent ne pas être appropriées pour d'autres usages. Les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué de presse sont basés sur certaines hypothèses qui sont jugées raisonnables par la Société en date de ce communiqué. Les hypothèses sont posées tout au long du rapport de gestion annuel de 2025 de la Société (le "rapport de gestion 2025") (particulièrement dans les sections « Jugements comptables critiques et sources principales d'incertitudes relatives aux estimations » et « Comment nous analysons et présentons nos résultats »), déposées auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières au Canada et disponibles sur SEDAR+ au www.sedarplus.com et sur le site Internet de la Société au www.atkinsrealis.com, sous la rubrique « Investisseurs ». Si ces hypothèses s'avèrent inexactes, les résultats réels de la Société pourraient différer significativement de ceux contenus explicitement ou implicitement dans de tels énoncés prospectifs. De plus, des facteurs de risque importants pourraient faire en sorte que les hypothèses et estimations de la Société s'avèrent inexactes, et que ses actions ou ses résultats réels diffèrent significativement de ceux contenus explicitement ou implicitement dans de tels énoncés prospectifs. Ces risques sont présentés dans le rapport de gestion 2025 (en particulier dans la section « Risques et incertitudes ») et peuvent être mis à jour de temps à autre dans les rapports de gestion trimestriels intermédiaires de la Société, et ne sont pas exhaustifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué reflètent les attentes de la Société en date de ce dernier, et sont sujets à changement après cette date. La Société ne s'engage nullement à actualiser publiquement ou à réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si les lois ou les règlements applicables l'exigent. L'information prospective et les énoncés prospectifs figurant aux présentes sont formulés sous réserve de cette mise en garde dans leur intégralité.



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1 Source: Nuclear waste, isotopes & decommissioning | The power of nuclear isotopes - OPG, https://www.opg.com/power-generation/our-power/nuclear/nuclear-waste/the-power-of-nuclear-isotopes/ (en anglais seulement)

SOURCE AtkinsRéalis

Renseignements supplémentaires : Médias : Antoine Calendrier, Vice-président, Communications externes mondiales, [email protected] ; Investisseurs : Denis Jasmin, Vice-président, Relations avec les investisseurs, 514 393-8000, poste 57553, [email protected]